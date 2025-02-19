Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

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Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
TextUnited
textunited.com
AI Çeviri Platformu ve birinci sınıf müşteri hizmetleriyle her şeyi hızlı ve doğru bir şekilde çevirin. TextUnited, bilgi odaklı şirketler için otomatikleştirilmiş bir dil platformudur. Temel yetkinlikleri yüksek kalitede, kişiye özel çeviri, sağlam dilsel kalite güvencesi ve veri güvenliğinde yatmaktadır. Bu değerler abonelik paketleri olarak sunulur ve maliyet öngörülebilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlanır.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Güvenlik odaklı işletmeler için web tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS). ✔ Pairaphrase ile üretkenliğinizi bugün artırın.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe, herhangi bir metni veya sesi yazıya dökmenize, tercüme etmenize ve seslendirmenize olanak tanıyan en gelişmiş çok dilli çeviri uygulamasıdır. Bu en güçlü dil ve ses araç kitinin yardımıyla metinlerinizi ve seslerinizi 108 dile, 322 gerçekçi sese ve mükemmel otomasyona çevirerek veya yazıya dökerek daha fazla organik trafik elde edebilirsiniz.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test etmelerine olanak tanıyan bir kitle testi çözümüdür. . Yazılımınızı erişim, çeviri kalitesi, yerel ve kültürel nüanslar açısından test edeceğiz, böylece canlı olarak veya piyasaya sürülmek üzere olduğunuz her pazarda görünürlük elde edebilirsiniz. Meta, Microsoft, Google, BBC ve iHeartMedia dahil yüzlerce lider marka Global'e güveniyor App Testing'in platformu, ürün kalitesini, Agile ve DevOps ekiplerinin daha düzenli yayınlamasına ve sorunları düzeltmek için hayati önem taşıyan geri bildirimler almasına veya kullanıcı yolculuğunda kritik iyileştirmeler yapmasına olanak tanıyan bir hızda artırır.
Easyling
easyling.com
Easyling, minimum düzeyde BT veya geliştirici katılımıyla bir web sitesini yerelleştirmenin birden fazla yolunu sunan bir web sitesi çeviri çözümüdür. Easyling, orijinal düzende kelime sayımı, içerik çıkarma, gerçek zamanlı önizleme ve anında görsel çeviri geri bildirimi sağlar. Sözlük destekli Makine Çevirisi ve entegre Çeviri Belleği, gelişmiş otomatik çeviri kalitesi sağlayabilir. MT/TM entegrasyonu ve gerçek zamanlı değişiklik tespiti, yerelleştirilmiş sayfalar için JavaScript tabanlı veya Çeviri Proxy dağıtımıyla sürekli çeviri teslimi iş akışlarına olanak tanır. Platforma harici CAT/TMS de bağlanabilmektedir. Easyling teknik desteği süreç boyunca mevcuttur. Plan ücretine dahil olan Easyling çözüm uzmanları, web sitesi çeviri projenizi kurar ve yayına kadar olan tüm süreçte size rehberlik eder, platformu iş ve teknik ihtiyaçlarınıza göre yapılandırır. Easyling beyaz etiketli bir ürün olarak da mevcuttur.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan küresel müşteri deneyimlerini geliştirme olanağı sağlar. Lingpad'in Sundukları: * Anında Yapay Zeka Odaklı Çeviriler: 120'den fazla dilde anında, doğru yapay zeka çevirileri * Müşteri Hizmetleri Odaklı Çözümler: Destek ekipleri için özel olarak tasarlandı ve anında yerelleştirilmiş yanıtlara olanak sağladı * Yardım Merkezi Yerelleştirmesi: Çok dilli Bilgi Tabanlarını/Yardım Merkezini ve SSS'leri kolayca tercüme edin ve sürdürün * Belge Çevirisi: 40'tan fazla dosya türü desteği * Bağlamsal Yapay Zeka Teknolojisi: Daha doğal çeviriler için nüansları anlar * Otomasyon: Manuel görevleri kolaylaştırarak zaman ve maliyetleri azaltır Faydalar: * Çok dilli müşteri deneyimlerini geliştirin * Dil kısıtlamaları olmadan küresel olarak genişletin * Operasyonel maliyetleri ve çevirilere harcanan zamanı azaltın * Anında çevirilerle yanıt sürelerini iyileştirin * Tüm müşteri iletişimlerinde tutarlılığı koruyun Tüm bu teklifleri ve avantajları, yatırımınız için maksimum değer sağlamak üzere tasarlanmış Lingpad'in uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla deneyimleyin. Popüler müşteri hizmetleri platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir: Zendesk; İnterkom; Gorgias; Ön; Freshdesk Şunlar için idealdir: *Herhangi bir sektördeki müşteri destek ekipleri * Küresel işletmeler * E-ticaret firmaları * SaaS sağlayıcıları * Etkin çok dilli iletişime ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş * Yapay zeka çevirisine ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş
Correcto
correctoai.com
Correcto, İspanyolca dili için en gelişmiş Yapay Zeka Yazma aracıdır. 580 milyondan fazla İspanyolca konuşan insan var, ancak İspanyolca konuşulan ülkelerdeki işletmelerin daha iyi yazmasına ve daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan tek bir yapay zeka yazma aracı var; bu nedenle Correcto, İspanyolca yazmayla ilgili her şey için sizin aracınızdır. Ürün, anlık düzeltmeleri Yapay Zeka ile birleştirerek kullanıcılarının hem hatasız yazmalarına hem de yazılı iletişimlerini istedikleri kitleye göre uyarlamalarına yardımcı oluyor.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords, otomatik iş akışları ve işbirliğini geliştiren araçlar aracılığıyla çok dilli pazarlama faaliyetlerinizin hızını, ölçeklenebilirliğini ve başarısını artırır. Cloudwords'ün kuruluşunuzun küresel hedeflerine her zamankinden daha hızlı ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Lingotek
lingotek.com
Straker Group'un bir üyesi olan Lingotek, 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Lehi, Utah'ta bulunmaktadır. Lingotek, ilk bulut tabanlı TMS platformuyla Yerelleştirme ve Çeviri endüstrisindeki teknoloji devriminin ayrılmaz bir parçası oldu. 2021 yılında Straker Translations tarafından satın alınan Lingotek, sektördeki büyümesini sürdürmeye hazırlanıyor. Lingotek'in benzersiz bulut tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS), performans için tasarlanmıştır. İster ticari operasyonları destekleyen küresel bir kuruluş olun, ister sürekli olarak yeni içerik sunan çevik bir işletme olun, Lingotek çeviriyi geniş ölçekte hızlı ve kolay hale getirir. Lingotek, başlangıcından bu yana dünyanın en yenilikçi teknoloji şirketlerinden bazılarıyla çalıştı. Ortaklarımızla birlikte hükümet, teknoloji, finans, telekom, seyahat ve eğitim gibi çok çeşitli sektörlerde küresel ticareti destekliyoruz. Lingotek teknolojisi ve Küresel Çeviri Ağımız, dünya çapında müşteri katılımını, yazılım kullanılabilirliğini, desteği ve eğitimi güçlendirmek için bu harika platformların yeteneklerini genişletiyor.
Redokun
redokun.com
Redokun, pazarlama yöneticilerinin ve ekiplerinin çeşitli belge türlerini orijinal düzen ve tasarımlarını korurken verimli bir şekilde çevirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir bulut tabanlı çeviri aracıdır. Pazarlama Yöneticileri için Temel Faydalar: * Zahmetsiz Ekip Entegrasyonu: Günler yerine bir saat içinde ekibinize katılın. Redokun'un kullanıcı dostu arayüzü, minimum düzeyde eğitim gerektirmesini sağlayarak ekibinizin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamasına olanak tanır. * Zaman ve Maliyet Verimliliği: Otomatik iş akışları ve merkezi çeviri varlıkları ile çeviri süresini ve maliyetlerini azaltın. Tüm pazarlama materyallerinizde tutarlılığı artırın. * Basitleştirilmiş Proje Yönetimi: Tüm çeviri projelerinizi tek bir yerde tutun. Birden fazla ekibin ve belgenin ilerlemesini bir bakışta izleyerek her zaman kontrolün sizde olmasını sağlayın. Tüm Pazarlama Ekibiniz için İdeal: * Tasarımcılar: Belgelerinizin orijinal tasarımını ve stilini koruyun. Sıkıcı kopyalayıp yapıştırmaya elveda deyin. InDesign, PowerPoint ve daha fazlası gibi dosyaları yükleyin ve ekibinizin metni çevirmesine izin verin. Çevrilen belgeyi aynı düzen bozulmadan indirin. * Çevirmenler: Çeviri hızını ve doğruluğunu artırın. İşinizi hızlandırmak, çevirileri daha hızlı ve daha tutarlı hale getirmek için makine çevirisinden ve çeviri belleğinden yararlanın. Pazarlama Çabalarınızı Artıracak Güçlü Özellikler: * Otomatik İş Akışı: Otomatik iş akışlarıyla çeviri sürecinizi basitleştirerek ekibinizin minimum manuel müdahaleyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyın. * Onaylanan çevirileri otomatik olarak depolayın ve bunlara erişin: Aynı içeriği çevirmek için asla iki kez ödeme yapmamanızı sağlamak için çeviri belleklerini projeler arasında yeniden kullanın. * Merkezi Çeviri Varlıkları: Ekibiniz nerede çalışırsa çalışsın çeviri projelerini kolaylıkla koordine edin. * Gelişmiş Makine Çevirisi: Daha zor değil, daha akıllı çeviri yapmak için en son makine çevirisi teknolojisini kullanın. * Sorunsuz İşbirliği: Tercih ettiğiniz çeviri tedarikçileriyle veya şirket içi ekiplerle zahmetsizce çalışın. Redokun'un paylaşım, içe aktarma ve dışa aktarma seçenekleri işbirliğini sorunsuz ve verimli hale getirir. * Anında Belge Güncellemeleri: Değişiklikleri çevrilmiş tüm dosyalara saniyeler içinde uygulayarak revizyonlar sırasında manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırın. * Kapsamlı Proje Yönetimi: Proje durumu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alarak sizi bilgilendirir ve kontrol altında tutar. * Çok Yönlü Dosya Formatı Desteği: Redokun, Adobe InDesign (.idml), Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) dahil olmak üzere çok çeşitli dosya formatlarını destekler. , Altyazılar (.srt), Düz metin (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) ve PDF (*.pdf). Redokun, pazarlama yöneticilerine ve ekiplerine, çevrilmiş içeriği pazara daha kolay ve verimli bir şekilde sunma konusunda güç veriyor. Redokun'u bugün deneyin ve çevirilerinizi yönetmenin daha akıllı bir yolunu deneyimleyin.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works, kullanıcılarının daha yüksek hızlarda ve daha fazla yazarlık duygusuyla çeviri yapmasına yardımcı olan son teknoloji çeviri yazılımıdır. Bureau Works'ün çeviri yönetimi sistemi, genellikle ayrı ayrı ele alınan kavramları entegre ederek eski çeviri yönetimi sorunlarını çözmeye odaklanır: maliyetler, bağlamlar, kalite, performans ve proje yönetimi.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast çözümleri, çevirilerinizi bir çeviri belleği veritabanında saklayarak ve çevrilen içeriği gelecekteki projeler için otomatik olarak alarak çevirmenlerin zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 1999'dan bu yana Wordfast, piyasadaki en kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı TM araçlarını sağlamaya kendini adamıştır. Son kullanıcı olan çevirmenin masaüstüne verimlilik kazandırmayı amaçlayan yazılımlar üretme konusundaki gururlu mirasımızı koruyoruz. Bugün ürünlerimiz, gerçek çevirmenlerle yirmi yıldan fazla süren saha testlerinin ortak bir çabasının ürünüdür. Öncelikle kulaktan kulağa yayılan Wordfast, büyüyerek dünyanın en yaygın kullanılan ikinci TM yazılımı haline geldi.
Lingohub
lingohub.com
Projenin yerelleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olun; uluslararası ürünleri daha hızlı yönetin, koordine edin ve piyasaya sürün. Lingohub, teknik hedeflere odaklanabileceğiniz, manuel çalışmalardan kaçınabileceğiniz, tasarımı farklı dillerde test edebileceğiniz ve yerelleştirme sürecini basitleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir yerelleştirme çözümüdür. Entegre ödeme sistemleri, veri havuzlarına güvenilir bağlantılar, iletişim araçları, kalite kontrolleri ve çok daha fazlası, yerelleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Lingohub ile yerelleştirmeyi basitleştirin, optimize edin ve otomatikleştirin.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin, ekiplere yönelik yapay zeka destekli bir yerelleştirme yazılımıdır. İçeriğinizi çevirmek için 600'den fazla aracı bağlayın. Tüm çok dilli içeriğinizi tek bir yerde oluşturun ve yönetin. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileriniz için yerel bir deneyim oluşturmak amacıyla uygulamalarınızı, yazılımınızı, web sitelerinizi, oyunlarınızı, yardım belgelerinizi ve tasarımlarınızı yerelleştirin. Temel özelliklerimizle yerelleştirmeyi hızlandırın ve içerik güncellemelerini otomatikleştirin: * İçeriğinizin git, pazarlama, destek ve diğer araçlar gibi yaşadığı araçlarla entegrasyonlar dahil 600'den fazla uygulama * Crowdin dil hizmetlerinden çeviri alın, piyasadan bir ajans seçin veya kendi çeviri ekibinizi getirin * GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos'taki deponuzla içerik entegrasyonları * Google Play, Android Studio, VS Code ve diğer sistemlerle entegrasyonlar * iOS ve Android SDK'ları (kablosuz içerik dağıtımı, gerçek zamanlı önizleme ve ekran görüntüleri) * Figma, Adobe XD ve Sketch eklentileri * Pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar: Mailchimp, Contentful, SendGrid, Hubspot, Dropbox ve daha fazlası * API, CLI, web kancaları * Çeviri Belleği * Ekran görüntüleri * Bağlam İçi Görsel Düzenleyici * Makine Çevirileri * Kalite Güvence kontrolleri * Raporlar * Diğer araçlarla entegre olan veya Crowdin'in işlevselliğini artıran uygulamaların bulunduğu pazar yeri * Görevler ve daha fazlası.
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç'nin yazılımı, tek dilli (yani yalnızca İngilizce konuşan) müşteri destek ekiplerinin gerçek zamanlı olarak 100'den fazla dilde sohbet etmesine, e-posta göndermesine ve self servis destek sağlamasına olanak tanır. Benzersiz makine çevirisi teknolojisi sayesinde, bir şirket ve sektör için 24 saat içinde doğru, güvenli çeviriler sağlayacak bir ekibin kurulup çalışmasını sağlayabilir. GDPR uyumlu ve ISO-27001 sertifikalı yazılımı, Salesforce, Zendesk ve Oracle dahil olmak üzere tüm önemli müşteri ilişkileri yönetimi sistemleriyle (CRM'ler) entegre olur. Müşteri hizmetleri temsilcilerine hâlihazırda kullandıkları platformlarda çeviri sağlayarak, müşteri e-postalarına ve sohbet sorularına tek bir tıklamayla yanıt vermelerini sağlar.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.
Matecat
matecat.com
Matecat ücretsiz ve açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır. Çeviri şirketleri, çevirmenler ve kurumsal kullanıcılar için ücretsizdir.
Weglot
weglot.com
Weglot, web sitenizin içeriğini birden fazla dile çeviren ve görüntüleyen güçlü bir web sitesi yerelleştirme çözümüdür. Herhangi bir CMS (Shopify, WordPress, Webflow vb. ve özel olarak oluşturulmuş siteler) ile uyumlu olup dakikalar içinde entegre olur. Hız ve doğruluk için tasarlanan Weglot, kullanıcılarına yüksek maliyet olmadan tercih ettikleri çeviri kalitesini sunmak için makine çevirisi, post-düzenleme ve profesyonel çeviriyi birleştirir. Kullanıcıların metni, SEO meta verilerini ve medya dosyalarını tek bir yerden çevirmesine olanak tanıyan sezgisel bir çeviri yönetimi kontrol paneliyle Weglot, büyük bir web sitesi çeviri projesinin iş akışını yönetmeyi basitleştirir. Yalnızca içeriğiniz düşünülerek tasarlanmamıştır - Weglot aynı zamanda çok dilli SEO'nuzu da yöneterek arama motorları tarafından dizine eklenmenizi sağlar. Dile özgü alt alan adları/alt dizinler, otomatik olarak eklenen hreflang etiketleri ve çevrilmiş meta veriler, yeni pazarlarınızda bulunmanızı sağlar. Weglot, Microsoft, Steve Madden, Murad, Spotify ve Volcom dahil 50.000'den fazla web sitesi için tercih edilen web sitesi yerelleştirme çözümüdür.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud, en gelişmiş dil teknolojisinden, akıllı otomasyondan ve yapay zekadan yararlanarak işletmelerin geniş ölçekte küreselleşmesini sağlayan tek çeviri yönetim sistemidir. Bugün, büyük hacimli içeriği hızlı ve kolay bir şekilde güncelleme ve yerelleştirme yeteneği, kuruluşlar için iş açısından her zamankinden daha kritik hale geldi. Bu nedenle XTM International, müşterilerinin gücünü artırmasına ve küresel pazarlara rakiplerinden daha hızlı girmesine yardımcı olmak için özgünlük, vizyon, hayal gücü ve buluş perspektifinden dünyaya yeni fikirler getiren teknolojiyi yarattı. Misyonu, ölçeklenebilir ve bağlantılı satıcıdan bağımsız teknoloji sağlayarak yeni bir yerelleştirme çağına öncülük etmektir. Sistem, tam özellikli bir Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) aracı, gelişmiş yapay zeka teknolojisi, tamamen özelleştirilebilir iş akışlarının yanı sıra sinirsel makine çeviri motorları ve bir dizi iş aracıyla entegrasyonları içeriyor. XTM Cloud, özünde esneklik bulunan, ölçeklenebilir ve çevik olacak şekilde tasarlanmıştır. XTM International'ın müşterileri arasında, çeşitli sektörlerdeki dünyanın önde gelen kuruluşlarının birçoğunun yanı sıra en yenilikçi LSP'lerden bazıları yer almaktadır.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelerin kültürler ve coğrafyalar arasında gelişebilmesi için dil engellerini ortadan kaldırıyor. Şirketin Dil Operasyonları platformu, zamanla daha akıllı hale gelen hızlı, verimli, yüksek kaliteli çeviriler için gelişmiş yapay zekayı döngüdeki insanlarla birleştiriyor. Unbabel, işletmelerin yeni küresel pazarlarda büyümesine yardımcı oluyor ve pazarlama ve müşteri hizmetlerinde daha tutarlı, yüksek kaliteli, çok dilli müşteri deneyimleri yaratarak müşteri güveni oluşturmasına yardımcı oluyor. Unbabel, sohbet, e-posta veya SSS gibi dijital destek kanallarındaki mevcut iş akışları dahilinde çevirileri sorunsuz bir şekilde sunmak için en popüler CRM'lere ve Sohbet platformlarına kolayca bağlanır. Tüm bunlar, müşterilerin çeviri akışlarını kontrol edebildiği, hız veya kalite gibi temel ölçümleri izleyebildiği ve işlerinde farklı dillerin kullanımını operasyonel hale getirmek için diğer görevleri gerçekleştirebildiği Portal aracılığıyla yönetiliyor. Merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Unbabel, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar dünyanın her yerindeki müşterilerle zahmetsizce iletişim kurmak için Facebook, Microsoft, Booking.com ve Uber gibi markaların önde gelen müşteri destek ekipleriyle çalışıyor. Dil Operasyonları Platformu şunları içerir: * Artırılmış Makine Çevirisi * Portal * Kanal * Entegrasyonlar * Editörler
Transifex
transifex.com
Transifex, geliştiricilerin ve pazarlamacıların dijital içeriği birden çok dilde yayınlamasına yardımcı olan bir Yerelleştirme Otomasyon Platformudur. Çevik geliştirme döngülerine sahip şirketler için oluşturulan Transifex'in bulut platformu, sürekli yerelleştirme iş akışıyla içerik dağıtımını hızlandırmaya yardımcı olur. Transifex kullanan müşteriler, yeni içeriğin her zaman çevrildiğinden ve her sürümde en son çevirilerin yer aldığından emin olabilirler. Bu, daha hızlı pazara çıkış süresi ve son kullanıcılar için daha iyi bir deneyim anlamına gelir. Transifex küresel ve dijitaldir; iki kıtadaki mühendisleri ve yaklaşık 50 ülkedeki yaklaşık 40.000 projeyi temsil eden müşterileri ve 320.000'den fazla kullanıcısıyla, içeriği 150'den fazla dilde yerelleştiriyor. Müşteriler arasında Atlassian, HubSpot, Signal, Vodafone, Deezer, Eventbrite, Soundcloud ve Waze bulunmaktadır.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat, herhangi bir küresel kuruluş için temel dil yapay zeka platformudur. Smartcat'in müşteriye özel dil yapay zekası, belgelerden videolara, karmaşık web siteleri ve yazılımlara kadar her formattaki içeriği herhangi bir dile dönüştürerek küresel operasyonları tüm kurumsal ekipler için basitleştirir. Ayrıca herhangi bir kullanıcının çok dilli bir kurumsal kütüphaneden yararlanarak yeni içerik oluşturmasına da olanak tanır. Ekipler, maliyetin 1/100'ü oranında sonuçları haftalar değil dakikalar içinde alır ve herhangi bir ekip üyesinin yaptığı her güncellemeyi hatırlayan uyarlanabilir yapay zeka sayesinde aynı düzenlemeleri asla iki kez yapmak zorunda kalmazlar. Düzenleme süreci, tümü yapay zekayla otomatikleştirilmiş, dilbilimciler ve editörlerden oluşan en büyük yerleşik pazara erişilerek anında ölçeklendirilebilir. Fortune 500'ün de aralarında bulunduğu 1.000'den fazla küresel şirket, yeniliklerini ve fikirlerini tüm dünyaya duyurma konusunda Smartcat'e güveniyor.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik sunar. Tüm önemli ürünlerine erişim sağlayan, kullanıma hazır olup, kolay başlatmayı ve hızlı ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Tek oturum açma (SSO) ve sezgisel bir arayüz ile Phrase, kullanıcı dostu, merkezi bir ekosistem sağlar. Phrase Yerelleştirme Platformu şunları içerir: Phrase Çeviri Yönetim Sistemi (Phrase TMS) Sektör düzeyinde CAT araçlarıyla çeviri proje yönetimi Phrase Strings Yazılım, oyunlar ve web sitesi kopya yerelleştirmesi için geliştirici dostu araç Phrase Orchestrator Kılavuzunuzu otomatikleştiren kodsuz, özelleştirilebilir iş akışları Phrase Analytics'i işler Maliyetinizi, kalitenizi ve hızınızı optimize etmek için anlaşılır veriler Phrase Language AI Terminolojinize göre uyarlanmış hızlı ve güvenli makine çevirisi Phrase Custom AI AI destekli makine çevirisi, kendi içeriğinizden yararlanır Phrase Portal Gelişmiş yerelleştirmeye güvenli, anında ve sezgisel erişim teknoloji Cümle Kalite Teknolojileri İçeriğinizin sürekli olarak kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için puanlar ve kontroller Entegrasyonlar Hızlı dağıtım için tak ve çalıştır yaklaşımıyla 50'den fazla entegrasyon
memoQ
memoq.com
memoQ, Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışan, tescilli bir bilgisayar destekli çeviri yazılım paketidir. Macar yazılım şirketi memoQ Fordítástechnológiai Zrt tarafından geliştirilmiştir. (memoQ Translation Technologies), eski adıyla Kilgray, 2004 yılında kurulan ve 2012 ve 2013 yıllarında çeviri teknolojisi sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak gösterilen bir çeviri yönetimi yazılımı sağlayıcısı. memoQ çeviri belleği, terminoloji, makine çevirisi entegrasyonu ve referans bilgileri sağlar masaüstü, istemci/sunucu ve web uygulama ortamlarında yönetim.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise, dünya çapında binlerce şirketin güvendiği, temiz ve anlaşılır UI/UX ve yeterli fiyatlandırmaya sahip, en hızlı büyüyen yapay zeka destekli çeviri yönetim sistemidir. Gerçek bir çoklu platform yazılımı olan Lokalise, çevik ekiplerin tüm dijital varlıklarını tek bir yerden tercüme etmelerine olanak tanır: web ve mobil uygulamalar, oyunlar, diğer yazılımlar, pazarlama ve diğer belgeler vb. Lokalise, KPI'lar daha kısa pazara sürüm süresi ve maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra tekrarlanan görevlerin otomasyonu yoluyla yorgunluk ve hayal kırıklığının ortadan kaldırılmasını içerdiğinde en iyi şekilde çalışır. Lokalise ile şunları yapabilirsiniz: ✓ İçeriğinizi yapay zekanın parlaklığıyla yükseltin. Bağlama duyarlı, kusursuz çevirileri saniyeler içinde alın. Çeviri yapın, kısaltın, yeniden ifade edin, SEO için optimize edin ve daha fazlasını yapın. ✓ Yerelleştirme dosyalarınızı çevirin (.xml, .strings, .json, .xliff, vb.). ✓ Dahili ekibinizle, serbest çalışanlarınızla, topluluğunuzla, ortak ajanslarınızla veya daha büyük LSP'lerle çeviri yapın. ✓ Makine çevirisi motorlarından (Google, DeepL) anında sonuç alın ✓ Görevler ve özel çeviri durumlarıyla gelişmiş yerelleştirme iş akışları oluşturun ✓ Tüm yazılım yerelleştirme projelerinizi tek bir platformda iş birliği yapın ve yönetin. ✓ Çeviriyi geliştirme ve dağıtım süreçlerine entegre edin. ✓ Önceden tanımlanmış özel kuralları, API'yi kullanarak otomatik iş akışları ayarlayın ve web kancalarını kullanın veya diğer hizmetlerle (GitHub, Slack, JIRA, Sketch vb.) entegre edin. ✓ Otomatik metin tanıma ve projelerinizdeki metin dizeleriyle eşleştirme için ekran görüntüleri ekleyin. ✓ Eskiz Çalışma Yüzeylerini Lokalise'e yükleyin veya Figma veya Adobe XD ile Lokalise arasında ekran görüntüleri alışverişi yapın ve çevirmenlerin geliştirme başlamadan önce çalışmaya başlamasına izin verin. ✓ Çevirilerin web veya mobil uygulamanızda gerçek zamanlı olarak nasıl görüneceğini önizleyin (iOS SDK Canlı Düzenleme Modülü). ✓ Çeviri içeriğinizi merkezileştirin ve çalışma alanınızı, içeriği çeşitli yerlerden (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Makaleleri ve daha fazlası) alabilen ürün ve pazarlama ekipleriyle paylaşın. Lokalise'nin ana kitlesi geliştiriciler, proje/ürün/yerelleştirme yöneticileri, pazarlamacılar, müşteri hizmetleri, tasarımcılar ve çevirmenlerden oluşur: * Geliştiriciler - Lokalise, geliştiriciler tarafından geliştiriciler için oluşturuldu. Sonuç olarak, teknoloji meraklısı ekipler API'mizin, CLI'mızın, belgelerimizin ve diğer araçlarımızın oldukça kapsamlı ve sezgisel olduğunu görebilir. * Yöneticiler - yerelleştirme sürecinizi yönetin ve sürekli hale getirin. Çevirmenlere görevler atayın, tüm ortak çalışanlar için ekran görüntüleri veya yorumlar ekleyerek bağlamsal bilgiler sağlayın. Aynı zamanda ilerlemelerini tek bir kontrol panelinden takip edin. * Pazarlamacılar - yerelleştirme sürecinizi basitleştirin ve hızlandırın. Kişiselleştirilmiş, etkili kampanyalar oluşturun ve GTM planınızı hemen başlatın. * Müşteri hizmetleri - gerçek zamanlı sohbet çevirisi ve çok dilli bilgi bankası makaleleri ile müşterilerinizi kendi ana dillerinde destekleyin. Yardım masanızın küreselleşmesini sağlayın. * Çevirmenler - en yenilikçi çeviri platformuyla çalışmanızı hızlandırın ve becerilerinizi geliştirin. Çok sayıda CAT özelliğinden yararlanın: çeviri bellekleri, bağlam içi düzenleyiciler, sözlükler, çeviri öncesi işlevler ve daha fazlası. * Tasarımcılar - Sketch, Figma ve Adobe XD entegrasyonlarını kullanarak tasarımları farklı dillerde doldurabilir ve inceleyebilirler. Çevrilmiş içeriğin uyumuyla ilgili tasarım hatalarının sürecin erken safhalarında tespit edilmesi ve düzeltilmesi, tasarımcıları birçok baş ağrısından kurtarır ve ürünün piyasaya sürülme süresini önemli ölçüde kısaltır.
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