İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

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İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına uygun olarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.
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ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Miro
miro.com
Miro, her boyutta dağıtılmış ekiplerin hayalini kurmasını, tasarlamasını ve geleceği birlikte inşa etmesini sağlayan görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun akıllı tuvalinin büyüsü ile, bir ekip olarak kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmek her yerde olabilir-kuru erase belirteçlerine gerek yok. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle birlikte çalışmanın yan yana bağlantısını senkronize edin ve hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve takım atölyeleri düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar beyin fırtınası * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ve işaretleyin * Bir elma kalemi ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, dokümanları, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları, harita süreçleri oluşturun ve kişiler geliştirin * İşbirlikçi bir alanda etkileşimli dersleri öğretin ve kolaylaştırın * Bir Vizyon Fikir ve İlham Kurulu Oluşturun Miro, her zaman, her yerde oluşturmanıza izin verir. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, bir sürükleme ve damla arayüzü ve işbirlikçileri üzerinde sınırsız, bir MIRO tahtası üzerinde çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal, insanların düşüncelerinde kristal berraklığında olmalarına ve yaratıcı bir şekilde yazmalarına yardımcı olan görsel bir not alma ve zihin haritalama aracıdır. Düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyebileceğiniz, gruplandırabileceğiniz ve bağlayabileceğiniz çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Böylece notlarınızın hem üst düzey genel görünümünü hem de ayrıntılarını tek bir yerde tek bakışta görebilirsiniz. Diğer zihin haritalarının aksine, Scrintal'de istediğiniz kadar resim veya medya yazıp ekleyebilir ve her parçayı geri bağlantılar yoluyla bağlayabilirsiniz.
Lucid
lucid.co
Lucid, ekiplerin geleceği görmesine ve inşa etmesine yardımcı olan görsel bir işbirliği paketidir. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar plan yapmalarını sağlar. 180'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500'ün yüzde doksan altısı Lucidchart kullanıyor ve müşteriler arasında Google, GE, NBC Universal ve T-Mobile yer alıyor. Lucid'in ortakları arasında Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce ve Microsoft gibi sektör liderleri yer alıyor. Utah merkezli şirket 2010 yılında kurulduğundan bu yana iş ve işyeri kültürü nedeniyle çok sayıda ödül aldı. İlk günden beri Lucid ekibi kavgacı, yenilikçi ve son derece başarılıydı. Şirket, egodan ziyade ekip çalışması, yaptığı her şeyde yenilikçilik, bireysel yetkilendirme, inisiyatif, sahiplenme ve her alanda tutku ve mükemmellik dahil olmak üzere temel değerlerine sadık kalmaktadır.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaksınız. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel görünümlü akış şemalarına, UML diyagramlarına, varlık-ilişki diyagramlarına ve daha fazlasına sürükleyip bırakın. Ayrıca artık Mermaid js ile kod kullanarak diyagramlarınızı oluşturabilirsiniz. Beyin fırtınası yaparken zihin haritası veya kavram haritası yapmak için bir şablon kullanın. Ekibinizin hâlihazırda kullandığı araçlara güncellenmesi kolay bir kuruluş şeması ekleyin. Bulut mimarinizi veya BT ağlarınızı görselleştirin ve bunları ekibinizin belgelerine ekleyin ve gerçek hayattaki verileri doğrudan diyagramlarınıza eklemek için Gliffy'nin veri bağlama özelliğini kullanın. Planladığınız, projeyi yönettiğiniz veya hayalini kurduğunuz her ne varsa, Gliffy onu hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Daha kolay, daha verimli çalışma oturumları için doğrudan Confluence Cloud'da ekibinizle gerçek zamanlı olarak diyagram oluşturun. Gliffy, yalnızca Confluence'da diyagram oluşturan 18 milyondan fazla kullanıcıyla Atlassian Ekosistemindeki en popüler diyagram oluşturma uygulamasıdır. Gliffy'ye her büyüklükteki ekip güvenir; bu da onu lider bir kurumsal diyagram oluşturma çözümü haline getirir. Atlassian Marketplace aracılığıyla bir deneme başlatarak veya gliffy.com'da Gliffy Online'ın iki haftalık ücretsiz denemesine kaydolarak Gliffy'nin ekibiniz için uygun olup olmadığını görebilirsiniz.
Explain Everything
explaineverything.com
Her şeyi açıklayan beyaz tahtada öğretin, şimdiki zaman, eskiz, kaydetme, kaydedin ve birlikte çalışın. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, her şeyin beyaz tahta uygulamalarının İsviçre ordu bıçağı olduğunu açıklayın. Eşsiz çok yönlülüğü nedeniyle, bilgiyi ifade etmek için yeni olasılıklar açılır, zaman ve mesafenin sınırlarını bozar, yeni bir manzara boyunca çizmenize, konuşmanıza ve paylaşmanıza izin verir, dijital olarak herhangi bir şeyi nasıl açıkladığınızı yeniden tasarlar. Kalite açıklayıcı videolar oluşturma sürecini bir esinti haline getirin. Beyaz tahta sunumunuzu sitede veya uzaktan paylaşın. Karmaşık fikirleri görsel olarak beyin fırtınası yapmak ve paha biçilmez geri bildirimleri paylaşmak için sonsuz bir dijital alan açın.
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşımı ve işbirliği yapması kolay güzel projeler oluşturmak için dijital bir tuvaldir. Bir parça kağıt gibi çalışır. Size boş bir sayfa - bir padlet - veriyoruz ve istersen üzerine koyabilirsiniz. Bir videoya sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, kendi metin yayınlarınızı yazın veya bazı belgeler yükleyin ve voilà! Bir padlet doğar. Özel duvar kağıtları ve temaları seçerek daha da güzel hale getirin. Padlet, esnek olduğu için diğer bloglama araçlarından ve ilham panolarından farklıdır. Hepsi bir uygulamada bir bakkal listesi, bir Venn diyagramı, bir tartışma panosu, bir grup tebrik kartı, bir portföy veya bir iş planı oluşturun. Öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller ve her yaştan bireyler tarafından, dünyanın dört bir yanındaki padletler, birden fazla katkıda bulunanlar arasında seçici olarak paylaşılabilir ve düzenlenebilir.
Ayoa
ayoa.com
CBS News tarafından alıntılanan Ayoa, 'görev yönetiminde benzersiz bir değişiklik'. Ayoa, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabileceğiniz, birlikte çalışabileceğiniz ve işleri halledebileceğiniz, hepsi bir arada çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Beyaz tahtalar, zihin haritalama, görev yönetimi ve ekip işbirliği özelliklerinin benzersiz bir karışımıyla, her büyüklükteki kişi ve ekip, ister bir proje planlamak, etkili toplantılar yürütmek veya aradaki herhangi bir şey olsun, her şeyi yapabilir. Yenilikçi yaklaşımıyla küresel popülerlik ve övgü kazanan Ayoa, dünya çapında bireylerin ve ekiplerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarıyor. Ayoa ile güzel bir kullanıcı arayüzü kazanacaksınız ve her şeyi güzel bir şekilde planlamak, yönetmek ve başarmak için ihtiyacınız olan her şeyle donatılacaksınız.
MURAL
mural.co
Mural, planlama, toplantı ve çalışma için ana üssünüz olan görsel çalışma platformudur. Tüm takımdan en iyi fikirleri alın Kapsayıcı iletişim yoluyla kuruluşunuzdaki çeşitli deneyimlerden yararlanın ve hepsini tek bir yerde tutun. Her ekip üyesi ayarlanacak ve en iyi işlerini yapacak. Verimli çalışın - masanın karşısında veya dünyanın karşısında Dağıtılmış ekibinizi daha hızlı hizalayın ve daha hızlı kararlar alın. Haftalık toplantılardan stratejik girişimlere kadar herhangi bir görev veya proje ile başa çıkın. Her projenin büyük resmini görün Takımlar arasında dağınık girdi hokkabazlık yapmayı bırakın. Bunun yerine, herkese fikirlerini paylaşmak için bir yer verin ve sonra hepsini bağlamda bir arada görmelerine izin verin. Mural, IBM, Intuit, Microsoft, GitLab, Steelcase, ThoughtWorks ve Atlassian'daki yenilikçi ekipler de dahil olmak üzere Fortune 100'ün% 95'i tarafından güvenilir. Duvar resmi ile daha hızlı ilerleme, daha iyi fikirler, daha mutlu ekipler ve daha tutarlı bir şekilde mükemmel sonuçlar göreceksiniz.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, kesintisiz beyin fırtınası, tartışma ve işbirlikçi yaratıma olanak tanıyan yenilikçi bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Yapay zekanın gücünden yararlanın ve uzaktan çalışma deneyiminizi yeniden tanımlayın.
Shorter Loop
shorterloop.com
Kısa Döngü (Prodasy'nin Yeni Adı), dünya çapında her boyut ve işletme sahiplerinden gelen vizyoner ürün ekipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli Saa'nın müşteri merkezli ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edin. Https://app.prodeasy.com/register adresinden ücretsiz deneyin Neden daha kısa döngü? • Bu kilit iş ve ürünle ilgili sorulara çözümler sunar: - Müşterimiz kimdir? Hangi sorunları çözüyoruz? Çözümümüzün bir pazarı olacak mı? Stratejiniz finansal olarak sağlam mı? Nasıl disiplinli ve odaklanacağız? Stratejimizi mi uyguluyoruz? • Kullanım kolaylığı: Hızlı işe alım için kullanıcı dostu arayüz. • Yalnızca sürekli keşif sürecinin tüm çevik ürün geliştirme aşamalarını sorunsuz bir şekilde bağlayan platform • Sadece ürün yönetimini düşünmeden değer vermeye destekleyecek platform. Tüm modüllerden oluşur - dinleyin, işbirliği yapın, ikamet et, strateji, tanımlayın, tasarım, prototip/MVP, inşa edin, başlat, ölçün ve öğrenme, müşterileri merkezde tutarken. • Yalnızca tüm ürün geliştirme aşamaları için araç içindeki deneyleri ve fikir doğrulamasını destekleyen platform • Yalnızca platform aracılığıyla akıllı koçluk sağlayacak platform
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards, uzaktan işbirliğini geliştirmek ve keşiften proje teslimine kadar süreçlerini kolaylaştırmak isteyen ekipler için oluşturulmuş, iki yönlü derin Jira, GitHub ve Confluence entegrasyonuna sahip serbest biçimli bir işbirliği platformudur. Kullanıcı hikayesi haritalama, günlük, geriye dönük veya sprint planlama gibi güçlü özellikler ve yerleşik şablonlarla uygulama, teslimat iş akışlarını basitleştirir ve ekiplerin daha verimli çalışmasına olanak tanır. Beyaz tahtalar, Ürün ve Mühendislik Ekiplerinin bağlantı kurmasına, hedeflerine ulaşmasına, ekip ruhu duygusunu geliştirmesine ve sonuçlarını önemli paydaşlara sergilemesine yardımcı olur. Uygulama, farklı proje yönetimi araçlarını tek bir görsel panoda birbirine bağlayarak ekiplerin işlerini yönetmeleri ve üretkenliklerini artırmaları için tek bir platform sağlar.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygulama altında sunarak bu sorunu çözüyoruz. Artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve Midlap ile daha fazlasını yapmanıza gerek yok.
Draft.io
draft.io
Draft.io'nun esnek ve işbirliğine dayalı çalışma alanıyla görsel olarak çalışmanın gücünden yararlanın.
Hoylu
hoylu.com
Beyin Fırtınası - Karmaşık fikirler üzerinde çalışın ve nerede olursa olsun herkesin tam katılımını sağlayın. Organize edin - Tüm uygulamalarınızı, dosyalarınızı, fikirlerinizi ve toplantı notlarınızı yaşayan ve nefes alan tek bir çalışma alanına getirin İşbirliği yapın - Çevik, Yalın, Çekme Planlama, PI Planlama ve diğer proje çerçevelerine yönelik yerleşik iş mantığıyla ekiplerinizin yolunda ilerlemesini sağlayın
DigStack
digstack.com
Size en ilgi çekici ve etkili dijital işbirliği çözümlerini sunmaya kararlıyız. Güçlü, kullanımı kolay, gerçek zamanlı dijital beyaz tahtamızdan hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerekmeden yararlanın. Kuruluşunuzun içinden veya dışından herhangi biriyle işbirliği yapmanız yeterlidir. Panolarınızı dışa aktarmak kolaydır ve bir daha asla panonuzu kaybetmezsiniz. Panolarınızı, ortak çalışmalarınızı ve projelerinizi kolaylıkla düzenleyin. Veri güvenliğinizi ciddiye alıyoruz.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip, ister aynı odada ister dünyanın diğer ucunda olsun, bir ekibin düşünceleri hızlı bir şekilde fikirlere dönüştürmesini, paylaşmasını ve iyileştirmesini kolaylaştıran bir yazılımdır.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, ►kurumsal eğitim platformları ►çevrimiçi ders veren işletmeler ►okullar ►beyaz tahta kullanan eğitim kurumları için en iyi İnteraktif Beyaz Tahtadır. Çözüm sunduğumuz kullanım durumları: ►beyaz Etiketleme /özel alan adı veya alt alan adı, marka logosu ve renk şeması, tamamen özelleştirilmiş açılış sayfası/, ►LiveBoard'u mevcut çözüme yerleştirme/ LiveBoard hesabı olmayan kullanıcılarınızın kimliğini otomatik olarak doğrulama, istek üzerine sunuculardan panolar, oturumlar ve kayıtlar alma.../ ► iş ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir çözüm Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız var, çekinmeyin [email protected] aracılığıyla bize ulaşmak için
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan CollabNow, rakipsiz bir fiyata sanal olarak işbirliği yapmanın daha kapsayıcı, güvenli ve güvenilir bir yolunu sunar.
Idea Morph
trymorph.com
Morph, sonsuz beyaz tahtaları yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak yerine fikirlerinizi ileriye taşıyan eşzamansız, rehberli ve bireysel beyin fırtınası aracıdır. Bu, en sevdiğiniz Miro beyin fırtınası şablonuna benzer, ancak bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiştir.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm sunan yüksek kaliteli video konferans cihazları da sunar. toplantı deneyimi. ezTalks, toplantılarınızı daha kolay ve daha işbirlikçi hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Meahana
meahana.io
Meahana, uyumu hızlandırmak ve karar almayı geliştirmek amacıyla toplantılar ve çalıştaylar oluşturmak ve kolaylaştırmak için kolayca özelleştirilebilen 30'dan fazla etkinlik türüne sahip görsel bir işbirliği aracıdır.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase, tasarım düşüncesi ve inovasyon sürecini kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için inovasyon danışmanlığı Treehouse Innovation tarafından oluşturulan çevrimiçi bir işbirliği platformudur. Ekiplerin ve kuruluşların karmaşık sorunları çözmek, yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için birlikte çalışmasına yardımcı olur. Sprintbase, genellikle kullanıcılarla empati kurmayı, sorunları tanımlamayı, çözümleri düşünmeyi, prototip oluşturmayı ve test etmeyi içeren tasarım düşüncesinin çeşitli aşamalarında ekiplere rehberlik etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Platform, sürecin her aşamasını destekleyen araçlar ve şablonlar sunarak ekiplerin işbirliği yapmasını, fikir paylaşmasını ve ilerlemeyi izlemesini kolaylaştırır.
Switchboard
switchboard.app
Daha az toplantıyla daha hızlı hareket edin. Eşzamansız öncelikli bir işbirliği platformunda fikirleri paylaşın, geri bildirimde bulunun ve kararlar alın. Daha hızlı ilerleme sağlayın: Bir toplantı planlamak yerine uygulamaları ve dosyaları her zaman güncel olan etkileşimli bir odada paylaşın. Bağlamla paylaşın: Araçları, dokümanları ve konuşmaları tek bir yerde tutarak geri bildirimde bulunun ve daha iyi kararlar alın. Yüz yüze konuşun: Her toplantı kötü değildir! Birlikte göz atmak ve daha fazlasını birlikte gerçekleştirmek için herhangi bir odadaki videoyu açın.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com, hem küçük ekiplerin hem de işletmelerin web seminerlerini ve çevrimiçi toplantıları yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir web semineri yazılımıdır. Herhangi bir satış, İK veya pazarlama ekibinin hedef kitleleri için kolayca çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirmesine olanak tanır. Özellikleri, canlı akış, sunum ve ekran paylaşımı olanağı ve tamamen özelleştirilebilir markalama seçeneğinden anketler, anketler, oylama ve Harekete Geçirici Mesaj gibi kullanıcı etkileşimi özelliklerine kadar uzanır. LiveWebinar ayrıca kuruluşların izleyici etkileşimini analiz ederek değerli bilgiler sunmasına ve oturumları daha sonra analiz için veya Evergreen Web Semineri olarak kullanarak HD olarak kaydetmesine olanak tanır. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir web semineri platformuna ihtiyacınız varsa LiveWebinar'ı deneyin!
Magma
magma.com
Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez.
Weje
weje.io
Ücretsiz ekip işbirliği platformunun yardımıyla sanal çevrimiçi panolarda her şeyi toplamanın, organize etmenin ve paylaşmanın yeni yolu.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard ile tanışın: Yapılandırılmamış etkileşimleri işbirliğine dayalı çalışma alanlarına dönüştürmek için veri odaklı 1 numaralı işbirliği platformu. Stratejik kararlar alın, uzaktan işbirliği yapın ve hatta toplantı ihtiyacını tamamen ortadan kaldırın. YENİ: StormAI ile planlama, beyin fırtınası ve problem çözme her zamankinden daha hızlı! Bu güçlü (ve güvenli) yapay zeka aracı, çalışma alanı verilerinizi analiz ederek yapılandırılmış bölümler ve bağlamsal yapışkan notlar içeren akıllı şablonları otomatik olarak sihirli bir şekilde oluşturur. Bu, işbirliklerini ve toplantıları hızlandıracak ve çalışmanıza yapı katacak bir beyin fırtınası asistanına sahip olmak gibidir. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin; NASA, Microsoft ve Baxter gibi binlerce kurumsal dev, sanal işbirliklerini güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve ürün geliştirmeyi hızlandırmak için Stormboard'a güveniyor. İşbirliğinin geleceğini görmeye hazır mısınız? Bizi www.stormboard.com adresinden ziyaret edin ve Stormboard'un çalışma şeklinizi nasıl iyi yönde değiştirebileceğini keşfedin.
Limnu
limnu.com
Limnu'nun çevrimiçi beyaz tahtaları, herhangi bir cihazdan dağıtılmış ekibiniz veya müşterilerinizle beyin fırtınası yapmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. Herkesin görüntülü toplantı sırasında alıp kullanabileceği kadar basittir ve fikir akışını bozmadan beyin fırtınası ve tartışmayı destekler. Limnu, sanki gerçek bir beyaz tahta üzerinde çizim yapıyormuşsunuz gibi dokunsal his uyandıracak kadar hızlı ve iş arkadaşlarınızla sohbet ederken gerçek zamanlı işbirliği yapabilecek kadar hızlı.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon, etkileşim düzeylerini her zaman artıran çevrimiçi, hepsi bir arada iş birliği platformudur. Benzersiz 10 görsel işbirliği aracı ve hizmeti yelpazesiyle Klaxoon, insanlara toplantıların içinde ve ötesinde katılımı artırma, üretkenliği artırma ve yenilikçi bir çalışma alanı şekillendirme konusunda güç veriyor. Klaxoon, Microsoft, Google, Jira ve Zapier gibi popüler araçlarla birinci sınıf entegrasyonları sayesinde ekipleri bir araya getirerek yaratıcılığı ateşliyor ve somut sonuçlar sunuyor. Klaxoon, 7.500'den fazla şirket, STK, üniversite ve kamu idaresinin yanı sıra Fortune 500 şirketlerinin %15'inden binlerce kullanıcıya olanak sağlıyor. Klaxoon, işbirliğini geliştirmek, üretkenliği artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için çok çeşitli kuruluşlara güç verir.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan çevrimiçi bir beyaz tahtadır; çevrimiçi paylaşım, sunum ve işbirliği için sonsuz yollar sunar. Sonsuz ölçeklenebilir bir dijital çalışma alanı kullanarak toplantılar düzenleyin, beyin fırtınası yapın, zihin haritası yapın, belgeleri paylaşın, sunumlar yapın ve çevrimiçi dersler verin.
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çalışacağınızı bilirsiniz. 💡Fibery.io'da 14 günlük ücretsiz denemenizi başlatın.
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10.000'den fazla şablonla olanaklar sonsuzdur.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard, her büyüklükteki ekiplerin projeleri merkezileştirmesine ve hem gerçek zamanlı hem de eş zamanlı olmayan şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan en güvenli, işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahtadır. Dünyanın her yerindeki dağıtılmış ekipler, çeşitli kullanım durumları için konsept panosunu kullanıyor. Beyin fırtınası oturumları ve uzaktan çalıştaylar yürütmekten proje planlamaya, yeni ürünler tasarlamaktan çevik süreçleri kolaylaştırmaya kadar. Görsel işbirliğinin kurumsal siloları ortadan kaldırmaya, ekip çalışmasını ve üretkenliği artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin. Conceptboard ile ekiplerinizin birkaç dakika içinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayın. Sonsuz tuval Ekiplerinizi aynı fikirde buluşturun ve tüm projeleriniz ve fikirleriniz için merkezi bir görsel merkez oluşturun. Büyük resmi anlamak için belirli bölümleri yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Conceptboard'un sonsuz tuvali, fikirleriniz için asla alanınız kalmamasını sağlar! Gerçek zamanlı işbirliği Sorunsuz bir işbirliği deneyimi için doğrudan uygulamanın içinden canlı imleçleri takip edin, sohbet edin veya görüntülü görüşme yapın. Conceptboard ile aynı odada olduğunuzu hissedin. Şablon Kitaplığı Görsel çerçeveler oluşturmak ve karmaşık fikirleri kolayca iletmek için kapsamlı şablon kitaplığımızı kullanın. Empati haritalarından Müşteri Yolculuklarına, İş Kanvasından Proje Yol Haritalarına kadar her iş fonksiyonunu kapsıyoruz. Kendinizi görsel olarak ifade edin Büyük fikirlerinizi hayata geçirmek için eskizler, yapışkan notlar, şekiller ve oklar gibi çok yönlü görsel araçları kullanın. Resimleri, videoları, PDF'leri ve diğer dosyaları doğrudan panonuza sürükleyip bırakın. Dış paydaşlarla paylaşın Satıcılar ve ajanslar gibi dış ortaklarla panoları kolayca paylaşın ve tüm paydaşlarınızın aynı sayfada olmasını sağlayın.
Collaboard
collaboard.app
Büyük beyinler birlikte düşünür. Collaboard, uzaktan çalışmaya yönelik güzel, zengin özelliklere sahip, kullanımı kolay, işbirliğine dayalı bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Collaboard, buluttan bir hizmet olarak mevcuttur ve işletmelere bulut kiracısında veya şirket içinde kendi kendini barındırma seçeneği sunar. Collaboard, Avrupa'da Açık Telekom Bulutu'nda %100 GDPR uyumlu veri barındırma hizmeti sunuyor. Collaboard ile çevrimiçi toplantılar daha üretken, yaratıcı, etkileşimli ve eğlenceli hale gelir. Collaboard, son derece yüksek veri güvenliği düzeyine ve farklı barındırma seçeneklerine sahip İsviçre menşeli bir üründür. Collaboard'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi basitleştirmek için kullanabileceğiniz diyagram oluşturma aracıdır. Çok yönlü ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde diyagramları, akış şemalarını ve tel çerçeveleri zahmetsizce oluşturabilirsiniz; bu da onu konumdan bağımsız olarak ekipler ve bireysel yaratıcılar için ideal seçim haline getirir. Cacoo, Google Drive, Confluence ve Visio gibi uygulamalarla entegre olmanın yanı sıra geniş bir şablon ve şekil kitaplığına erişim sağlar. Yerleştirme, bağlantılar ve dışa aktarma seçenekleriyle çalışmanızı kolayca paylaşın.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape yaratıcı işbirliği platformudur. Tüm fikirleriniz, varlıklarınız, yinelemeleriniz ve tüm projelerinizle birlikte iş akışlarını tek bir güvenli sanal çalışma alanında kolaylaştırın. Yerleşik sesli ve görüntülü arama sayesinde ekibinizi Bluescape'te toplayın ve daha hızlı kararlar alın. Fortune 100 şirketlerinin, devlet kurumlarının ve dünyanın en büyük film stüdyolarının güvendiği güvenli bir platformda toplantıları azaltın ve projeleri daha hızlı tamamlayın.
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada herkesi alın. Sıkıcı metin iletişiminize veda edin. İletişimi deneyin, gelişmiş - daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje yönetimi tek bir yerde. Allo, fikirlerin bir beyaz tahta gibi aktığı, ancak organize kaldığı yerdir. Karmaşa olmadan planlayın, paylaşın ve işbirliği yapın. Neden Allo'yu Seçmelisiniz? * Birleşik Kokpit Görünümü: Birden fazla uygulamayı hokkabazlık kaosuna veda edin. Merkezi merkezle, kullanıcılar tüm araçlarını entegre edebilir, özel gösterge tabloları oluşturabilir ve birleşik bir arama ve gelen kutusu olabilir. * OKR Ustalık: Hedefleri ve temel sonuçları ayarlayın, izleyin ve elde edin. Allo, hedeflere netlik getirir, ekiplerin uyumlu ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur. * Proje Yönetimi Mükemmelleştirilmiş: Başlangıçtan tamamlanmaya kadar projeleri kolaylıkla yönetin. İşbirliği yapın, görevleri atayın ve kilometre taşlarına basın. * Görsel beyaz tahta: Düşünceleri yakalayın ve görselleştirin. Beyaz tahta, beyin fırtınası seanslarından proje belgelerine kadar fikirleri hayata geçiriyor.
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza, rehberli şablonlarımıza ve eğitim programlarımıza güveniyor! Akademi ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Oldukça farklı türde, hızlı büyüyen bir SaaS şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. İşletme kendi kendini finanse ediyor, kârlı ve %100 uzaktan çalışıyor. Çalışılacak en iyi uzaktan şirketlerden biri olarak tanınıyoruz, Bootstrap Hareketi'ni destekliyoruz ve Aha! aracılığıyla ihtiyacı olan insanlara 1 milyon dolardan fazla bağışta bulunduk! Umurunda. * Aha! Ürün yöneticilerinin, belirli iş akışı gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilecek sağlam bir ortamla, kolaylaştırılmış ve iyi koordine edilmiş ürün stratejileri sunmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. * İncelemeciler sıklıkla aracın kapsamlı işlevselliğinden, onu kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme yeteneğinden, hızlı ve yararlı teknik desteğinden ve Jira ve SFDC gibi diğer platformlarla etkili entegrasyonundan bahsetmektedir. * Gözden geçirenler, özelleştirme seçeneklerinde, özellikle de yazı tipi stillerinde ve hazır simgelerde sınırlamalar, ilk kurulum aşamasında dikkate değer bir karmaşıklık, dik bir öğrenme eğrisi ve raporlama yeteneklerinde sınırlamalar, özellikle de kayıtlarda yapılan değişiklikler hakkında rapor oluşturamama gibi sorunlarla karşılaştı.
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