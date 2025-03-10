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Ücret yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan ücret paketlerini strateji oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Genellikle ücret planlaması veya çözümleri olarak anılan bu yazılım, maaşları bir idari kontrol paneli veya veri görselleştirme araçları aracılığıyla denetler. Liyakat matrislerinin oluşturulmasını kolaylaştırır, şirket ücretlendirme verileri hakkında raporlar oluşturur ve kuruluşların ücret politikalarını gözden geçirmesine ve ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca, çalışan ikramiyelerinin planlanmasına, teşviklerin yapılandırılmasına ve ücret ayarlamalarının önerilmesine yardımcı olur. Tipik olarak İK departmanları tarafından benimsenen ücret yönetimi sistemleri, yöneticilere ekipleri için etkili ücretlendirme stratejileri geliştirme yetkisi verir. Bu yaklaşım adil çalışan ücreti sağlar ve maaş bütçelerini optimize eder. Bu tür yazılımlar bağımsız olarak veya entegre bir HRMS & HCM yazılım paketinin parçası olarak çalışabilir. Pek çok sistem, performans yönetimi yazılımıyla entegre olarak, ücret kararlarını bildirmek için çalışanların performans verilerinden yararlanır. Paket teklifleri aynı zamanda satış telafi yazılımının özelliklerini de kapsayarak kapsamlarını ve faydalarını genişletebilir.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Lattice
lattice.com
Lattice, çalışan performansını artırmak ve şirket hedefleriyle uyum sağlamak için insan yönetimi araçları sunan bir platformdur.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan, kuruluşların planlama süreçlerini yönetmek için esnek bir bulut tabanlı platform sunar, finansal modelleme ve veri yönetimi için araçlar içerir.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, İK süreçlerini otomatikleştiren, bağlantı kuran ve basitleştiren bir platformdur, çalışan katılımı ve performans yönetimi sağlar.
Vena
vena.io
Vena, bütçeleme, tahmin ve finansal raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir finansal planlama platformudur. Excel ile entegre çalışır ve veri yönetimi sunar.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin teşvik ve komisyon yönetimini sağlayan bir platformdur. Satış ekibini motive etmek ve performansı artırmak için tasarlanmıştır.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
Salary.com
salary.com
Salary.com, işletmelerin tazminat yönetimini kolaylaştıran, güvenilir maaş verileri ve analitik araçlar sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.
Ravio
ravio.com
Ravio, Avrupa'nın önde gelen tazminat yönetim platformudur. Şirketler, gerçek zamanlı veri ile tazminat stratejilerini yönetir ve ücret şeffaflığını artırır.
Figures
figures.hr
Figures, şirketlerin tazminat yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür; pazar verisi, tazminat politikası, maaş bantları ve bütçe hesaplayıcı içerir.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Comprehensive
comprehensive.io
Comprehensive, işverenlerin daha iyi ücret kararları almasına yardımcı olan kapsamlı bir çalışan tazminat platformudur. Binlerce hesap tablosu kullanmadan çalışır.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp, şirketlere tazminat bilgileri sağlayarak çalışan maaşları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium, tazminat yönetimi ve ekip büyümesine odaklanan bir platformdur, verimli telafi süreçleri ve analizler sunar.
Pave
pave.com
Pave ile rekabetçi ve sorumlu bir şekilde ödeme yapın. Pave, şirketinizin en büyük masrafını etkili bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı veriler ve kolaylaştırılmış ücret planlama iş akışları sunar. Yaklaşık 8.000 şirketin maaş ve özsermaye verilerine erişim sağlamak için HRIS'inizi bağlayın.
Xactly
xactlycorp.com
Tahmin edilebilirlik. Kârlılık. Esneklik. Şirketinizin gelir operasyonlarını akıllı gelir motorlarına dönüştürün. Hem geliri hem de kârı artırırken değişen pazar koşullarına uyum sağlayın. Xactly'nin Akıllı Gelir Platformuna Hoş Geldiniz
Plentive
plentive.com
Plentive, en güçlü teşvik takip yazılımıdır. Bonus planınızı otomatik olarak takip edebilir, hesaplayabilir ve yönetebilirsiniz. Zahmetsiz teşvik yönetimi platformumuzla ekibinizi motive edin ve şirket performansını artırın.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell, hızlı büyüyen, hızlı değişim gösteren şirketler için performansa göre ödeme yapan bir ücretlendirme teknolojisidir. Başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri çeken ve elinizde tutan rekabetçi, veri odaklı ücretlendirme programları.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almasına, zamandan tasarruf etmesine ve maliyet verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sonuçta LiveRem kuruluşların yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur. LiveRem şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da mevcuttur ve yakında Singapur ve Dubai'de de satışa sunulacak.
Pequity
pequity.com
En esnek ve güvenli ücretlendirme planlama çözümleriyle birinci sınıf bir ücret programı oluşturun.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp, sektörün en güçlü ve kullanımı en kolay ücretlendirme kıyaslama çözümünü sağlar. Şirketlerin zorlu piyasa fiyatlandırma sürecini geniş ölçekte atlatmasına yardımcı olmak için tasarlanan BetterComp, Salary.com, PayFactors ve MarketPay gibi şirketlerin piyasa fiyatlandırmasının 20 yılda değişmediğini ilk elden gören ve bu yönde karar veren piyasa fiyatlandırma uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Daha iyi bir yol olmalıydı. Kendi ailelerinizi ve seviyelerinizi kullanarak küresel iş kataloğunuzu pazarlamanıza yardımcı oluyoruz. Farklı kesimler kullanmanın etkilerini geniş ölçekte uygulayarak karşılaştırın ve karşılaştırın. Fiyatlandırma politikalarınızdaki istisnaları tespit etmenize yardımcı olması için aykırı değer tespitimizi kullanın. Güçlü raporlama seçeneklerimizin, yalnızca birkaç tıklama uzakta, verileriniz hakkında size bilgi vermesine izin verin.
Complete
complete.so
Complete, şirketlerin ücretlendirme uygulamalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Teklif mektuplarından seviyelerinizi ve ücret aralıklarınızı oluşturmaya kadar Complete, 30 çalışandan 10.000'den fazla çalışana kadar hassas bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ, Çalışan Sayısı ve Ücret planlamasını yönetmeye yönelik bir yazılımdır. Çalışanlar tüm OPEX'lerin +%70'ini oluşturur ve yine de e-posta ve e-posta yoluyla yönetilirler. İnsanların tüm harcamalarını Finans ve İK yığınınıza entegre edilmiş tek bir platformda yönetiyoruz. Ürün yetenekleri şunları içerir: - Personel sayımı ve dolgu planlaması - Departmanlar genelinde çalışan sayısı bütçe senaryoları - Liyakat döngüsü planlaması - Çalışan kaybı, işe alım kazanç/kayıp, nakit yakımı gibi analizler
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