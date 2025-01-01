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Emtia ve enerji ticareti, işlem ve risk yönetimi (CTRM/ETRM) yazılımı, petrol, tahıl, metal ve rafine ürünler de dahil olmak üzere emtiaların alım ve satımıyla ilgili tüm faaliyetleri denetler. Bu yazılım, şirketlerin satın alma ve satış stratejilerini planlamalarına, fiyatları izlemelerine ve işlenen emtia hacimlerini yönetmelerine yardımcı olur. Emtia fiyatlarının borsa benzeri işlem platformlarında dalgalandığı göz önüne alındığında, finansal kayıpların önlenmesi için etkin risk yönetimi şarttır. CTRM/ETRM öncelikle, operasyonları için gerekli hammaddeleri edinmesi gereken satın alma profesyonelleri tarafından kullanılıyor. Ek olarak CTRM/ETRM, ticaretin finansal yönlerini ele almak için muhasebe yazılımı ve ERP sistemleriyle entegre edilebilir. Tedarik zinciri yönetimi araçlarıyla entegrasyon, emtia talebini ve stok seviyelerini takip etmek için de önemlidir.
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Zentrader
zentrader.com
Zentrader, hem başlangıç hem de profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış güvenli bir ticaret platformudur. Gerçek zamanlı piyasa verileri ve analitik araçlar sunar.
Vesper
vespertool.com
Vesper, bağımsız bir ticaret platformudur. Kullanıcılara, tarım ürünleri hakkında doğru, güncel veriler ve analizler sunarak bilinçli kararlar almalarını sağlar.
Molecule EU
molecule.io
Molecule EU, ticaret döngüsünde enerji ve emtia ticareti risk yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Hızlı raporlama ve entegrasyonlar sunar.
Molecule US
molecule.io
Molecule, enerji ve emtia ticareti için risk yönetim yazılımıdır. Ticaret yaşam döngüsünde her aşamada kolay kullanım sunarak karar vermeyi kolaylaştırır.
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