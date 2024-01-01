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İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arjantin
İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına sadık kalarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.
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Scrintal
scrintal.com
Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Jamboard
google.com
Jamboard, Google tarafından daha önce G Suite olarak bilinen Google Workspace'in bir parçası olarak geliştirilen etkileşimli bir beyaz tahta sistemidir. Resmi olarak 25 Ekim 2016'da duyurulmuştur. 55" 4K dokunmatik ekrana sahiptir ve ücretsiz Google Dokümanlar paketi aracılığıyla platformlar arası d...
MURAL
mural.co
Platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, yenilikçi ekiplerin önemli sorunları çözmek için görsel olarak düşünmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Aklınızdan geçenleri yapışkan notlara yazmanız yeterli. Ardından ekibinizi harekete geçirmek ve uyumlu hale getirmek için listeler, akış şemaları...
Magma
magma.com
Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez...
Cacoo
cacoo.com
Akış şemaları, tel çerçeveler, UML modelleri, ağ diyagramı ve daha fazlasını oluşturmak ve güvenli bir şekilde paylaşmak için çevrimiçi diyagram yazılımı. 2,5 milyondan fazla kullanıcı. Ücretsiz bir hesapla başlayın!
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Lucid
lucid.app
Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.
Gliffy
gliffy.com
UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Explain Everything
explaineverything.com
Her Şeyi Açıkla Beyaz Tahtasında öğretin, sunum yapın, not alın, videolar kaydedin ve birlikte çalışın. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Her Şeyi Açıklayın beyaz tahta uygulamalarının İsviçre çakısı. Eşsiz çok yönlülüğü nedeniyle, bilgiyi ifade etmek için yeni olasılıklar açılıyor, zaman ve mes...
Creately
creately.com
Projelerin beyin fırtınası, planlanması, yürütülmesi ve analizinde işbirliği yapmaya yönelik görsel çalışma alanı yazılımı. Gerçek zamanlı işbirliği, sonsuz tuval ve güçlü diyagram oluşturma yetenekleri.
Weje
weje.io
Ücretsiz ekip işbirliği platformunun yardımıyla sanal çevrimiçi panolarda her şeyi toplamanın, organize etmenin ve paylaşmanın yeni yolu.
Conceptboard
conceptboard.com
Tüm ekibiniz için sonsuz bir tuval. Conceptboard'un işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahtasını kullanarak görsel olarak birlikte çalışın.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Ayoa
ayoa.com
Farklı düşünün, daha fazlasını başarın. Ayoa, farklılıkları benimsemek, yaratıcılığı artırmak ve sonuçları yönlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada zihin haritalama, beyaz tahta ve işbirliği uygulamasıdır.
Limnu
limnu.com
Limnu, işbirliğine dayalı en iyi çevrimiçi beyaz tahtadır.
Collaboard
collaboard.app
İşbirliği görselleştirildi. Bu dijital beyaz tahtanın gücünü keşfedin ve kuruluşunuzda çalışma şeklinizi geliştirin.
Switchboard
switchboard.app
Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
Klaxoon
klaxoon.com
Verimli atölye çalışmalarını güvenle yürütün. Kişiye özel ve üretken atölye deneyimleri için ekipleri birbirine bağlayan sorunsuz platform.
Bluescape
bluescape.com
Toplantılarınızı ve vizyonlarınızı hayata geçirin. Başlangıç ve beyin fırtınalarından sunumlara ve incelemelere kadar Bluescape, yaratıcı fikirlerin gelişeceği toplantı çözümüdür.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan çevrimiçi bir beyaz tahtadır; çevrimiçi paylaşım, sunum ve işbirliği için sonsuz yollar sunar. Sonsuz ölçeklenebilir bir dijital çalışma alanı kullanarak toplantılar düzenleyin, beyin fırtınası yapın, zihin haritası yapın, belgeleri paylaşın,...
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin — Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...
Stormboard
stormboard.com
Birlikte Daha İyi Çalışın. Daha fazla fikir üretmek için Stormboard'un ortak çalışma alanını kullanın ve ardından toplantılarınızı, beyin fırtınalarınızı ve projelerinizi daha üretken ve etkili hale getirmek için bu fikirleri önceliklendirin, düzenleyin ve hassaslaştırın.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards, uzaktan işbirliğini geliştirmek ve keşiften proje teslimine kadar süreçlerini kolaylaştırmak isteyen ekipler için oluşturulmuş, iki yönlü derin Jira, GitHub ve Confluence entegrasyonuna sahip serbest biçimli bir işbirliği platformudur. Kullanıcı hikayesi haritalama, günlük, geriye dönük...
Idea Morph
trymorph.com
Morph, sonsuz beyaz tahtaları yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak yerine fikirlerinizi ileriye taşıyan eşzamansız, rehberli ve bireysel beyin fırtınası aracıdır. Bu, en sevdiğiniz Miro beyin fırtınası şablonuna benzer, ancak bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiştir.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip, ister aynı odada ister dünyanın diğer ucunda olsun, bir ekibin düşünceleri hızlı bir şekilde fikirlere dönüştürmesini, paylaşmasını ve iyileştirmesini kolaylaştıran bir yazılımdır.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, ►kurumsal eğitim platformları ►çevrimiçi eğitim veren işletmeler ►okullar ►beyaz tahta kullanan eğitim kurumları için en iyi İnteraktif Beyaz Tahtadır. Çözüm sunduğumuz kullanım örnekleri: ►beyaz Etiketleme /özel alan adı veya alt alan adı, marka logosu ve renk şeması, tamamen özelleştiri...
DigStack
digstack.com
Size en ilgi çekici ve etkili dijital işbirliği çözümlerini sunmaya kararlıyız. Güçlü, kullanımı kolay, gerçek zamanlı dijital beyaz tahtamızdan hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerekmeden yararlanın. Kuruluşunuzun içinden veya dışından herhangi biriyle işbirliği yapmanız yeterlidir. Panolarınızı ...
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...
Draft.io
draft.io
Draft.io'nun esnek ve işbirliğine dayalı çalışma alanıyla görsel olarak çalışmanın gücünden yararlanın.
LiveWebinar
livewebinar.com
En gelişmiş web semineri yazılımı. Tamamen özelleştirilebilir ve piyasada benzersiz. İşletmenize tamamen uyarlanmış web seminerleri için gelişmiş bir platform deneyin.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase, tasarım düşüncesi ve inovasyon sürecini kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için inovasyon danışmanlığı Treehouse Innovation tarafından oluşturulan çevrimiçi bir işbirliği platformudur. Ekiplerin ve kuruluşların karmaşık sorunları çözmek, yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi çözümler yara...
Meahana
meahana.io
Meahana, uyumu hızlandırmak ve karar almayı geliştirmek amacıyla toplantılar ve çalıştaylar oluşturmak ve kolaylaştırmak için kolayca özelleştirilebilen 30'dan fazla etkinlik türüne sahip görsel bir işbirliği aracıdır.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (Prodeasy'nin yeni adı), dünya çapında her büyüklükteki vizyoner ürün ekipleri ve işletme sahipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli SaaS müşteri odaklı ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edinin. https://app....
Hoylu
hoylu.com
Beyin Fırtınası - Karmaşık fikirler üzerinde çalışın ve nerede olursa olsun herkesin tam katılımını sağlayın. Organize edin - Tüm uygulamalarınızı, dosyalarınızı, fikirlerinizi ve toplantı notlarınızı yaşayan ve nefes alan tek bir çalışma alanına getirin İşbirliği yapın - Çevik, Yalın, Çekme Planlam...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...