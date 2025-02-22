Ücret Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, modern işgücü için küresel insan platformudur. Bir kurumsal HCM çözümü olan Dayforce, bugünün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, avantajlar, yetenek yönetimi, işgücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların tüm işgücü potansiyellerinin kilidini açmasına ve dünyada nerede faaliyet gösterdikleri önemli değil, güvenle çalışmasına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da dünyanın dört bir yanındaki operasyonları bulunmaktadır. Şirketin marka iş hayatını daha iyi hale getirme vaadi, sadece müşteriler için değil, kendi insanları ve Day Force'un faaliyet gösterdiği topluluklar için yaptığı taahhüttür. Anahtar ürün alanları: * Hris * Global Bordro, İsteğe Bağlı Ücret * Faydalar * Zaman ve katılım ve görev yönetimi dahil olmak üzere işgücü yönetimi * İşe alım ve işe alım dahil yetenek edinimi * Performans yönetimi, ardıllık planlaması, tazminat yönetimi, katılım araştırmaları ve entegre bir öğrenme yönetim sistemi dahil olmak üzere yetenek yönetimi * Gelişmiş Raporlama, Analytics ve Gösterge Tabloları * Dayforce Mobile Uygulaması aracılığıyla İK Self Services