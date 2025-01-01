İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına uygun olarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal, görsel not alma ve zihin haritalama aracı olup kullanıcıların düşüncelerini düzenleyip görselleştirmesine yardımcı olur.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.
Padlet
padlet.com
Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.
MURAL
mural.co
Mural, ekiplerin görsel işbirliği yaparak projelerde etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Magma
magma.com
Magma, 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyonun dijital boyama yaparak ortak fikirlere ulaşabildiği, tarayıcıda kullanılabilen bir uygulamadır.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
Explain Everything
explaineverything.com
Explain Everything, etkileşimli beyaz tahta uygulamasıyla dersler, sunumlar oluşturur; görüntü ve sesleri birleştirip işbirliği yapmayı kolaylaştırır.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.
Fibery
fibery.io
Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard, ekiplerin projeleri merkezi bir alanda paylaşıp, gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliği yapmalarını sağlayan güvenli bir çevrimiçi beyaz tahtadır.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa, beyin fırtınası, görev yönetimi ve ekip işbirliği için entegre bir çevrimiçi beyaz tahta uygulamasıdır. Proje planlama ve görsel görev yönetimi sunar.
Switchboard
switchboard.app
Switchboard, kullanıcıların görevleri yönetmelerini, işbirliği yapmalarını ve iletişimi tek bir platformda düzenlemelerini sağlayan çok yönlü bir uygulamadır.
Weje
weje.io
Weje, belgeleri düzenlemek ve paylaşmak için çevrimiçi bir beyaz tahta işlevi gören, ekipler için tasarlanmış ücretsiz bir işbirliği platformudur.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.
Limnu
limnu.com
Limnu, ekiplerin video görüşmeleri sırasında uzaktan işbirliği ve beyin fırtınası yapmalarını sağlayan basit bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır.
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, çevrimiçi eğitim ve iş eğitimleri için etkileşimli bir beyaz tahta uygulamasıdır, özelleştirilebilir çözüm ve gömme seçenekleri sunar.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io, ekiplerin uzaktan işbirliği yapmasını sağlayan dijital bir platformdur. Fikirlerin paylaşılabileceği, diyagramların oluşturulabileceği ve içeriklerin düzenlenebileceği bir alan sunar.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard, uzaktan çalışma için tasarlanmış, çoklu kullanıcıların aynı anda işbirliği yapmasını sağlayan çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon, ekiplerin etkileşimli toplantılar düzenlemesine ve işbirliğini teşvik etmesine olanak tanıyan çok amaçlı bir yazılımdır.
Allo
allo.io
Allo, ekip üyeleri için birleşik bir işyeri sunar. Beyaz tahta, video konferans ve proje yönetimi gibi araçları tek çatı altında toplar.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasını sağlayan interaktif bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır. Toplantılar, beyin fırtınası ve sunumlar için kullanılır.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks, HD video konferans ve web toplantıları için güvenilir bir çözüm sunar. Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve kayıt gibi özellikler içerir.
Draft.io
draft.io
Draft.io, görsel çalışma imkanı sunan esnek ve işbirlikçi bir çalışma alanıdır.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard, yapılandırılmamış etkileşimleri organize ederek işbirliği alanları oluşturan bir platformdur. Beyin fırtınası ve proje planlaması için kullanılır.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape, uzaktan ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan güvenli bir sanal çalışma alanıdır. Gerçek zamanlı güncellemelerle proje yönetimini kolaylaştırır.
Idea Morph
trymorph.com
Morph, fikirlerinizi geliştirmenize yardımcı olan, rehberli bireysel beyin fırtınası aracı olup, sürekli beyaz tahtalarla kaybolmanızı önler.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekip içi işbirliği için beyaz tahtalar, Kanban panoları, akış şemaları, dosyalar, sohbet ve daha fazlasını tek bir uygulama altında sunan bir çevrimiçi araçtır.
DigStack
digstack.com
DIGSTack, kullanıcılara dijital varlıklarını güvenli bir şekilde yönetme ve organize etme imkanı sunan bir dijital iş birliği platformudur.
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip, ekiplerin hızlıca fikir geliştirmesini, paylaşmasını ve düzenlemesini sağlayan bir beyin fırtınası aracıdır.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar, sanal etkinlikler düzenlemek için bulut tabanlı bir platformdur. Webinarlar, toplantılar ve etkileşimli oturumlar sunar.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop, müşteri odaklı ürün yönetimi ve keşif platformudur. Görev yönetimi, işbirliği ve kullanıcı geri bildirimlerini entegre eder.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanıcıların şifreli video konferanslar yapmasını, ekran paylaşmasını ve işbirliği yapmasını sağlamak için tasarlanmış bir uygulamadır.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase, tasarım düşüncesi ve yenilik sürecini kolaylaştıran çevrimiçi bir iş birliği platformudur. Ekiplerin sorun çözmesine ve yeni fikirler geliştirmesine yardımcı olur.
Meahana
meahana.io
Meahana, toplantı ve atölye düzenlemeyi kolaylaştıran, 30'dan fazla özelleştirilebilir etkinlik türü sunan görsel bir iş birliği aracıdır.
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