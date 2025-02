İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

MURAL

mural.co

Mural, planlama, toplantı ve çalışma için ana üssünüz olan görsel çalışma platformudur. Tüm ekipten en iyi fikirleri alın Kapsayıcı iletişim yoluyla kuruluşunuzdaki çeşitli deneyimlerden yararlanın ve hepsini tek bir yerde saklayın. Her ekip üyesi hazır olacak ve elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Masa başında veya dünyanın her yerinde verimli bir şekilde çalışın Dağınık ekibinizin daha hızlı uyum sağlamasını sağlayın ve daha hızlı kararlar alın. Haftalık toplantılardan stratejik girişimlere kadar her türlü görev veya projenin üstesinden gelin. Her projenin büyük resmini görün Ekipler arasında düzensiz girdilerle hokkabazlık yapmayı bırakın. Bunun yerine, herkese fikirlerini paylaşabilecekleri tek bir yer verin ve ardından bunların hepsini bir bağlamda görmelerine izin verin. Mural'a IBM, Intuit, Microsoft, GitLab, Steelcase, Thinkworks ve Atlassian'ın yenilikçi ekipleri de dahil olmak üzere Fortune 100'ün %95'i güveniyor. Mural ile daha hızlı ilerleme, daha iyi fikirler, daha mutlu ekipler ve daha tutarlı mükemmel sonuçlar göreceksiniz.