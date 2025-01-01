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İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı
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İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına uygun olarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Miro

Miro

miro.com

Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Scrintal, görsel not alma ve zihin haritalama aracı olup kullanıcıların düşüncelerini düzenleyip görselleştirmesine yardımcı olur.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid, ekiplerin sanal beyaz tahta ve akıllı diyagramlama kullanarak fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir görsel işbirliği uygulamasıdır.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.

MURAL

MURAL

mural.co

Mural, ekiplerin görsel işbirliği yaparak projelerde etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Magma

Magma

magma.com

Magma, 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyonun dijital boyama yaparak ortak fikirlere ulaşabildiği, tarayıcıda kullanılabilen bir uygulamadır.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Explain Everything, etkileşimli beyaz tahta uygulamasıyla dersler, sunumlar oluşturur; görüntü ve sesleri birleştirip işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.

Creately

Creately

creately.com

Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Conceptboard, ekiplerin projeleri merkezi bir alanda paylaşıp, gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliği yapmalarını sağlayan güvenli bir çevrimiçi beyaz tahtadır.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Ayoa, beyin fırtınası, görev yönetimi ve ekip işbirliği için entegre bir çevrimiçi beyaz tahta uygulamasıdır. Proje planlama ve görsel görev yönetimi sunar.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Switchboard, kullanıcıların görevleri yönetmelerini, işbirliği yapmalarını ve iletişimi tek bir platformda düzenlemelerini sağlayan çok yönlü bir uygulamadır.

Weje

Weje

weje.io

Weje, belgeleri düzenlemek ve paylaşmak için çevrimiçi bir beyaz tahta işlevi gören, ekipler için tasarlanmış ücretsiz bir işbirliği platformudur.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu, ekiplerin video görüşmeleri sırasında uzaktan işbirliği ve beyin fırtınası yapmalarını sağlayan basit bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards.io, ekiplerin uzaktan işbirliği yapmasını sağlayan dijital bir platformdur. Fikirlerin paylaşılabileceği, diyagramların oluşturulabileceği ve içeriklerin düzenlenebileceği bir alan sunar.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard, çevrimiçi eğitim ve iş eğitimleri için etkileşimli bir beyaz tahta uygulamasıdır, özelleştirilebilir çözüm ve gömme seçenekleri sunar.

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Collaboard, uzaktan çalışma için tasarlanmış, çoklu kullanıcıların aynı anda işbirliği yapmasını sağlayan çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Klaxoon, ekiplerin etkileşimli toplantılar düzenlemesine ve işbirliğini teşvik etmesine olanak tanıyan çok amaçlı bir yazılımdır.

Allo

Allo

allo.io

Allo, ekip üyeleri için birleşik bir işyeri sunar. Beyaz tahta, video konferans ve proje yönetimi gibi araçları tek çatı altında toplar.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasını sağlayan interaktif bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır. Toplantılar, beyin fırtınası ve sunumlar için kullanılır.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks, HD video konferans ve web toplantıları için güvenilir bir çözüm sunar. Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve kayıt gibi özellikler içerir.

Draft.io

Draft.io

draft.io

Draft.io, görsel çalışma imkanı sunan esnek ve işbirlikçi bir çalışma alanıdır.

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Stormboard, yapılandırılmamış etkileşimleri organize ederek işbirliği alanları oluşturan bir platformdur. Beyin fırtınası ve proje planlaması için kullanılır.

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Bluescape, uzaktan ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan güvenli bir sanal çalışma alanıdır. Gerçek zamanlı güncellemelerle proje yönetimini kolaylaştırır.

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Morph, fikirlerinizi geliştirmenize yardımcı olan, rehberli bireysel beyin fırtınası aracı olup, sürekli beyaz tahtalarla kaybolmanızı önler.

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap, ekip içi işbirliği için beyaz tahtalar, Kanban panoları, akış şemaları, dosyalar, sohbet ve daha fazlasını tek bir uygulama altında sunan bir çevrimiçi araçtır.

DigStack

DigStack

digstack.com

DIGSTack, kullanıcılara dijital varlıklarını güvenli bir şekilde yönetme ve organize etme imkanı sunan bir dijital iş birliği platformudur.

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

IdeaFlip, ekiplerin hızlıca fikir geliştirmesini, paylaşmasını ve düzenlemesini sağlayan bir beyin fırtınası aracıdır.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

LiveWebinar, sanal etkinlikler düzenlemek için bulut tabanlı bir platformdur. Webinarlar, toplantılar ve etkileşimli oturumlar sunar.

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop, müşteri odaklı ürün yönetimi ve keşif platformudur. Görev yönetimi, işbirliği ve kullanıcı geri bildirimlerini entegre eder.

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow, kullanıcıların şifreli video konferanslar yapmasını, ekran paylaşmasını ve işbirliği yapmasını sağlamak için tasarlanmış bir uygulamadır.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase, tasarım düşüncesi ve yenilik sürecini kolaylaştıran çevrimiçi bir iş birliği platformudur. Ekiplerin sorun çözmesine ve yeni fikirler geliştirmesine yardımcı olur.

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana, toplantı ve atölye düzenlemeyi kolaylaştıran, 30'dan fazla özelleştirilebilir etkinlik türü sunan görsel bir iş birliği aracıdır.

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