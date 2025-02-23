Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

Redokun

redokun.com

Redokun, pazarlama yöneticilerinin ve ekiplerinin çeşitli belge türlerini orijinal düzen ve tasarımlarını korurken verimli bir şekilde çevirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir bulut tabanlı çeviri aracıdır. Pazarlama Yöneticileri için Temel Faydalar: * Zahmetsiz Ekip Entegrasyonu: Günler yerine bir saat içinde ekibinize katılın. Redokun'un kullanıcı dostu arayüzü, minimum düzeyde eğitim gerektirmesini sağlayarak ekibinizin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamasına olanak tanır. * Zaman ve Maliyet Verimliliği: Otomatik iş akışları ve merkezi çeviri varlıkları ile çeviri süresini ve maliyetlerini azaltın. Tüm pazarlama materyallerinizde tutarlılığı artırın. * Basitleştirilmiş Proje Yönetimi: Tüm çeviri projelerinizi tek bir yerde tutun. Birden fazla ekibin ve belgenin ilerlemesini bir bakışta izleyerek her zaman kontrolün sizde olmasını sağlayın. Tüm Pazarlama Ekibiniz için İdeal: * Tasarımcılar: Belgelerinizin orijinal tasarımını ve stilini koruyun. Sıkıcı kopyalayıp yapıştırmaya elveda deyin. InDesign, PowerPoint ve daha fazlası gibi dosyaları yükleyin ve ekibinizin metni çevirmesine izin verin. Çevrilen belgeyi aynı düzen bozulmadan indirin. * Çevirmenler: Çeviri hızını ve doğruluğunu artırın. İşinizi hızlandırmak, çevirileri daha hızlı ve daha tutarlı hale getirmek için makine çevirisinden ve çeviri belleğinden yararlanın. Pazarlama Çabalarınızı Artıracak Güçlü Özellikler: * Otomatik İş Akışı: Otomatik iş akışlarıyla çeviri sürecinizi basitleştirerek ekibinizin minimum manuel müdahaleyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyın. * Onaylanan çevirileri otomatik olarak depolayın ve bunlara erişin: Aynı içeriği çevirmek için asla iki kez ödeme yapmamanızı sağlamak için çeviri belleklerini projeler arasında yeniden kullanın. * Merkezi Çeviri Varlıkları: Ekibiniz nerede çalışırsa çalışsın çeviri projelerini kolaylıkla koordine edin. ﻿ * Gelişmiş Makine Çevirisi: Daha zor değil, daha akıllı çeviri yapmak için en son makine çevirisi teknolojisini kullanın. * Sorunsuz İşbirliği: Tercih ettiğiniz çeviri tedarikçileriyle veya şirket içi ekiplerle zahmetsizce çalışın. Redokun'un paylaşım, içe aktarma ve dışa aktarma seçenekleri işbirliğini sorunsuz ve verimli hale getirir. * Anında Belge Güncellemeleri: Değişiklikleri çevrilmiş tüm dosyalara saniyeler içinde uygulayarak revizyonlar sırasında manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırın. * Kapsamlı Proje Yönetimi: Proje durumu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alarak sizi bilgilendirir ve kontrol altında tutar. * Çok Yönlü Dosya Formatı Desteği: Redokun, Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) dahil olmak üzere çok çeşitli dosya formatlarını destekler. , Altyazılar (.srt), Düz metin (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) ve PDF (*.pdf). Redokun, pazarlama yöneticilerine ve ekiplerine, çevrilmiş içeriği pazara daha kolay ve verimli bir şekilde sunma konusunda güç veriyor. Redokun'u bugün deneyin ve çevirilerinizi yönetmenin daha akıllı bir yolunu deneyimleyin.