Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijer
İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına uygun olarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.
Yeni Uygulama Gönder
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki dağıtılmış ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerine, tasarlamalarına ve inşa etmelerine olanak tanıyan inovasyon için görsel bir çalışma alanı sağlar. Bugün dünya çapında Nike, Ikea, Deloitte, WPP ve Cisco dahil 200.000 kuruluşta toplam 70 milyondan fazla kullanıcı, ürün g...
Jamboard
google.com
Jamboard, Google tarafından daha önce G Suite olarak bilinen Google Workspace'in bir parçası olarak geliştirilen etkileşimli bir beyaz tahta sistemidir. Resmi olarak 25 Ekim 2016'da duyurulmuştur. 55" 4K dokunmatik ekrana sahiptir ve ücretsiz Google Dokümanlar paketi aracılığıyla platformlar arası d...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl çalışırlarsa çalışsınlar görsel olarak işbirliği yapmak isteyen ekipler için eksiksiz bir platformdur. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar pl...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal, insanların düşüncelerinde kristal berraklığında olmalarına ve yaratıcı bir şekilde yazmalarına yardımcı olan görsel bir not alma ve zihin haritalama aracıdır. Düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyebileceğiniz, gruplandırabileceğiniz ve bağlayabileceğiniz çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Böyl...
MURAL
mural.co
'Nerede'yi boş verin. Şimdi farklı bir 'nasıl' zamanı. Ekiplerin çalışmak için daha iyi bir yere ihtiyacı yok. Daha iyi bir çalışma yöntemine ihtiyaçları var. İleriyi düşünen şirketler için Mural dijital beyaz tahta bu şekildedir. Mural, ekiplerin nasıl daha iyi çalıştığını ve daha iyi iş çıkardığın...
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Gliffy
gliffy.com
Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaks...
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çal...
Explain Everything
explaineverything.com
Herşeyi Açıkla Beyaz Tahtasında öğretin, sunum yapın, not alın, videolar kaydedin ve birlikte çalışın. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Her Şeyi Açıklayın beyaz tahta uygulamalarının İsviçre çakısı. Eşsiz çok yönlülüğü nedeniyle, bilgiyi ifade etmek için yeni olasılıklar açılıyor, zaman ve mesa...
Magma
magma.com
Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez...
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard, her büyüklükteki ekiplerin projeleri merkezileştirmesine ve hem gerçek zamanlı hem de eş zamanlı olmayan şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan en güvenli, işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahtadır. Dünyanın her yerindeki dağıtılmış ekipler, çeşitli kullanım durumları için konsep...
Weje
weje.io
Ücretsiz ekip işbirliği platformunun yardımıyla sanal çevrimiçi panolarda her şeyi toplamanın, organize etmenin ve paylaşmanın yeni yolu.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, kesintisiz beyin fırtınası, tartışma ve işbirlikçi yaratıma olanak tanıyan yenilikçi bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Yapay zekanın gücünden yararlanın ve uzaktan çalışma deneyiminizi yeniden tanımlayın.
Ayoa
ayoa.com
CBS News tarafından alıntılanan Ayoa, 'görev yönetiminde benzersiz bir değişiklik'. Ayoa, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabileceğiniz, birlikte çalışabileceğiniz ve işleri halledebileceğiniz, hepsi bir arada çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Beyaz tahtalar, zihin haritalama, görev yönetimi ve ekip...
Switchboard
switchboard.app
Daha az toplantıyla daha hızlı hareket edin. Eşzamansız bir işbirliği platformunda fikirleri paylaşın, geri bildirimde bulunun ve kararlar alın. Daha hızlı ilerleme sağlayın: Bir toplantı planlamak yerine uygulamaları ve dosyaları her zaman güncel olan etkileşimli bir odada paylaşın. Bağlamla paylaş...
Cacoo
cacoo.com
Cacoo, görsel iletişimi basitleştirmek için kullanabileceğiniz diyagram oluşturma aracıdır. Çok yönlü ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde diyagramları, akış şemalarını ve tel çerçeveleri zahmetsizce oluşturabilirsiniz; bu da onu konumdan bağımsız olarak ekipler ve bireysel yaratıcılar için ideal se...
Limnu
limnu.com
Limnu'nun çevrimiçi beyaz tahtaları, herhangi bir cihazdan dağıtılmış ekibiniz veya müşterilerinizle beyin fırtınası yapmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. Herkesin görüntülü toplantı sırasında alıp kullanabileceği kadar basittir ve fikir akışını bozmadan beyin fırtınası ve tartışmayı destek...
Collaboard
collaboard.app
Büyük beyinler birlikte düşünür. Collaboard, uzaktan çalışmaya yönelik güzel, zengin özelliklere sahip, kullanımı kolay, işbirliğine dayalı bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Collaboard, buluttan bir hizmet olarak mevcuttur ve işletmelere bulut kiracısında veya şirket içinde kendi kendini barındırma seçe...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon, etkileşim düzeylerini her zaman artıran çevrimiçi, hepsi bir arada iş birliği platformudur. Benzersiz 10 görsel işbirliği aracı ve hizmeti yelpazesiyle Klaxoon, insanlara toplantıların içinde ve ötesinde katılımı artırma, üretkenliği artırma ve yenilikçi bir çalışma alanı şekillendirme konu...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards, uzaktan işbirliğini geliştirmek ve keşiften proje teslimine kadar süreçlerini kolaylaştırmak isteyen ekipler için oluşturulmuş, iki yönlü derin Jira, GitHub ve Confluence entegrasyonuna sahip serbest biçimli bir işbirliği platformudur. Kullanıcı hikayesi haritalama, günlük, geriye dönük...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, ►kurumsal eğitim platformları ►çevrimiçi ders veren işletmeler ►okullar ►beyaz tahta kullanan eğitim kurumları için en iyi İnteraktif Beyaz Tahtadır. Çözüm sunduğumuz kullanım durumları: ►beyaz Etiketleme /özel alan adı veya alt alan adı, marka logosu ve renk şeması, tamamen özelleştirilm...
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan çevrimiçi bir beyaz tahtadır; çevrimiçi paylaşım, sunum ve işbirliği için sonsuz yollar sunar. Sonsuz ölçeklenebilir bir dijital çalışma alanı kullanarak toplantılar düzenleyin, beyin fırtınası yapın, zihin haritası yapın, belgeleri paylaşın,...
Bluescape
bluescape.com
Bluescape yaratıcı işbirliği platformudur. Tüm fikirleriniz, varlıklarınız, yinelemeleriniz ve tüm projelerinizle birlikte iş akışlarını tek bir güvenli sanal çalışma alanında kolaylaştırın. Yerleşik sesli ve görüntülü arama sayesinde ekibinizi Bluescape'te toplayın ve daha hızlı kararlar alın. Fort...
Stormboard
stormboard.com
Stormboard ile tanışın: Yapılandırılmamış etkileşimleri işbirliğine dayalı çalışma alanlarına dönüştürmek için veri odaklı 1 numaralı işbirliği platformu. Stratejik kararlar alın, uzaktan işbirliği yapın ve hatta toplantı ihtiyacını tamamen ortadan kaldırın. YENİ: StormAI ile planlama, beyin fırtına...
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin - Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...
Idea Morph
trymorph.com
Morph, sonsuz beyaz tahtaları yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak yerine fikirlerinizi ileriye taşıyan eşzamansız, rehberli ve bireysel beyin fırtınası aracıdır. Bu, en sevdiğiniz Miro beyin fırtınası şablonuna benzer, ancak bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiştir.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip, ister aynı odada ister dünyanın diğer ucunda olsun, bir ekibin düşünceleri hızlı bir şekilde fikirlere dönüştürmesini, paylaşmasını ve iyileştirmesini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...
Draft.io
draft.io
Draft.io'nun esnek ve işbirliğine dayalı çalışma alanıyla görsel olarak çalışmanın gücünden yararlanın.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com, hem küçük ekiplerin hem de işletmelerin web seminerlerini ve çevrimiçi toplantıları yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir web semineri yazılımıdır. Herhangi bir satış, İK veya pazarlama ekibinin hedef kitleleri için kolayca çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirmesine olanak tanır...
DigStack
digstack.com
Size en ilgi çekici ve etkili dijital işbirliği çözümlerini sunmaya kararlıyız. Güçlü, kullanımı kolay, gerçek zamanlı dijital beyaz tahtamızdan hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerekmeden yararlanın. Kuruluşunuzun içinden veya dışından herhangi biriyle işbirliği yapmanız yeterlidir. Panolarınızı ...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (Prodeasy'nin yeni adı), dünya çapında her büyüklükteki vizyoner ürün ekipleri ve işletme sahipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli SaaS müşteri odaklı ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edinin. https://app....
Hoylu
hoylu.com
Beyin Fırtınası - Karmaşık fikirler üzerinde çalışın ve nerede olursa olsun herkesin tam katılımını sağlayın. Organize edin - Tüm uygulamalarınızı, dosyalarınızı, fikirlerinizi ve toplantı notlarınızı yaşayan ve nefes alan tek bir çalışma alanına getirin İşbirliği yapın - Çevik, Yalın, Çekme Planlam...
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase, tasarım düşüncesi ve inovasyon sürecini kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için inovasyon danışmanlığı Treehouse Innovation tarafından oluşturulan çevrimiçi bir işbirliği platformudur. Ekiplerin ve kuruluşların karmaşık sorunları çözmek, yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi çözümler yara...
Meahana
meahana.io
Meahana, uyumu hızlandırmak ve karar almayı geliştirmek amacıyla toplantılar ve çalıştaylar oluşturmak ve kolaylaştırmak için kolayca özelleştirilebilen 30'dan fazla etkinlik türüne sahip görsel bir işbirliği aracıdır.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...