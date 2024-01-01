Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ücret Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya
Ücret yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan ücret paketlerini strateji oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Genellikle ücret planlaması veya çözümleri olarak anılan bu yazılım, maaşları bir idari kontrol paneli veya veri görselleştirme araçları aracılığıyla denetler. Liyakat matrislerinin oluşturulmasını kolaylaştırır, şirket ücretlendirme verileri hakkında raporlar oluşturur ve kuruluşların ücret politikalarını gözden geçirmesine ve ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca, çalışan ikramiyelerinin planlanmasına, teşviklerin yapılandırılmasına ve ücret ayarlamalarının önerilmesine yardımcı olur. Tipik olarak İK departmanları tarafından benimsenen ücret yönetimi sistemleri, yöneticilere ekipleri için etkili ücretlendirme stratejileri geliştirme yetkisi verir. Bu yaklaşım adil çalışan ücreti sağlar ve maaş bütçelerini optimize eder. Bu tür yazılımlar bağımsız olarak veya entegre bir HRMS & HCM yazılım paketinin parçası olarak çalışabilir. Pek çok sistem, performans yönetimi yazılımıyla entegre olarak, ücret kararlarını bildirmek için çalışanların performans verilerinden yararlanır. Paket teklifleri aynı zamanda satış telafi yazılımının özelliklerini de kapsayarak kapsamlarını ve faydalarını genişletebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan işinizi görmenin, planlamanın ve yönetmenin dönüştürücü bir yoludur. Tescilli Hyperblock™ teknolojisini kullanan Anaplan, gerçek zamanlı performansı bağlamsallaştırmanıza ve daha hızlı, güvenli kararlar için gelecekteki sonuçları tahmin etmenize olanak tanır. Anaplan, işletmenizi ileriye taş...
Vena
vena.io
Vena, iş liderlerini ve finans ve operasyon profesyonellerini Büyümeyi Planla™ konusunda güçlendiren ve onlara ilham veren tek Tam Planlama platformudur. Vena, planlarınıza güç veren ve büyüme yolculuğunuza rehberlik eden SaaS platformu ve metodolojisi olan Vena Büyüme Motoru içindeki Excel arayüzün...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin daha fazla gelir elde etmelerine ve en büyük satış giderlerini iş büyüme faktörüne dönüştürmelerine yönelik bir teşvik ve komisyon yönetimi platformudur. Satış ve Gelir Operasyonları ekiplerinin karmaşık teşvik ve komisyon yapılarını tasarlamasına, planlamasına, otomati...
Salary.com
salary.com
Salary.com, çalışanların maaş seviyeleri ve tazminatla ilgili en iyi uygulamalar, trendler ve politikalar hakkında güvenilir, işveren tarafından bildirilen bilgilerin bulunduğu önde gelen adrestir. Bulut tabanlı yazılımımız ve rakipsiz alan bilgimiz, her büyüklükteki işletmenin insanlar arasındaki b...
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgü...
Comprehensive
comprehensive.io
Binlerce e-tabloya ihtiyaç duymadan şirketlerin daha iyi ücret kararları almasına yardımcı olan hepsi bir arada çalışan ücretlendirme platformu.
Figures
figures.hr
Figures, ücretlendirmeyi basitleştiren (ve gizemi ortadan kaldıran!) ve şirketlerin ücret kararlarını daha iyi kıyaslamasına, planlamasına, ayarlamasına ve iletmesine yardımcı olan eksiksiz bir ücret yönetimi çözümüdür. Rakamlar ile, Piyasa Veri Karşılaştırmamıza dahil 100.000'den fazla veri noktası...
OpenComp
opencomp.com
OpenComp, hızlı büyüyen şirketlerin ücretlendirme zekasıyla en iyi iş kararlarını güvenle almalarını sağlar. Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux ve Reddit dahil olmak üzere 2.000'den fazla şirket, üst düzey yetenekleri adil ve tutarlı yollarla çekmek ve güçlendirmek için O...
Ravio
ravio.com
Avrupa'nın 1 numaralı ücret yönetimi platformu olan Ravio, önde gelen teknoloji şirketlerinin en iyi yetenekleri çekmesine, elde tutmasına ve motive etmesine yardımcı oluyor. İK ve Toplam Ödül Liderleri, ücretlendirme stratejilerini güvenle iletmek, şirket çapında ücret şeffaflığının kilidini açmak ...
Aeqium
aeqium.com
Aeqium, ekibinizi telafi etmenize, elinizde tutmanıza ve büyütmenize yardımcı olan toplam bir ücret yönetimi platformudur. Yöneticiler, işe alım uzmanları ve İK ekipleri, daha iyi kompozisyon kararlarını daha verimli bir şekilde almak ve işlerini daha hızlı büyütmek için Aeqium'u kullanıyor. Aeqium,...
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak destek...
Xactly
xactlycorp.com
Tahmin edilebilirlik. Kârlılık. Esneklik. Şirketinizin gelir operasyonlarını akıllı gelir motorlarına dönüştürün. Hem geliri hem de kârı artırırken değişen pazar koşullarına uyum sağlayın. Xactly'nin Akıllı Gelir Platformuna Hoş Geldiniz
Plentive
plentive.com
Plentive, en güçlü teşvik takip yazılımıdır. Bonus planınızı otomatik olarak takip edebilir, hesaplayabilir ve yönetebilirsiniz. Zahmetsiz teşvik yönetimi platformumuzla ekibinizi motive edin ve şirket performansını artırın.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell, hızlı büyüyen, hızlı değişim gösteren şirketler için performansa göre ödeme yapan bir ücretlendirme teknolojisidir. Başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri çeken ve elinizde tutan rekabetçi, veri odaklı ücretlendirme programları.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almas...
Pequity
pequity.com
En esnek ve güvenli ücretlendirme planlama çözümleriyle birinci sınıf bir ücret programı oluşturun.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp, sektörün en güçlü ve kullanımı en kolay ücretlendirme kıyaslama çözümünü sağlar. Şirketlerin zorlu piyasa fiyatlandırma sürecini geniş ölçekte atlatmasına yardımcı olmak için tasarlanan BetterComp, Salary.com, PayFactors ve MarketPay gibi şirketlerin piyasa fiyatlandırmasının 20 yılda de...
Complete
complete.so
Complete, şirketlerin ücretlendirme uygulamalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Teklif mektuplarından seviyelerinizi ve ücret aralıklarınızı oluşturmaya kadar Complete, 30 çalışandan 10.000'den fazla çalışana kadar hassas bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ, Çalışan Sayısı ve Ücret planlamasını yönetmeye yönelik bir yazılımdır. Çalışanlar tüm OPEX'lerin +%70'ini oluşturur ve yine de e-posta ve e-posta yoluyla yönetilirler. İnsanların tüm harcamalarını Finans ve İK yığınınıza entegre edilmiş tek bir platformda yönetiyoruz. Ürün yetenekleri şun...
Pave
pave.com
Pave ile rekabetçi ve sorumlu bir şekilde ödeme yapın. Pave, şirketinizin en büyük masrafını etkili bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı veriler ve kolaylaştırılmış ücret planlama iş akışları sunar. Yaklaşık 8.000 şirketin maaş ve özsermaye verilerine erişim sağlamak için HRIS'inizi bağlayın.