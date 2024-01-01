Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Rekabetçi İstihbarat Araçları - En Popüler Uygulamalar - Bolivya

Rekabetçi istihbarat araçları, işletmelerin rekabet ortamının dinamiklerini toplamasına, değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine olanak tanır. Rekabetçi istihbarat verilerinden elde edilen içgörüler, bir kuruluş içindeki pazarlama, satış, ürün geliştirme ve üst düzey liderlik gibi birden fazla ekip için değerlidir. Pazarlama, satış ve ürün ekipleri, reklam stratejileri, fiyatlandırma ayarlamaları, ürün tanıtımları ve sonlandırma gibi alanlara ilişkin içgörüler elde ederek rekabetçi istihbarat yazılımlarından yararlanır. Ayrıca üst düzey yöneticiler, yatırımları yönlendirmek ve gelecekteki kurumsal stratejileri şekillendirmek için rekabetçi istihbarat çözümlerinden yararlanabilirler.

Yeni Uygulama Gönder


SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ...

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...

Seobility

Seobility

seobility.net

Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...

VisualPing.io

VisualPing.io

visualping.io

Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...

42matters

42matters

42matters.com

42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...

Contify

Contify

contify.com

Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.

Pathmatics

Pathmatics

pathmatics.com

Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.

Thinknum

Thinknum

thinknum.com

Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilan...

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.

Klue

Klue

klue.com

Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım pl...

Panoramata

Panoramata

panoramata.co

Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlaman...

KnowFirst

KnowFirst

knowfirst.ai

KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.

Groopit

Groopit

groopit.co

Kitlesel çözümlemeyle rakiplerinizi zekanızla geride bırakın. Rekabet avantajı oluşturmak için çalışanların rekabetçi zekayı paylaşma ve kullanma şeklini basitleştirin. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çalışanlar Teams, Slack, Salesforce, web tarayıcısı, mobil uygulama veya çalıştıkları her y...

Watchful

Watchful

watchful.ai

Watchful, yalnızca rakiplerinizin ürün stratejisini ortaya çıkarmaya odaklanan ilk ve tek ürün stratejisi istihbarat çözümüdür. Çözümlerimiz rekabetçi araştırmaların otomatikleştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olarak ürün ekiplerinin teslimatları hızlandırmasını, maliyetleri azaltmasını ve ...

SocialPeta

SocialPeta

socialpeta.com

SocialPeta, hem reklamverenler hem de yayıncılar için en iyi reklam kreatiflerini ve pazarlama stratejilerini sunmaya kendini adamış, dünyanın önde gelen reklam yaratıcı casusluk ve analiz platformudur. Temel bir reklam ve pazarlama zekası platformu olarak hizmet veren SocialPeta, Reklam Zekası, Mal...

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye...

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.

Beauhurst

Beauhurst

beauhurst.com

Beauhurst, bağış toplama ve patentlerden işe alma durumu ve ticaret verilerine kadar Birleşik Krallık'taki her özel şirket hakkında veri sağlıyor. Sekiz izleme sinyalimizi kullanarak hızlı büyüyen şirketleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca yatırımcıların ve hızlandırıcıların oluştur...

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...

MediaRadar

MediaRadar

mediaradar.com

MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a...

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

yapay zeka İstihbarat Teslimatlarını saniyeler içinde üreten. Analiz ve temsil yoluyla karmaşık ortamlara ilişkin öngörüleri hızlı bir şekilde elde edin. ReportLinker, küresel sektör içgörülerine erişimi hızlandıran, yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformudur.

BOSCO

BOSCO

askbosco.io

Reklam harcamalarını azaltmak ve satışları artırmak için yapay zeka destekli analizler. BOSCO™, maksimum getiri için çevrimiçi harcamalarınızı tüm kanallarda nereye dağıtacağınızı tahmin ederek gelecekteki performansı %96 doğrulukla tahmin etmenize olanak tanır.

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası