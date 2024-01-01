Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Benin
Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.
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Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
Matecat
matecat.com
Matecat ücretsiz ve açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır. Çeviri şirketleri, çevirmenler ve kurumsal kullanıcılar için ücretsizdir.
memoQ
memoq.com
memoQ, Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışan, tescilli bir bilgisayar destekli çeviri yazılım paketidir. Macar yazılım şirketi memoQ Fordítástechnológiai Zrt tarafından geliştirilmiştir. (memoQ Translation Technologies), eski adıyla Kilgray, 2004 yılında kurulan ve 2012 ve 2013 yıllarında ...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin'in yerelleştirme yönetimi platformu, ekibiniz için bir teknoloji çözümüdür. Çok dilli ürününüzün içeriğini bulut yazılımımızla çevirin ve güncelleyin.
Smartcat
smartcat.com
İşletmeleri ve çevirmenleri kolaylaştırılmış bir içerik dağıtım döngüsüne bağlayan hepsi bir arada platform
XTM Cloud
xtm.cloud
Malzemenin birden çok bölgede yerelleştirilmesi ve dağıtılması karmaşıktır. Basit, ölçeklenebilir ve sağlam bir çeviri çözümüne ihtiyacınız var. XTM çeviri yönetim sistemi (TMS), yerelleştirilmiş içeriğinizi birden çok dile daha hızlı ve daha uygun maliyetle sunmanıza yardımcı olacaktır.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, müşteri hizmetleri deneyimlerinizi geliştirmek için 30'dan fazla dilde çok dilli çeviri hizmetleri sunmaktadır. Dil operasyon çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin!
Weglot
weglot.com
Web sitenizi tercüme etmenin ve daha geniş bir kitleye ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolu!
Transifex
transifex.com
Çok dilli web sitelerinin ve uygulama içeriğinin oluşturulmasını yönetmek için Transifex ile entegre olun. Çevirileri sipariş edin, çevirinin ilerleme durumunu görün ve TM gibi araçlar.
Lokalise
lokalise.com
Büyüme için oluşturulmuş yerelleştirme platformu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi dillerinde yerel deneyimler sunarak uygulama kullanıcıları, çevrimiçi alışveriş yapanlar, web tarayıcıları ve oyun oyuncularından oluşan yepyeni bir kitleye ulaşın.
Phrase Localization Suite
phrase.com
En Yalın, En Hızlı ve En Güvenilir Yerelleştirme Platformu. Yeni pazarlara sorunsuz bir şekilde büyümeyle ve sorunsuz bir şekilde girmek için ölçeklenebilir bir yazılım yerelleştirme platformunun gücünden yararlanın.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe, herhangi bir metni veya sesi yazıya dökmenize, tercüme etmenize ve seslendirmenize olanak tanıyan en gelişmiş çok dilli çeviri uygulamasıdır. Bu en güçlü dil ve ses araç kitinin yardımıyla metinlerinizi ve seslerinizi 108 dile, 322 gerçekçi sese ve mükemmel otomasyona çevirerek veya ya...
Redokun
redokun.com
Redokun, çeşitli türdeki belgeleri, düzenlerini ve tasarımlarını koruyarak çevirmek için kullanılabilen, bulut tabanlı bir çeviri aracıdır. Kullanımı ve entegrasyonu kolay (saatler içinde ekibinize katılmanızı sağlayan) basit bir çözümdür ve çeviri tutarlılığını artırırken süreyi ve çeviri maliyetle...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üst...
Easyling
easyling.com
Easyling, minimum düzeyde BT veya geliştirici katılımıyla bir web sitesini yerelleştirmenin birden fazla yolunu sunan bir web sitesi çeviri çözümüdür. Easyling, orijinal düzende kelime sayımı, içerik çıkarma, gerçek zamanlı önizleme ve anında görsel çeviri geri bildirimi sağlar. Sözlük destekli Maki...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, karmaşık küresel büyümeyi kolaylaştıran güçlü bir TMS'dir. Lingpad'de çok dilli müşteri hizmetlerini kolay, erişilebilir, kesintisiz ve sorunsuz hale getirmeye odaklandık. Müşteri deneyimlerine değer katın, ek insan gücüne veya finansal kaynaklara yatırım yapmadan markanızı küresel bölgeler...
Lingotek
lingotek.com
Straker Group'un bir üyesi olan Lingotek, 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Lehi, Utah'ta bulunmaktadır. Lingotek, ilk bulut tabanlı TMS platformuyla Yerelleştirme ve Çeviri endüstrisindeki teknoloji devriminin ayrılmaz bir parçası oldu. 2021 yılında Straker Translations tarafından satın alınan Li...
Pairaphrase
pairaphrase.com
Güvenlik odaklı işletmeler için web tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS). ✔ Pairaphrase ile üretkenliğinizi bugün artırın.
Correcto
correctoai.com
Correcto, İspanyolca dili için en gelişmiş Yapay Zeka Yazma aracıdır. 580 milyondan fazla İspanyolca konuşan insan var, ancak İspanyolca konuşulan ülkelerdeki işletmelerin daha iyi yazmasına ve daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan tek bir yapay zeka yazma aracı var; bu nedenle Correcto, İspanyo...
Wordfast
wordfast.com
Wordfast çözümleri, çevirilerinizi bir çeviri belleği veritabanında saklayarak ve çevrilen içeriği gelecekteki projeler için otomatik olarak alarak çevirmenlerin zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 1999'dan bu yana Wordfast, piyasadaki en kullanıcı dost...
TextUnited
textunited.com
TextUnited, ödüllü, bulut tabanlı bir Çeviri Yönetim Sistemidir. İşbirliğine dayalı bir çeviri ortamı sağlayarak, dünya çapında çok sayıda sektördeki şirketler için çok kanallı iletişimi kolaylaştıran ölçeklenebilir, çok dilli süreçler sunuyoruz. En son teknolojiye sahip makine çevirisini, güçlü bil...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords, otomatik iş akışları ve işbirliğini geliştiren araçlar aracılığıyla çok dilli pazarlama faaliyetlerinizin hızını, ölçeklenebilirliğini ve başarısını artırır. Cloudwords'ün kuruluşunuzun küresel hedeflerine her zamankinden daha hızlı ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works, karmaşık çeviri ve yerelleştirme yönetimini basit ve öngörülebilir faaliyetlere dönüştüren bulut tabanlı bir çeviri yönetim sistemidir. Teknolojimiz çevirilerin bir bütün olarak yönetilmesi sorununu çözmektedir. Bilgi yönetiminden performans yönetimi ve ödemeye kadar Bureau Works, çevi...
Lingohub
lingohub.com
Projenin yerelleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olun; uluslararası ürünleri daha hızlı yönetin, koordine edin ve piyasaya sürün. Lingohub, teknik hedeflere odaklanabileceğiniz, manuel çalışmalardan kaçınabileceğiniz, tasarımı farklı dillerde test edebileceğiniz ve yerelleştirme sürecini basitleşt...
Language I/O
languageio.com
Dil G/Ç, herhangi bir müşteri hizmetleri temsilcisinin herhangi bir müşteriyle herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir dilde konuşabilmesini sağlar. Yapay zekanın gücü sayesinde, güneşi takip etme modeliniz artık sohbet, sesli veya e-posta olsun, güneşin altındaki her dili destekliyor. Benzersiz m...