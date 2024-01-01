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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Rekabetçi İstihbarat Araçları - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Rekabetçi istihbarat araçları, işletmelerin rekabet ortamının dinamiklerini toplamasına, değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine olanak tanır. Rekabetçi istihbarat verilerinden elde edilen içgörüler, bir kuruluş içindeki pazarlama, satış, ürün geliştirme ve üst düzey liderlik gibi birden fazla ekip için değerlidir. Pazarlama, satış ve ürün ekipleri, reklam stratejileri, fiyatlandırma ayarlamaları, ürün tanıtımları ve sonlandırma gibi alanlara ilişkin içgörüler elde ederek rekabetçi istihbarat yazılımlarından yararlanır. Ayrıca üst düzey yöneticiler, yatırımları yönlendirmek ve gelecekteki kurumsal stratejileri şekillendirmek için rekabetçi istihbarat çözümlerinden yararlanabilirler.
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SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
WebCEO
webceo.com
WebCEO, dijital pazarlama için 22 etkili çevrimiçi SEO aracı içeren hepsi bir arada bir SEO platformudur. 1400000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
VisualPing.io
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilan...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...
Crayon
crayon.co
Crayon'un rekabetçi istihbarat yazılım araçları paketi, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için fırsatları görmenize ve yakalamanıza yardımcı olur.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.
Groopit
groopit.co
Kitlesel çözümlemeyle rakiplerinizi zekanızla geride bırakın. Rekabet avantajı oluşturmak için çalışanların rekabetçi zekayı paylaşma ve kullanma şeklini basitleştirin. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çalışanlar Teams, Slack, Salesforce, web tarayıcısı, mobil uygulama veya çalıştıkları her y...
Watchful
watchful.ai
Watchful, yalnızca rakiplerinizin ürün stratejisini ortaya çıkarmaya odaklanan ilk ve tek ürün stratejisi istihbarat çözümüdür. Çözümlerimiz rekabetçi araştırmaların otomatikleştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olarak ürün ekiplerinin teslimatları hızlandırmasını, maliyetleri azaltmasını ve ...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta, hem reklamverenler hem de yayıncılar için en iyi reklam kreatiflerini ve pazarlama stratejilerini sunmaya kendini adamış, dünyanın önde gelen reklam yaratıcı casusluk ve analiz platformudur. Temel bir reklam ve pazarlama zekası platformu olarak hizmet veren SocialPeta, Reklam Zekası, Mal...
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlaman...
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst, bağış toplama ve patentlerden işe alma durumu ve ticaret verilerine kadar Birleşik Krallık'taki her özel şirket hakkında veri sağlıyor. Sekiz izleme sinyalimizi kullanarak hızlı büyüyen şirketleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca yatırımcıların ve hızlandırıcıların oluştur...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a...
ReportLinker
reportlinker.com
yapay zeka İstihbarat Teslimatlarını saniyeler içinde üreten. Analiz ve temsil yoluyla karmaşık ortamlara ilişkin öngörüleri hızlı bir şekilde elde edin. ReportLinker, küresel sektör içgörülerine erişimi hızlandıran, yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformudur.
BOSCO
askbosco.io
Reklam harcamalarını azaltmak ve satışları artırmak için yapay zeka destekli analizler. BOSCO™, maksimum getiri için çevrimiçi harcamalarınızı tüm kanallarda nereye dağıtacağınızı tahmin ederek gelecekteki performansı %96 doğrulukla tahmin etmenize olanak tanır.