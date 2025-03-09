Rekabetçi İstihbarat Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Rekabetçi istihbarat araçları, işletmelerin rekabet ortamının dinamiklerini toplamasına, değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine olanak tanır. Rekabetçi istihbarat verilerinden elde edilen içgörüler, bir kuruluş içindeki pazarlama, satış, ürün geliştirme ve üst düzey liderlik gibi birden fazla ekip için değerlidir. Pazarlama, satış ve ürün ekipleri, reklam stratejileri, fiyatlandırma ayarlamaları, ürün tanıtımları ve sonlandırma gibi alanlara ilişkin içgörüler elde ederek rekabetçi istihbarat yazılımlarından yararlanır. Ayrıca üst düzey yöneticiler, yatırımları yönlendirmek ve gelecekteki kurumsal stratejileri şekillendirmek için rekabetçi istihbarat çözümlerinden yararlanabilirler.
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SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta, hem reklamverenler hem de yayıncılar için en iyi reklam kreatiflerini ve pazarlama stratejilerini sunmaya kendini adamış, dünyanın önde gelen reklam yaratıcı casusluk ve analiz platformudur. Temel bir reklam ve pazarlama istihbarat platformu olarak hizmet veren SocialPeta, Reklam İstihbaratı, Maliyet İstihbaratı, Reklam Yaratıcıları, Hedef Kitle İçgörüsü, Reklam Stratejisi vb. konulara odaklanır. SocialPeta, dalgalanmaların ayrıntılı grafiksel gösterimi ile kullanıcılara reklam eğilimlerinin derinlemesine analizinde yardımcı olur. organize bir şekilde. SocialPeta'nın devasa veritabanı, 46 ülkedeki 73 önde gelen yayıncılık ağından alınmıştır. Bu veritabanı 980 milyondan fazla reklam öğesi içerir. Reklamlar, Pazar, Maliyet, Uygulama, Hedef Kitle, e-Ticaret ve Marka ile İstihbarat. Tüm pazarlama kararlarında işinizi geliştirmenize yardımcı olun. Şu anda Google, Supercell,iGG,Fun Plus,Bigo Live,37games vb. dahil olmak üzere 200'den fazla kurumsal müşterimiz vardı.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktan markanızı korumaya kadar bilinçli, stratejik kararlar alabileceğiniz ve PPC bütçenizden daha fazla değer elde edebileceğiniz anlamına gelir. Güçlü şeyler. Ve onu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Başarıya yönelik ücretli arama stratejinizi şekillendirmek için bizimle ortak olun. ÖDÜLLER VE TANINMA: -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Yazılımı Aracı (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Veri Kullanımı (PPC) - Gümüş (Adthena x Staysure Insurance) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Kullanımı - Finans (PPC) - Küresel Arama Ödülleri 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
MobileAction
mobileaction.co
Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst, bağış toplama ve patentlerden işe alma durumu ve ticaret verilerine kadar Birleşik Krallık'taki her özel şirket hakkında veri sağlıyor. Sekiz izleme sinyalimizi kullanarak hızlı büyüyen şirketleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca yatırımcıların ve hızlandırıcıların oluşturduğu daha geniş startup ekosistemini de izliyoruz. Farklı sektörler için özel olarak oluşturulmuş dört veri platformumuz var: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact ve BeauhurstSales. Platformlarımız müşterilerimizin işletmeleri keşfetmesine, takip etmesine ve anlamasına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal karşılaştırma, rekabet analizi ve performans izleme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Performansı platformudur. BrandOps, inceleme siteleri, sosyal medya platformları, 6.000'den fazla haber kaynağı, podcast'ler, arama ve çok daha fazlası gibi kanallardan gelen binlerce sinyalden büyüme öngörüleri sağlar. BrandOps, operasyon ekiplerinizin veri yükünü hafifletir. Veriler otomatik olarak toplanır, korunur ve anlamlandırılır. Hızlı büyüyen şirketler, işlerini büyütmek ve sağlıklı bir pazarlama makinesi oluşturmak için BrandOps'u kullanıyor. https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a güveniyor. Ajanslar ve pazarlamacılar, en iyi medya karışımını oluşturmak, rakiplerini izlemek ve yeni reklam fırsatlarını ortaya çıkarmak için MediaRadar'ı kullanıyor.
Watchful
watchful.ai
Watchful, yalnızca rakiplerinizin ürün stratejisini ortaya çıkarmaya odaklanan ilk ve tek ürün stratejisi istihbarat çözümüdür. Çözümlerimiz rekabetçi araştırmaların otomatikleştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olarak ürün ekiplerinin teslimatları hızlandırmasını, maliyetleri azaltmasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan etkili bilgiler üretir. Fortune 500 şirketleri, daha iyi karar alma süreçleri sağlamak ve kendilerini pazarlarının ilerisinde tutmak için Watchful'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.watchful.ai/ adresini ziyaret edin.
Groopit
groopit.co
Kitlesel çözümlemeyle rakiplerinizi zekanızla geride bırakın. Rekabet avantajı oluşturmak için çalışanların rekabetçi zekayı paylaşma ve kullanma şeklini basitleştirin. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çalışanlar Teams, Slack, Salesforce, web tarayıcısı, mobil uygulama veya çalıştıkları her yerden bilgi paylaşırlar. Yalnızca üç dokunuşla ve bir dakikadan kısa bir sürede, yüksek kaliteli, niceliksel rekabetçi bilgileri paylaşacaklar ve rakiplerin zirvesinde kalmayı kolaylaştıracaklar. Intel'i kullanmak ışık hızındadır. Groopit, veri akışları ve görünümlerinde eyleme geçirilebilir içgörüleri toplar ve sunar. İlgili herkesin kendi seçimlerini bildirmek için en güncel, gerçek zamanlı bilgilere erişimi vardır, bu da her çalışanın rekabet üstünlüğünü artırmasını mümkün kılar. Groopit'in veri erişim API'si ile Intel'i mevcut kurumsal sistemlere entegre etmek kolaydır. Intel'i Tableau, PowerBI, Salesforce veya mevcut CI kontrol panellerine sorunsuz bir şekilde ekleyin. Groopit, sistem kararlarının alındığı tüm süreçlerde istihbarattan yararlanabilmenizi sağlar.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlamanızla ilgili daha bilinçli kararlar alın.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketlerine rakip fiyatlarını izleme ve fiyatlandırma stratejilerini optimize etme konusunda yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
Thinknum
thinknum.com
Thinknum, çevrimiçi ekonomik verileri analiz eden ve çeşitli veri kümeleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, API veya kullanıcı dostu arayüzle verilere erişebilir.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.
Contify
contify.com
Contify, şirketlerin rakipler, müşteriler ve endüstri hakkında gerçek zamanlı, küratörlü haberler ve veriler toplayarak analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur.
Keyword.com
keyword.com
Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics, dijital reklam stratejilerini izleyen ve rakip analizleri yapan bir reklam veritabanı ve pazarlama zeka platformudur.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.
Crayon
crayon.co
Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.
Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine erişimlerini hızlandıran yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformu sağlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanıyor.
Seobility
seobility.net
Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
VisualPing
visualping.io
Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.
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