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İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına uygun olarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.
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Draft.io
draft.io
Draft.io'nun esnek ve işbirliğine dayalı çalışma alanıyla görsel olarak çalışmanın gücünden yararlanın.
Weje
weje.io
Weje, belgeleri düzenlemek ve paylaşmak için çevrimiçi bir beyaz tahta işlevi gören, ekipler için tasarlanmış ücretsiz bir işbirliği platformudur.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal, görsel not alma ve zihin haritalama aracı olup kullanıcıların düşüncelerini düzenleyip görselleştirmesine yardımcı olur.
Magma
magma.com
Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, işbirliği ve yaratıcılığı destekleyen çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır. Gerçek zamanlı işbirliği ve etkileşimli tasarım araçları sunar.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar, sanal etkinlikler düzenlemek için bulut tabanlı bir platformdur. Webinarlar, toplantılar ve etkileşimli oturumlar sunar.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
ezTalks
eztalks.com
ezTalks, HD video konferans ve web toplantıları için güvenilir bir çözüm sunar. Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve kayıt gibi özellikler içerir.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan CollabNow, rakipsiz bir fiyata sanal olarak işbirliği yapmanın daha kapsayıcı, güvenli ve güvenilir bir yolunu sunar.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.
Switchboard
switchboard.app
Switchboard, kullanıcıların görevleri yönetmelerini, işbirliği yapmalarını ve iletişimi tek bir platformda düzenlemelerini sağlayan çok yönlü bir uygulamadır.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Shorter Loop
shorterloop.com
Kısa Döngü (Prodasy'nin Yeni Adı), dünya çapında her boyut ve işletme sahiplerinden gelen vizyoner ürün ekipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli Saa'nın müşteri merkezli ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edin. Https://app.prodeasy.com/register adresinden ücretsiz deneyin Neden daha kısa döngü? • Bu kilit iş ve ürünle ilgili sorulara çözümler sunar: - Müşterimiz kimdir? Hangi sorunları çözüyoruz? Çözümümüzün bir pazarı olacak mı? Stratejiniz finansal olarak sağlam mı? Nasıl disiplinli ve odaklanacağız? Stratejimizi mi uyguluyoruz? • Kullanım kolaylığı: Hızlı işe alım için kullanıcı dostu arayüz. • Yalnızca sürekli keşif sürecinin tüm çevik ürün geliştirme aşamalarını sorunsuz bir şekilde bağlayan platform • Sadece ürün yönetimini düşünmeden değer vermeye destekleyecek platform. Tüm modüllerden oluşur - dinleyin, işbirliği yapın, ikamet et, strateji, tanımlayın, tasarım, prototip/MVP, inşa edin, başlat, ölçün ve öğrenme, müşterileri merkezde tutarken. • Yalnızca tüm ürün geliştirme aşamaları için araç içindeki deneyleri ve fikir doğrulamasını destekleyen platform • Yalnızca platform aracılığıyla akıllı koçluk sağlayacak platform
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io, ekiplerin uzaktan işbirliği yapmasını sağlayan dijital bir platformdur. Fikirlerin paylaşılabileceği, diyagramların oluşturulabileceği ve içeriklerin düzenlenebileceği bir alan sunar.
DigStack
digstack.com
DIGSTack, kullanıcılara dijital varlıklarını güvenli bir şekilde yönetme ve organize etme imkanı sunan bir dijital iş birliği platformudur.
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip, ekiplerin hızlıca fikir geliştirmesini, paylaşmasını ve düzenlemesini sağlayan bir beyin fırtınası aracıdır.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, ►kurumsal eğitim platformları ►çevrimiçi ders veren işletmeler ►okullar ►beyaz tahta kullanan eğitim kurumları için en iyi İnteraktif Beyaz Tahtadır. Çözüm sunduğumuz kullanım durumları: ►beyaz Etiketleme /özel alan adı veya alt alan adı, marka logosu ve renk şeması, tamamen özelleştirilmiş açılış sayfası/, ►LiveBoard'u mevcut çözüme yerleştirme/ LiveBoard hesabı olmayan kullanıcılarınızın kimliğini otomatik olarak doğrulama, istek üzerine sunuculardan panolar, oturumlar ve kayıtlar alma.../ ► iş ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir çözüm Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız var, çekinmeyin [email protected] aracılığıyla bize ulaşmak için
Idea Morph
trymorph.com
Morph, sonsuz beyaz tahtaları yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak yerine fikirlerinizi ileriye taşıyan eşzamansız, rehberli ve bireysel beyin fırtınası aracıdır. Bu, en sevdiğiniz Miro beyin fırtınası şablonuna benzer, ancak bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiştir.
Meahana
meahana.io
Meahana, uyumu hızlandırmak ve karar almayı geliştirmek amacıyla toplantılar ve çalıştaylar oluşturmak ve kolaylaştırmak için kolayca özelleştirilebilen 30'dan fazla etkinlik türüne sahip görsel bir işbirliği aracıdır.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase, tasarım düşüncesi ve inovasyon sürecini kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için inovasyon danışmanlığı Treehouse Innovation tarafından oluşturulan çevrimiçi bir işbirliği platformudur. Ekiplerin ve kuruluşların karmaşık sorunları çözmek, yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için birlikte çalışmasına yardımcı olur. Sprintbase, genellikle kullanıcılarla empati kurmayı, sorunları tanımlamayı, çözümleri düşünmeyi, prototip oluşturmayı ve test etmeyi içeren tasarım düşüncesinin çeşitli aşamalarında ekiplere rehberlik etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Platform, sürecin her aşamasını destekleyen araçlar ve şablonlar sunarak ekiplerin işbirliği yapmasını, fikir paylaşmasını ve ilerlemeyi izlemesini kolaylaştırır.
Explain Everything
explaineverything.com
Explain Everything, etkileşimli beyaz tahta uygulamasıyla dersler, sunumlar oluşturur; görüntü ve sesleri birleştirip işbirliği yapmayı kolaylaştırır.
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada herkesi alın. Sıkıcı metin iletişiminize veda edin. İletişimi deneyin, gelişmiş - daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje yönetimi tek bir yerde. Allo, fikirlerin bir beyaz tahta gibi aktığı, ancak organize kaldığı yerdir. Karmaşa olmadan planlayın, paylaşın ve işbirliği yapın. Neden Allo'yu Seçmelisiniz? * Birleşik Kokpit Görünümü: Birden fazla uygulamayı hokkabazlık kaosuna veda edin. Merkezi merkezle, kullanıcılar tüm araçlarını entegre edebilir, özel gösterge tabloları oluşturabilir ve birleşik bir arama ve gelen kutusu olabilir. * OKR Ustalık: Hedefleri ve temel sonuçları ayarlayın, izleyin ve elde edin. Allo, hedeflere netlik getirir, ekiplerin uyumlu ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur. * Proje Yönetimi Mükemmelleştirilmiş: Başlangıçtan tamamlanmaya kadar projeleri kolaylıkla yönetin. İşbirliği yapın, görevleri atayın ve kilometre taşlarına basın. * Görsel beyaz tahta: Düşünceleri yakalayın ve görselleştirin. Beyaz tahta, beyin fırtınası seanslarından proje belgelerine kadar fikirleri hayata geçiriyor.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa, beyin fırtınası, görev yönetimi ve ekip işbirliği için entegre bir çevrimiçi beyaz tahta uygulamasıdır. Proje planlama ve görsel görev yönetimi sunar.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape, uzaktan ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan güvenli bir sanal çalışma alanıdır. Gerçek zamanlı güncellemelerle proje yönetimini kolaylaştırır.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi kolaylaştıran bir çevrimiçi diyagram aracıdır. Kullanıcılar akış şemaları ve tel çerçeveler oluşturarak işbirliği yapabilirler.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard, uzaktan çalışma için tasarlanmış, çoklu kullanıcıların aynı anda işbirliği yapmasını sağlayan çevrimiçi bir beyaz tahta uygulamasıdır.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard, ekiplerin projeleri merkezi bir alanda paylaşıp, gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliği yapmalarını sağlayan güvenli bir çevrimiçi beyaz tahtadır.
Creately
creately.com
Creately, görsel işbirliği platformudur; ekiplerin fikirden plana ve uygulamaya geçmesini sağlar, çeşitli şablonlarla proje belgeleri ve diyagramlar oluşturur.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Fibery
fibery.io
Fibery, ekiplerin ürün geri bildirimlerini analiz edip projeleri planlayarak iş akışını yönetmelerine yardımcı olan çok amaçlı bir platformdur.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy, kullanıcıların akış şemaları ve diyagramlar oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır. Confluence ve Jira ile entegrasyon sunar.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasını sağlayan interaktif bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır. Toplantılar, beyin fırtınası ve sunumlar için kullanılır.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon, ekiplerin etkileşimli toplantılar düzenlemesine ve işbirliğini teşvik etmesine olanak tanıyan çok amaçlı bir yazılımdır.
Limnu
limnu.com
Limnu, ekiplerin video görüşmeleri sırasında uzaktan işbirliği ve beyin fırtınası yapmalarını sağlayan basit bir dijital beyaz tahta uygulamasıdır.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin geleceği görmesine ve inşa etmesine yardımcı olan görsel bir işbirliği paketidir. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar plan yapmalarını sağlar. 180'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500'ün yüzde doksan altısı Lucidchart kullanıyor ve müşteriler arasında Google, GE, NBC Universal ve T-Mobile yer alıyor. Lucid'in ortakları arasında Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce ve Microsoft gibi sektör liderleri yer alıyor. Utah merkezli şirket 2010 yılında kurulduğundan bu yana iş ve işyeri kültürü nedeniyle çok sayıda ödül aldı. İlk günden beri Lucid ekibi kavgacı, yenilikçi ve son derece başarılıydı. Şirket, egodan ziyade ekip çalışması, yaptığı her şeyde yenilikçilik, bireysel yetkilendirme, inisiyatif, sahiplenme ve her alanda tutku ve mükemmellik dahil olmak üzere temel değerlerine sadık kalmaktadır.
MURAL
mural.co
Mural, ekiplerin görsel işbirliği yaparak projelerde etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Padlet
padlet.com
Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard, yapılandırılmamış etkileşimleri organize ederek işbirliği alanları oluşturan bir platformdur. Beyin fırtınası ve proje planlaması için kullanılır.
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