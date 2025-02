İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

Ayoa

ayoa.com

CBS News tarafından alıntılanan Ayoa, 'görev yönetiminde benzersiz bir değişiklik'. Ayoa, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabileceğiniz, birlikte çalışabileceğiniz ve işleri halledebileceğiniz, hepsi bir arada çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Beyaz tahtalar, zihin haritalama, görev yönetimi ve ekip işbirliği özelliklerinin benzersiz bir karışımıyla, her büyüklükteki kişi ve ekip, ister bir proje planlamak, etkili toplantılar yürütmek veya aradaki herhangi bir şey olsun, her şeyi yapabilir. Yenilikçi yaklaşımıyla küresel popülerlik ve övgü kazanan Ayoa, dünya çapında bireylerin ve ekiplerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarıyor. Ayoa ile güzel bir kullanıcı arayüzü kazanacaksınız ve her şeyi güzel bir şekilde planlamak, yönetmek ve başarmak için ihtiyacınız olan her şeyle donatılacaksınız.