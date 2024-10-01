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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hırvatistan
Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.
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memoQ
memoq.com
memoQ, Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışan, tescilli bir bilgisayar destekli çeviri yazılım paketidir. Macar yazılım şirketi memoQ Fordítástechnológiai Zrt tarafından geliştirilmiştir. (memoQ Translation Technologies), eski adıyla Kilgray, 2004 yılında kurulan ve 2012 ve 2013 yıllarında ...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
Matecat
matecat.com
Matecat ücretsiz ve açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır. Çeviri şirketleri, çevirmenler ve kurumsal kullanıcılar için ücretsizdir.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin, ekiplere yönelik yapay zeka destekli bir yerelleştirme yazılımıdır. İçeriğinizi çevirmek için 600'den fazla aracı bağlayın. Tüm çok dilli içeriğinizi tek bir yerde oluşturun ve yönetin. Dünyanın her yerindeki müşterileriniz için yerel bir deneyim oluşturmak amacıyla uygulamalarınızı, yazıl...
Smartcat
smartcat.com
Smartcat, herhangi bir küresel kuruluş için temel dil yapay zeka platformudur. Smartcat'in müşteriye özel dil yapay zekası, belgelerden videolara, karmaşık web siteleri ve yazılımlara kadar her formattaki içeriği herhangi bir dile dönüştürerek küresel operasyonları tüm kurumsal ekipler için basitle...
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud, en gelişmiş dil teknolojisinden, akıllı otomasyondan ve yapay zekadan yararlanarak işletmelerin geniş ölçekte küreselleşmesini sağlayan tek çeviri yönetim sistemidir. Bugün, büyük hacimli içeriği hızlı ve kolay bir şekilde güncelleme ve yerelleştirme yeteneği, kuruluşlar için iş açısında...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelerin kültürler ve coğrafyalar arasında gelişebilmesi için dil engellerini ortadan kaldırıyor. Şirketin Dil Operasyonları platformu, zamanla daha akıllı hale gelen hızlı, verimli, yüksek kaliteli çeviriler için gelişmiş yapay zekayı döngüdeki insanlarla birleştiriyor. Unbabel, işle...
Weglot
weglot.com
Weglot, web sitenizin içeriğini birden fazla dile çeviren ve görüntüleyen güçlü bir web sitesi yerelleştirme çözümüdür. Herhangi bir CMS (Shopify, WordPress, Webflow vb. ve özel olarak oluşturulmuş siteler) ile uyumlu olup dakikalar içinde entegre olur. Hız ve doğruluk için tasarlanan Weglot, kulla...
Transifex
transifex.com
Transifex, geliştiricilerin ve pazarlamacıların dijital içeriği birden fazla dilde yayınlamasına yardımcı olan bir Yerelleştirme Otomasyon Platformudur. Çevik geliştirme döngülerine sahip şirketler için oluşturulan Transifex'in bulut platformu, sürekli yerelleştirme iş akışıyla içerik dağıtımını hız...
Lokalise
lokalise.com
Lokalise, dünya çapında binlerce şirketin güvendiği, temiz ve net UI/UX ve yeterli fiyatlandırmaya sahip, en hızlı büyüyen yapay zeka destekli çeviri yönetim sistemidir. Gerçek bir çoklu platform yazılımı olan Lokalise, çevik ekiplerin tüm dijital varlıklarını tek bir yerden tercüme etmelerine olan...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Cümle Yerelleştirme Platformu, işletmeler ve dil hizmeti sağlayıcıları için çeviri, puanlama ve otomasyon araçlarını tek bir yerde birleştiren, yapay zeka destekli benzersiz bir dil platformudur. Performans optimizasyonu için ölçeklenebilirlik, tedarikçiden bağımsız bir yaklaşım ve gelişmiş analitik...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe, herhangi bir metni veya sesi yazıya dökmenize, tercüme etmenize ve seslendirmenize olanak tanıyan en gelişmiş çok dilli çeviri uygulamasıdır. Bu en güçlü dil ve ses araç kitinin yardımıyla metinlerinizi ve seslerinizi 108 dile, 322 gerçekçi sese ve mükemmel otomasyona çevirerek veya ya...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Redokun
redokun.com
Redokun, pazarlama yöneticilerinin ve ekiplerinin çeşitli belge türlerini orijinal düzen ve tasarımlarını korurken verimli bir şekilde çevirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir bulut tabanlı çeviri aracıdır. Pazarlama Yöneticileri için Temel Faydalar: * Zahmetsiz Ekip Entegrasyonu: Gü...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Ç...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan kü...
Easyling
easyling.com
Easyling, minimum düzeyde BT veya geliştirici katılımıyla bir web sitesini yerelleştirmenin birden fazla yolunu sunan bir web sitesi çeviri çözümüdür. Easyling, orijinal düzende kelime sayımı, içerik çıkarma, gerçek zamanlı önizleme ve anında görsel çeviri geri bildirimi sağlar. Sözlük destekli Ma...
Lingotek
lingotek.com
Straker Group'un bir üyesi olan Lingotek, 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Lehi, Utah'ta bulunmaktadır. Lingotek, ilk bulut tabanlı TMS platformuyla Yerelleştirme ve Çeviri endüstrisindeki teknoloji devriminin ayrılmaz bir parçası oldu. 2021 yılında Straker Translations tarafından satın alınan L...
Wordfast
wordfast.com
Wordfast çözümleri, çevirilerinizi bir çeviri belleği veritabanında saklayarak ve çevrilen içeriği gelecekteki projeler için otomatik olarak alarak çevirmenlerin zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 1999'dan bu yana Wordfast, piyasadaki en kullanıcı dost...
TextUnited
textunited.com
AI Çeviri Platformu ve birinci sınıf müşteri hizmetleriyle her şeyi hızlı ve doğru bir şekilde çevirin. TextUnited, bilgi odaklı şirketler için otomatikleştirilmiş bir dil platformudur. Temel yetkinlikleri yüksek kalitede, kişiye özel çeviri, sağlam dilsel kalite güvencesi ve veri güvenliğinde yatm...
Pairaphrase
pairaphrase.com
Güvenlik odaklı işletmeler için web tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS). ✔ Pairaphrase ile üretkenliğinizi bugün artırın.
Correcto
correctoai.com
Correcto, İspanyolca dili için en gelişmiş Yapay Zeka Yazma aracıdır. 580 milyondan fazla İspanyolca konuşan insan var, ancak İspanyolca konuşulan ülkelerdeki işletmelerin daha iyi yazmasına ve daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan tek bir yapay zeka yazma aracı var; bu nedenle Correcto, İspanyo...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works, karmaşık çeviri ve yerelleştirme yönetimini basit ve öngörülebilir faaliyetlere dönüştüren bulut tabanlı bir çeviri yönetim sistemidir. Teknolojimiz çevirilerin bir bütün olarak yönetilmesi sorununu çözmektedir. Bilgi yönetiminden performans yönetimi ve ödemeye kadar Bureau Works, çevi...
Lingohub
lingohub.com
Projenin yerelleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olun; uluslararası ürünleri daha hızlı yönetin, koordine edin ve piyasaya sürün. Lingohub, teknik hedeflere odaklanabileceğiniz, manuel çalışmalardan kaçınabileceğiniz, tasarımı farklı dillerde test edebileceğiniz ve yerelleştirme sürecini basitleşt...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords, otomatik iş akışları ve işbirliğini geliştiren araçlar aracılığıyla çok dilli pazarlama faaliyetlerinizin hızını, ölçeklenebilirliğini ve başarısını artırır. Cloudwords'ün kuruluşunuzun küresel hedeflerine her zamankinden daha hızlı ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç, herhangi bir müşteri hizmetleri temsilcisinin herhangi bir müşteriyle herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir dilde konuşabilmesini sağlar. Yapay zekanın gücü sayesinde, güneşi takip etme modeliniz artık sohbet, sesli veya e-posta olsun, güneşin altındaki her dili destekliyor. Benzersiz m...