Shorter Loop

shorterloop.com

Kısa Döngü (Prodasy'nin Yeni Adı), dünya çapında her boyut ve işletme sahiplerinden gelen vizyoner ürün ekipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli Saa'nın müşteri merkezli ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edin. Https://app.prodeasy.com/register adresinden ücretsiz deneyin Neden daha kısa döngü? • Bu kilit iş ve ürünle ilgili sorulara çözümler sunar: - Müşterimiz kimdir? Hangi sorunları çözüyoruz? Çözümümüzün bir pazarı olacak mı? Stratejiniz finansal olarak sağlam mı? Nasıl disiplinli ve odaklanacağız? Stratejimizi mi uyguluyoruz? • Kullanım kolaylığı: Hızlı işe alım için kullanıcı dostu arayüz. • Yalnızca sürekli keşif sürecinin tüm çevik ürün geliştirme aşamalarını sorunsuz bir şekilde bağlayan platform • Sadece ürün yönetimini düşünmeden değer vermeye destekleyecek platform. Tüm modüllerden oluşur - dinleyin, işbirliği yapın, ikamet et, strateji, tanımlayın, tasarım, prototip/MVP, inşa edin, başlat, ölçün ve öğrenme, müşterileri merkezde tutarken. • Yalnızca tüm ürün geliştirme aşamaları için araç içindeki deneyleri ve fikir doğrulamasını destekleyen platform • Yalnızca platform aracılığıyla akıllı koçluk sağlayacak platform