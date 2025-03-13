Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Ücret Yönetimi Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Ücret Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Ücret yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan ücret paketlerini strateji oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Genellikle ücret planlaması veya çözümleri olarak anılan bu yazılım, maaşları bir idari kontrol paneli veya veri görselleştirme araçları aracılığıyla denetler. Liyakat matrislerinin oluşturulmasını kolaylaştırır, şirket ücretlendirme verileri hakkında raporlar oluşturur ve kuruluşların ücret politikalarını gözden geçirmesine ve ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca, çalışan ikramiyelerinin planlanmasına, teşviklerin yapılandırılmasına ve ücret ayarlamalarının önerilmesine yardımcı olur. Tipik olarak İK departmanları tarafından benimsenen ücret yönetimi sistemleri, yöneticilere ekipleri için etkili ücretlendirme stratejileri geliştirme yetkisi verir. Bu yaklaşım adil çalışan ücreti sağlar ve maaş bütçelerini optimize eder. Bu tür yazılımlar bağımsız olarak veya entegre bir HRMS & HCM yazılım paketinin parçası olarak çalışabilir. Pek çok sistem, performans yönetimi yazılımıyla entegre olarak, ücret kararlarını bildirmek için çalışanların performans verilerinden yararlanır. Paket teklifleri aynı zamanda satış telafi yazılımının özelliklerini de kapsayarak kapsamlarını ve faydalarını genişletebilir.

Yeni Uygulama Gönder


Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan, kuruluşların planlama süreçlerini yönetmek için esnek bir bulut tabanlı platform sunar, finansal modelleme ve veri yönetimi için araçlar içerir.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.

Vena

Vena

vena.io

Vena, bütçeleme, tahmin ve finansal raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir finansal planlama platformudur. Excel ile entegre çalışır ve veri yönetimi sunar.

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass, işletmelerin teşvik ve komisyon yönetimini sağlayan bir platformdur. Satış ekibini motive etmek ve performansı artırmak için tasarlanmıştır.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com, işletmelerin tazminat yönetimini kolaylaştıran, güvenilir maaş verileri ve analitik araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio, Avrupa'nın önde gelen tazminat yönetim platformudur. Şirketler, gerçek zamanlı veri ile tazminat stratejilerini yönetir ve ücret şeffaflığını artırır.

Figures

Figures

figures.hr

Figures, şirketlerin tazminat yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür; pazar verisi, tazminat politikası, maaş bantları ve bütçe hesaplayıcı içerir.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

Comprehensive, işverenlerin daha iyi ücret kararları almasına yardımcı olan kapsamlı bir çalışan tazminat platformudur. Binlerce hesap tablosu kullanmadan çalışır.

OpenComp

OpenComp

opencomp.com

OpenComp, şirketlere tazminat bilgileri sağlayarak çalışan maaşları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.

Aeqium

Aeqium

aeqium.com

Aeqium, tazminat yönetimi ve ekip büyümesine odaklanan bir platformdur, verimli telafi süreçleri ve analizler sunar.

Pave

Pave

pave.com

Pave, gerçek zamanlı verilerle tazminat planlamasını kolaylaştıran bir platformdur. Şirketler, çalışan tazminatını etkili bir şekilde yönetir.

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Xactly, satış tazminat süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir platformdur. Komisyon hesaplamalarını otomatikleştirir ve veri analizi sunar.

Plentive

Plentive

plentive.com

Plentive, bonus planlarını otomatik olarak takip eden, hesaplayan ve yöneten bir yazılımdır. Takımınızı motive eder ve şirket performansını artırır.

Paidwell

Paidwell

paidwell.io

Paidwell, yüksek büyüme gösteren şirketler için performansa dayalı ödeme yönetimi sunan bir uygulamadır. Rekabetçi ve veriye dayalı maaş programları sağlar.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem, gerçek zamanlı İK verileri sunan bir platformdur. İK ve bordro sistemleriyle bağlantı kurarak pazarla karşılaştırma yapar.

Pequity

Pequity

pequity.com

Pequity, esnek ve güvenli tazminat planlama çözümleri ile dünya standartlarında bir tazminat programı oluşturmayı sağlar.

BetterComp

BetterComp

bettercomp.com

BetterComp, şirketlerin tazminat verilerini analiz etmesine ve piyasada rekabetçi kalmasına yardımcı olan bir tazminat kıyaslama uygulamasıdır.

Complete

Complete

complete.so

Complete, şirketlerin maaş uygulamalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır; teklif mektupları ve maaş bantları oluşturma ile 30'dan 10,000+ çalışana geçiş yapar.

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

CandorIQ, personel sayımı ve maaş planlamasını yöneten bir yazılımdır. Tüm insan kaynakları harcamalarını tek bir platformda yönetir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.