Padlet

padlet.com

Padlet, paylaşımı ve işbirliği yapması kolay güzel projeler oluşturmak için dijital bir tuvaldir. Bir parça kağıt gibi çalışır. Size boş bir sayfa - bir padlet - veriyoruz ve istersen üzerine koyabilirsiniz. Bir videoya sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, kendi metin yayınlarınızı yazın veya bazı belgeler yükleyin ve voilà! Bir padlet doğar. Özel duvar kağıtları ve temaları seçerek daha da güzel hale getirin. Padlet, esnek olduğu için diğer bloglama araçlarından ve ilham panolarından farklıdır. Hepsi bir uygulamada bir bakkal listesi, bir Venn diyagramı, bir tartışma panosu, bir grup tebrik kartı, bir portföy veya bir iş planı oluşturun. Öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller ve her yaştan bireyler tarafından, dünyanın dört bir yanındaki padletler, birden fazla katkıda bulunanlar arasında seçici olarak paylaşılabilir ve düzenlenebilir.