Ücret Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ücret yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan ücret paketlerini strateji oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Genellikle ücret planlaması veya çözümleri olarak anılan bu yazılım, maaşları bir idari kontrol paneli veya veri görselleştirme araçları aracılığıyla denetler. Liyakat matrislerinin oluşturulmasını kolaylaştırır, şirket ücretlendirme verileri hakkında raporlar oluşturur ve kuruluşların ücret politikalarını gözden geçirmesine ve ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca, çalışan ikramiyelerinin planlanmasına, teşviklerin yapılandırılmasına ve ücret ayarlamalarının önerilmesine yardımcı olur. Tipik olarak İK departmanları tarafından benimsenen ücret yönetimi sistemleri, yöneticilere ekipleri için etkili ücretlendirme stratejileri geliştirme yetkisi verir. Bu yaklaşım adil çalışan ücreti sağlar ve maaş bütçelerini optimize eder. Bu tür yazılımlar bağımsız olarak veya entegre bir HRMS & HCM yazılım paketinin parçası olarak çalışabilir. Pek çok sistem, performans yönetimi yazılımıyla entegre olarak, ücret kararlarını bildirmek için çalışanların performans verilerinden yararlanır. Paket teklifleri aynı zamanda satış telafi yazılımının özelliklerini de kapsayarak kapsamlarını ve faydalarını genişletebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Lattice
lattice.com
Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan, kuruluşların planlama süreçlerini yönetmek için esnek bir bulut tabanlı platform sunar, finansal modelleme ve veri yönetimi için araçlar içerir.
Vena
vena.io
Vena, bütçeleme, tahmin ve finansal raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir finansal planlama platformudur. Excel ile entegre çalışır ve veri yönetimi sunar.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin teşvik ve komisyon yönetimini sağlayan bir platformdur. Satış ekibini motive etmek ve performansı artırmak için tasarlanmıştır.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
Salary.com
salary.com
Salary.com, işletmelerin tazminat yönetimini kolaylaştıran, güvenilir maaş verileri ve analitik araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.
Ravio
ravio.com
Ravio, Avrupa'nın önde gelen tazminat yönetim platformudur. Şirketler, gerçek zamanlı veri ile tazminat stratejilerini yönetir ve ücret şeffaflığını artırır.
Figures
figures.hr
Figures, şirketlerin tazminat yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür; pazar verisi, tazminat politikası, maaş bantları ve bütçe hesaplayıcı içerir.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Comprehensive
comprehensive.io
Comprehensive, işverenlerin daha iyi ücret kararları almasına yardımcı olan kapsamlı bir çalışan tazminat platformudur. Binlerce hesap tablosu kullanmadan çalışır.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp, şirketlere tazminat bilgileri sağlayarak çalışan maaşları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium, tazminat yönetimi ve ekip büyümesine odaklanan bir platformdur, verimli telafi süreçleri ve analizler sunar.
Pave
pave.com
Pave, gerçek zamanlı verilerle tazminat planlamasını kolaylaştıran bir platformdur. Şirketler, çalışan tazminatını etkili bir şekilde yönetir.
Xactly
xactlycorp.com
Xactly, satış tazminat süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir platformdur. Komisyon hesaplamalarını otomatikleştirir ve veri analizi sunar.
Plentive
plentive.com
Plentive, bonus planlarını otomatik olarak takip eden, hesaplayan ve yöneten bir yazılımdır. Takımınızı motive eder ve şirket performansını artırır.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell, yüksek büyüme gösteren şirketler için performansa dayalı ödeme yönetimi sunan bir uygulamadır. Rekabetçi ve veriye dayalı maaş programları sağlar.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı İK verileri sunan bir platformdur. İK ve bordro sistemleriyle bağlantı kurarak pazarla karşılaştırma yapar.
Pequity
pequity.com
Pequity, esnek ve güvenli tazminat planlama çözümleri ile dünya standartlarında bir tazminat programı oluşturmayı sağlar.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp, şirketlerin tazminat verilerini analiz etmesine ve piyasada rekabetçi kalmasına yardımcı olan bir tazminat kıyaslama uygulamasıdır.
Complete
complete.so
Complete, şirketlerin maaş uygulamalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır; teklif mektupları ve maaş bantları oluşturma ile 30'dan 10,000+ çalışana geçiş yapar.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ, personel sayımı ve maaş planlamasını yöneten bir yazılımdır. Tüm insan kaynakları harcamalarını tek bir platformda yönetir.
© 2025 WebCatalog, Inc.