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Ücret yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan ücret paketlerini strateji oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Genellikle ücret planlaması veya çözümleri olarak anılan bu yazılım, maaşları bir idari kontrol paneli veya veri görselleştirme araçları aracılığıyla denetler. Liyakat matrislerinin oluşturulmasını kolaylaştırır, şirket ücretlendirme verileri hakkında raporlar oluşturur ve kuruluşların ücret politikalarını gözden geçirmesine ve ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca, çalışan ikramiyelerinin planlanmasına, teşviklerin yapılandırılmasına ve ücret ayarlamalarının önerilmesine yardımcı olur. Tipik olarak İK departmanları tarafından benimsenen ücret yönetimi sistemleri, yöneticilere ekipleri için etkili ücretlendirme stratejileri geliştirme yetkisi verir. Bu yaklaşım adil çalışan ücreti sağlar ve maaş bütçelerini optimize eder. Bu tür yazılımlar bağımsız olarak veya entegre bir HRMS & HCM yazılım paketinin parçası olarak çalışabilir. Pek çok sistem, performans yönetimi yazılımıyla entegre olarak, ücret kararlarını bildirmek için çalışanların performans verilerinden yararlanır. Paket teklifleri aynı zamanda satış telafi yazılımının özelliklerini de kapsayarak kapsamlarını ve faydalarını genişletebilir.
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Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin daha fazla gelir elde etmelerine ve en büyük satış giderlerini iş büyüme faktörüne dönüştürmelerine yönelik bir teşvik ve komisyon yönetimi platformudur. Satış ve Gelir Operasyonları ekiplerinin karmaşık teşvik ve komisyon yapılarını tasarlamasına, planlamasına, otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı oluyoruz. Oyun benzeri öğeler, ödüller, takdir, iletişim ve analiz yetenekleriyle Compass, gelir sağlayan ekiplerinize katılmanızı ve onları güçlendirmenizi sağlar. Sonuç: Artan satış üretkenliği, hızlandırılmış satış performansı, teşvik işleme süresinde azalma, teşvik bütçelerinden tasarruf ve daha fazlası. Compass, bankacılıktan finansal hizmetlere, sigortaya, fmcg'ye, SaaS'a ve lojistiğe kadar farklı kullanım örneklerini destekleyerek farklı sektörlerde çalışır. Compass'ı CRM'nize, HCM'nize, ERP'nize veya günlük çalışma araçlarınızdan herhangi birine bağlayın. Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet ve daha fazlası gibi popüler araçlarla önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla birlikte gelir. API, Web ve Mobil Uygulamalar, SSO'lu Uygulama ve aralarından seçim yapabileceğiniz SDK seçenekleri gibi dağıtım yöntemleriyle Compass'ın uygulanması ve siz büyüdükçe ölçeklendirilmesi kolaydır.
Plentive
plentive.com
Plentive, en güçlü teşvik takip yazılımıdır. Bonus planınızı otomatik olarak takip edebilir, hesaplayabilir ve yönetebilirsiniz. Zahmetsiz teşvik yönetimi platformumuzla ekibinizi motive edin ve şirket performansını artırın.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell, hızlı büyüyen, hızlı değişim gösteren şirketler için performansa göre ödeme yapan bir ücretlendirme teknolojisidir. Başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri çeken ve elinizde tutan rekabetçi, veri odaklı ücretlendirme programları.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almasına, zamandan tasarruf etmesine ve maliyet verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sonuçta LiveRem kuruluşların yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur. LiveRem şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da mevcuttur ve yakında Singapur ve Dubai'de de satışa sunulacak.
Pequity
pequity.com
En esnek ve güvenli ücretlendirme planlama çözümleriyle birinci sınıf bir ücret programı oluşturun.
Figures
figures.hr
Figures, ücretlendirmeyi basitleştiren (ve gizemi ortadan kaldıran!) ve şirketlerin ücret kararlarını daha iyi kıyaslamasına, planlamasına, ayarlamasına ve iletmesine yardımcı olan eksiksiz bir ücret yönetimi çözümüdür. Rakamlar ile, Piyasa Veri Karşılaştırmamıza dahil 100.000'den fazla veri noktası içeren eksiksiz bir ücretlendirme taktik kitabına, açık ve kapsamlı bir Ücret Politikasına, paylaşım merkezine sahip tam bir Maaş Bantları oluşturucuya ve bir sonraki maaş artışı bütçenizi en iyi şekilde tanımlamak için güçlü bir Ücret Planlama bütçe hesaplayıcısına sahip olursunuz. ; basit, ölçeklenebilir bir çözüme dönüştürün. Yeni kurulan şirketlerden yerleşik markalara kadar Avrupa'nın önde gelen binlerce işletmesinin güvendiği Figures, insanların ödüllendirilme kararlarının daha verimli ve daha adil olmasını sağlayarak işletmelerin tüm ücretlendirme süreci boyunca zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp, sektörün en güçlü ve kullanımı en kolay ücretlendirme kıyaslama çözümünü sağlar. Şirketlerin zorlu piyasa fiyatlandırma sürecini geniş ölçekte atlatmasına yardımcı olmak için tasarlanan BetterComp, Salary.com, PayFactors ve MarketPay gibi şirketlerin piyasa fiyatlandırmasının 20 yılda değişmediğini ilk elden gören ve bu yönde karar veren piyasa fiyatlandırma uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Daha iyi bir yol olmalıydı. Kendi ailelerinizi ve seviyelerinizi kullanarak küresel iş kataloğunuzu pazarlamanıza yardımcı oluyoruz. Farklı kesimler kullanmanın etkilerini geniş ölçekte uygulayarak karşılaştırın ve karşılaştırın. Fiyatlandırma politikalarınızdaki istisnaları tespit etmenize yardımcı olması için aykırı değer tespitimizi kullanın. Güçlü raporlama seçeneklerimizin, yalnızca birkaç tıklama uzakta, verileriniz hakkında size bilgi vermesine izin verin.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp, hızlı büyüyen şirketlerin ücretlendirme zekasıyla en iyi iş kararlarını güvenle almalarını sağlar. Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux ve Reddit dahil olmak üzere 2.000'den fazla şirket, üst düzey yetenekleri adil ve tutarlı yollarla çekmek ve güçlendirmek için OpenComp'u kullanıyor. Salesforce'un kurucu İK ekibi Thanh Nguyen ve Nancy Connery tarafından 2021 yılında kurulan OpenComp, J.P. Morgan, TIME Ventures (Marc Benioff'un yatırım fonu), 8VC ve daha fazlasından risk sermayesi olarak 24 milyon dolar topladı. OpenComp, 50'ye kadar çalışanı olan kuruluşlar için ücretsiz olarak mevcuttur; diğer kuruluşlar için boyut ve ihtiyaçlara göre kademeli fiyatlandırma ve hizmetler sunulmaktadır. Www.opencomp.com adresinden kaydolun ve www.linkedin.com/opencomp adresinden bağlanın.
Ravio
ravio.com
Avrupa'nın 1 numaralı ücret yönetimi platformu olan Ravio, önde gelen teknoloji şirketlerinin en iyi yetenekleri çekmesine, elde tutmasına ve motive etmesine yardımcı oluyor. İK ve Toplam Ödül Liderleri, ücretlendirme stratejilerini güvenle iletmek, şirket çapında ücret şeffaflığının kilidini açmak ve cinsiyetler arası ücret farkının kapatılmasına öncülük etmek için Ravio'nun gerçek zamanlı ücret kıyaslamasını ve otomatik iş seviyelendirmeyi kullanıyor. Hepsi birkaç dakika içinde, aylar değil. Ravio, Avrupa'nın en güvenilir yetenek piyasası verilerine göre sürekli olarak kalibre edilen maaş aralıklarını görüntülemeyi, analiz etmeyi, yenilemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır. Bu artık e-tabloların olmayacağı anlamına geliyor. Kolay kompozisyon inceleme döngüleri. Ve adil, şeffaf ücret. Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketleri, yenilikçi girişimlerden yerleşik işletmelere kadar ücret yönetimlerini hızlandırmak, süreçleri iyileştirmek ve insanları bir büyüme aracı haline getirmek için Ravio'ya güveniyor.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium, ekibinizi telafi etmenize, elinizde tutmanıza ve büyütmenize yardımcı olan toplam bir ücret yönetimi platformudur. Yöneticiler, işe alım uzmanları ve İK ekipleri, daha iyi kompozisyon kararlarını daha verimli bir şekilde almak ve işlerini daha hızlı büyütmek için Aeqium'u kullanıyor. Aeqium, ekibinize ödeme şeklinizi kolaylaştırmak ve modernleştirmek için bir dizi güçlü araç sunar. Şunları yapabilirsiniz: * Aeqium'un yapılandırılabilir iş akışlarıyla verimli dengeleme döngüleri çalıştırın. * Toplam ödülleri görselleştiren ve şirketinizin kişiliğini özelleştirilebilir görseller, renkler ve videolarla sergileyen etkileşimli teklif mektuplarını kullanarak iş adaylarına maaşları eğlenceli, markalı bir şekilde açıklayın. * Comp aralıkları ve teklif verileri parmaklarınızın ucuyla daha iyi ücretlendirme kararları üzerinde hızlı bir şekilde işbirliği yapın. * Veriye dayalı kompozisyon kararları vermek için aday rakip tekliflerden teklif başarı ölçümlerini ve veri noktalarını otomatik olarak yakalayarak rekabetçi bir iş piyasasına uyum sağlayın. * Ücret verileri ve ücret eşitliği hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin ve sorunları başlamadan önce düzeltin.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Complete
complete.so
Complete, şirketlerin ücretlendirme uygulamalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Teklif mektuplarından seviyelerinizi ve ücret aralıklarınızı oluşturmaya kadar Complete, 30 çalışandan 10.000'den fazla çalışana kadar hassas bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ, Çalışan Sayısı ve Ücret planlamasını yönetmeye yönelik bir yazılımdır. Çalışanlar tüm OPEX'lerin +%70'ini oluşturur ve yine de e-posta ve e-posta yoluyla yönetilirler. İnsanların tüm harcamalarını Finans ve İK yığınınıza entegre edilmiş tek bir platformda yönetiyoruz. Ürün yetenekleri şunları içerir: - Personel sayımı ve dolgu planlaması - Departmanlar genelinde çalışan sayısı bütçe senaryoları - Liyakat döngüsü planlaması - Çalışan kaybı, işe alım kazanç/kayıp, nakit yakımı gibi analizler
Comprehensive
comprehensive.io
Binlerce e-tabloya ihtiyaç duymadan şirketlerin daha iyi ücret kararları almasına yardımcı olan hepsi bir arada çalışan ücretlendirme platformu.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan işinizi görmenin, planlamanın ve yönetmenin dönüştürücü bir yoludur. Tescilli Hyperblock™ teknolojisini kullanan Anaplan, gerçek zamanlı performansı bağlamsallaştırmanıza ve daha hızlı, güvenli kararlar için gelecekteki sonuçları tahmin etmenize olanak tanır. Anaplan, işletmenizi ileriye taşımak için kuruluşunuz genelinde bağlantılı strateji ve planlamaya olanak tanır. San Francisco merkezli Anaplan'ın dünya çapında 200'den fazla ortağı ve 2.000'den fazla müşterisi var. G2 kategorileri şunları içerir: Kurumsal Performans Yönetimi, Bütçeleme ve Tahminleme, Ücret Yönetimi, Satış ve Operasyon Planlama, Satış Performansı Yönetimi, Satış Planlama, Tedarik Zinciri Planlama ve İşgücü Yönetimi.
Pave
pave.com
Pave ile rekabetçi ve sorumlu bir şekilde ödeme yapın. Pave, şirketinizin en büyük masrafını etkili bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı veriler ve kolaylaştırılmış ücret planlama iş akışları sunar. Yaklaşık 8.000 şirketin maaş ve özsermaye verilerine erişim sağlamak için HRIS'inizi bağlayın.
Xactly
xactlycorp.com
Tahmin edilebilirlik. Kârlılık. Esneklik. Şirketinizin gelir operasyonlarını akıllı gelir motorlarına dönüştürün. Hem geliri hem de kârı artırırken değişen pazar koşullarına uyum sağlayın. Xactly'nin Akıllı Gelir Platformuna Hoş Geldiniz
Vena
vena.io
Vena, iş liderlerini, finans ve operasyon profesyonellerini Büyümeyi Planla™ konusunda güçlendiren ve onlara ilham veren tek Tam Planlama platformudur. Vena, planlarınıza güç veren ve büyüme yolculuğunuza rehberlik eden SaaS platformu ve metodolojisi olan Vena Büyüme Motoru içindeki Excel arayüzünün aşinalığından ve esnekliğinden yararlanır. Aralarında Nike, Coca-Cola Consolidated ve Kansas City Chiefs'in de bulunduğu dünyanın önde gelen 1.500'den fazla şirketi Vena ile büyüyor. Ayrıca Vena, 100'ün üzerinde birinci sınıf Ortakla çalışmaktadır. G2 kategorileri şunları içerir: Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) Yazılımı, Bütçeleme ve Tahmin Yazılımı, Finansal Kapanış Yazılımı, Satış Performansı Yönetimi Yazılımı ve daha fazlası.
Salary.com
salary.com
Salary.com, çalışanların maaş seviyeleri ve tazminatla ilgili en iyi uygulamalar, trendler ve politikalar hakkında güvenilir, işveren tarafından bildirilen bilgilerin bulunduğu önde gelen adrestir. Bulut tabanlı yazılımımız ve rakipsiz alan bilgimiz, her büyüklükteki işletmenin insanlar arasındaki bağlantıları basitleştirmesine ve yetenek savaşını kazanmak için ödeme yapmasına yardımcı olurken, bireylere anlamaları ve tam kazanç potansiyellerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları araçları, tavsiyeleri ve verileri sağlar.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderleri gerçekten önemli olanlara odaklanabilmeleri için insan yönetiminin her yönünü modernize etmelerini güçlendirir: kazanan takımlar oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar, bu nedenle platformları değiştirmeniz, birden fazla sisteme erişmeniz veya yeniden anahtar bilgisine erişmeniz gerekmez. Sıkıcı çalışmaları otomatikleştirin, uyum riskini azaltın, verimlilikleri artırın, çalışanları kendi finansal sağlıklarını kontrol etmeleri ve sağlam analizler ve içgörülerle işinizi daha iyi anlamalarını sağlayın.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Leapsome
leapsome.com
Baharat, İK mükemmelliği ve yüksek performanslı ekipler için AI destekli insan platformudur. Tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca tüm İK süreçlerini, işe alım ve performans yönetiminden çalışanların katılımı ve geliştirilmesine kadar otomatikleştirir, bağlar ve basitleştirir. 1.600'den fazla ileri görüşlü şirkette CEO'lar, yöneticiler ve İK ekipleri, daha iyi insanlar kararları için akıllı bilgiler, İK araç setlerini geleceğe yönelik yapay zeka ile ilgili yetenekleri ve geliştirmek için yerleşik en iyi uygulamalar ile insan stratejilerini yükseltmek için sıçramaya güveniyor. ve en iyi yetenekleri korumak.
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanan bir kültürde meşgul ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmelerine yardımcı olmak için tüm araçları, iş akışlarını ve bilgileri bir araya getiren insan yönetim platformudur. Kafes, sürekli performans yönetimi, çalışan katılım anketleri, tazminat yönetimi ve kariyer geliştirme araçlarını bir çözüme bir çözüme kavuşturarak, İK ve insan ekipleri tarafından kullanılan güçlü insan analizlerini etkili iş sonuçlarını sağlamak için sunabilir. Inc. 500 en hızlı büyüyen özel şirket listesinde üst üste üç yıl üst üste ve çalışanlarının yüzde 99'u tarafından çalışmak için harika bir yer olarak derecelendirilen Lattice, Slack, Cruise ve Reddit dahil olmak üzere dünya çapında 5.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.
Bob HR
hibob.com
Bob, insan yönetimini basitleştiren ve her çalışan için iş deneyimini modernize eden İK platformudur - katılım, kültür ve üretkenlik. Bob, çalışma şekliniz için yapılandırılabilir - kolluk, uzak veya hibrit çalışma. İK ve yöneticilere performansı ve elde tutmayı artırmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken ekiplere yol açar. Bob ile, verimliliğinizi artırmak, tüm temas noktalarını kapsamak ve değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik iş akışlarını kullanarak katılım, performans yönetimi ve tazminat yönetimi gibi temel İK işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bob, kârlılığı etkileyen stratejik kararları bilgilendirebilecek gerçek zamanlı ölçülebilir veriler sağlar. Bob, dinamik şirketlerin çalışanlarında en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Hibob’un ABD, İngiltere, Avrupa, İsrail ve Avustralya'daki özel takımları her gün 1.400'den fazla modern, hızlı büyüyen, orta ölçekli işletmelere hizmet etmek için çalışıyor.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern işgücü için küresel insan platformudur. Bir kurumsal HCM çözümü olan Dayforce, bugünün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, avantajlar, yetenek yönetimi, işgücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların tüm işgücü potansiyellerinin kilidini açmasına ve dünyada nerede faaliyet gösterdikleri önemli değil, güvenle çalışmasına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da dünyanın dört bir yanındaki operasyonları bulunmaktadır. Şirketin marka iş hayatını daha iyi hale getirme vaadi, sadece müşteriler için değil, kendi insanları ve Day Force'un faaliyet gösterdiği topluluklar için yaptığı taahhüttür. Anahtar ürün alanları: * Hris * Global Bordro, İsteğe Bağlı Ücret * Faydalar * Zaman ve katılım ve görev yönetimi dahil olmak üzere işgücü yönetimi * İşe alım ve işe alım dahil yetenek edinimi * Performans yönetimi, ardıllık planlaması, tazminat yönetimi, katılım araştırmaları ve entegre bir öğrenme yönetim sistemi dahil olmak üzere yetenek yönetimi * Gelişmiş Raporlama, Analytics ve Gösterge Tabloları * Dayforce Mobile Uygulaması aracılığıyla İK Self Services
ChartHop
charthop.com
Charthop, tüm insanların verilerini içgörü, uyum ve eylem yoluyla güçlendirmek için birleştiren ve görselleştiren dinamik bir insan operasyon platformudur. Charthop, kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma görevidir, böylece çalışanlar ve kuruluşlar gelişir. Dinamik bir insan operasyon platformu olan Charthop, içgörü, hizalama ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insanlara verileri birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren Charthop’un People Operations platformu, insanların verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. İnsanlardan ve finans yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar Charthop, organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. Charthop, İK Tech yığınındaki sağlam entegrasyonlar yoluyla düzinelerce platformla iyi oynar ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet verir. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan Charthop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
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