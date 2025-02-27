İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

MURAL

mural.co

Mural, planlama, toplantı ve çalışma için ana üssünüz olan görsel çalışma platformudur. Tüm takımdan en iyi fikirleri alın Kapsayıcı iletişim yoluyla kuruluşunuzdaki çeşitli deneyimlerden yararlanın ve hepsini tek bir yerde tutun. Her ekip üyesi ayarlanacak ve en iyi işlerini yapacak. Verimli çalışın - masanın karşısında veya dünyanın karşısında Dağıtılmış ekibinizi daha hızlı hizalayın ve daha hızlı kararlar alın. Haftalık toplantılardan stratejik girişimlere kadar herhangi bir görev veya proje ile başa çıkın. Her projenin büyük resmini görün Takımlar arasında dağınık girdi hokkabazlık yapmayı bırakın. Bunun yerine, herkese fikirlerini paylaşmak için bir yer verin ve sonra hepsini bağlamda bir arada görmelerine izin verin. Mural, IBM, Intuit, Microsoft, GitLab, Steelcase, ThoughtWorks ve Atlassian'daki yenilikçi ekipler de dahil olmak üzere Fortune 100'ün% 95'i tarafından güvenilir. Duvar resmi ile daha hızlı ilerleme, daha iyi fikirler, daha mutlu ekipler ve daha tutarlı bir şekilde mükemmel sonuçlar göreceksiniz.