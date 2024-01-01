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Rekabetçi İstihbarat Araçları - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Rekabetçi istihbarat araçları, işletmelerin rekabet ortamının dinamiklerini toplamasına, değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine olanak tanır. Rekabetçi istihbarat verilerinden elde edilen içgörüler, bir kuruluş içindeki pazarlama, satış, ürün geliştirme ve üst düzey liderlik gibi birden fazla ekip için değerlidir. Pazarlama, satış ve ürün ekipleri, reklam stratejileri, fiyatlandırma ayarlamaları, ürün tanıtımları ve sonlandırma gibi alanlara ilişkin içgörüler elde ederek rekabetçi istihbarat yazılımlarından yararlanır. Ayrıca üst düzey yöneticiler, yatırımları yönlendirmek ve gelecekteki kurumsal stratejileri şekillendirmek için rekabetçi istihbarat çözümlerinden yararlanabilirler.
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Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
VisualPing.io
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...
Watchful
watchful.ai
Watchful, yalnızca rakiplerinizin ürün stratejisini ortaya çıkarmaya odaklanan ilk ve tek ürün stratejisi istihbarat çözümüdür. Çözümlerimiz rekabetçi araştırmaların otomatikleştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olarak ürün ekiplerinin teslimatları hızlandırmasını, maliyetleri azaltmasını ve ...
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilan...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya...
Crayon
crayon.co
Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım pl...
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının bir işletmenin çeşitli departmanları arasında rekabet istihbaratını toplamasına, organize etmesine ve yaymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir rekabet istihbaratı platformudur. Platform, pazar eğilimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan verileri toplamak ve ...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlaman...
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.
Groopit
groopit.co
Kitlesel çözümlemeyle rakiplerinizi zekanızla geride bırakın. Rekabet avantajı oluşturmak için çalışanların rekabetçi zekayı paylaşma ve kullanma şeklini basitleştirin. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çalışanlar Teams, Slack, Salesforce, web tarayıcısı, mobil uygulama veya çalıştıkları her y...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta, hem reklamverenler hem de yayıncılar için en iyi reklam kreatiflerini ve pazarlama stratejilerini sunmaya kendini adamış, dünyanın önde gelen reklam yaratıcı casusluk ve analiz platformudur. Temel bir reklam ve pazarlama istihbarat platformu olarak hizmet veren SocialPeta, Reklam İstihba...
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst, bağış toplama ve patentlerden işe alma durumu ve ticaret verilerine kadar Birleşik Krallık'taki her özel şirket hakkında veri sağlıyor. Sekiz izleme sinyalimizi kullanarak hızlı büyüyen şirketleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca yatırımcıların ve hızlandırıcıların oluştur...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine...
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünü...