Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

İşbirlikçi Beyaz Tahta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk

İşbirliğine dayalı beyaz tahta yazılımı, ekip üyelerinin aynı anda içerikleri cihazlarından düzenleyebileceği ve paylaşabileceği birleşik, etkileşimli bir tasarım alanı sunar. Adına sadık kalarak, işbirliğine dayalı bir beyaz tahta aracı genellikle fiziksel bir beyaz tahtanın görünümünü ve hissini taklit eder. Bu araçlar, kullanıcıların esnek ve özelleştirilebilir bir ortamda içerik tasarlamasına, iletişim kurmasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Her ne kadar özellikle tasarım ve proje yönetimi ekipleri arasında popüler olsa da, bu sezgisel ve kullanıcı dostu araçlar çok çeşitli disiplinler için faydalıdır. İşbirliğine dayalı beyaz tahta çözümlerinin çoğu bağımsız ürünler olsa da bazıları diğer tasarım yazılımlarına veya görsel işbirliği platformlarına entegre edilmiştir.

Yeni Uygulama Gönder


Gliffy

Gliffy

gliffy.com

UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Miro

Miro

miro.com

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard, Google tarafından daha önce G Suite olarak bilinen Google Workspace'in bir parçası olarak geliştirilen etkileşimli bir beyaz tahta sistemidir. Resmi olarak 25 Ekim 2016'da duyurulmuştur. 55" 4K dokunmatik ekrana sahiptir ve ücretsiz Google Dokümanlar paketi aracılığıyla platformlar arası d...

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.

MURAL

MURAL

mural.co

Platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, yenilikçi ekiplerin önemli sorunları çözmek için görsel olarak düşünmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Aklınızdan geçenleri yapışkan notlara yazmanız yeterli. Ardından ekibinizi harekete geçirmek ve uyumlu hale getirmek için listeler, akış şemaları...

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Her Şeyi Açıkla Beyaz Tahtasında öğretin, sunum yapın, not alın, videolar kaydedin ve birlikte çalışın. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Her Şeyi Açıklayın beyaz tahta uygulamalarının İsviçre çakısı. Eşsiz çok yönlülüğü nedeniyle, bilgiyi ifade etmek için yeni olasılıklar açılıyor, zaman ve mes...

Creately

Creately

creately.com

Projelerin beyin fırtınası, planlanması, yürütülmesi ve analizinde işbirliği yapmaya yönelik görsel çalışma alanı yazılımı. Gerçek zamanlı işbirliği, sonsuz tuval ve güçlü diyagram oluşturma yetenekleri.

Weje

Weje

weje.io

Ücretsiz ekip işbirliği platformunun yardımıyla sanal çevrimiçi panolarda her şeyi toplamanın, organize etmenin ve paylaşmanın yeni yolu.

Magma

Magma

magma.com

Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez...

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Tüm ekibiniz için sonsuz bir tuval. Conceptboard'un işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahtasını kullanarak görsel olarak birlikte çalışın.

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Farklı düşünün, daha fazlasını başarın. Ayoa, farklılıkları benimsemek, yaratıcılığı artırmak ve sonuçları yönlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada zihin haritalama, beyaz tahta ve işbirliği uygulamasıdır.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu, işbirliğine dayalı en iyi çevrimiçi beyaz tahtadır.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Akış şemaları, tel çerçeveler, UML modelleri, ağ diyagramı ve daha fazlasını oluşturmak ve güvenli bir şekilde paylaşmak için çevrimiçi diyagram yazılımı. 2,5 milyondan fazla kullanıcı. Ücretsiz bir hesapla başlayın!

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

İşbirliği görselleştirildi. Bu dijital beyaz tahtanın gücünü keşfedin ve kuruluşunuzda çalışma şeklinizi geliştirin.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Verimli atölye çalışmalarını güvenle yürütün. Kişiye özel ve üretken atölye deneyimleri için ekipleri birbirine bağlayan sorunsuz platform.

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Toplantılarınızı ve vizyonlarınızı hayata geçirin. Başlangıç ​​ve beyin fırtınalarından sunumlara ve incelemelere kadar Bluescape, yaratıcı fikirlerin gelişeceği toplantı çözümüdür.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan çevrimiçi bir beyaz tahtadır; çevrimiçi paylaşım, sunum ve işbirliği için sonsuz yollar sunar. Sonsuz ölçeklenebilir bir dijital çalışma alanı kullanarak toplantılar düzenleyin, beyin fırtınası yapın, zihin haritası yapın, belgeleri paylaşın,...

Allo

Allo

allo.io

İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin — Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Birlikte Daha İyi Çalışın. Daha fazla fikir üretmek için Stormboard'un ortak çalışma alanını kullanın ve ardından toplantılarınızı, beyin fırtınalarınızı ve projelerinizi daha üretken ve etkili hale getirmek için bu fikirleri önceliklendirin, düzenleyin ve hassaslaştırın.

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards, uzaktan işbirliğini geliştirmek ve keşiften proje teslimine kadar süreçlerini kolaylaştırmak isteyen ekipler için oluşturulmuş, iki yönlü derin Jira, GitHub ve Confluence entegrasyonuna sahip serbest biçimli bir işbirliği platformudur. Kullanıcı hikayesi haritalama, günlük, geriye dönük...

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Morph, sonsuz beyaz tahtaları yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak yerine fikirlerinizi ileriye taşıyan eşzamansız, rehberli ve bireysel beyin fırtınası aracıdır. Bu, en sevdiğiniz Miro beyin fırtınası şablonuna benzer, ancak bir kolaylaştırıcıya ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiştir.

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

Ideaflip, ister aynı odada ister dünyanın diğer ucunda olsun, bir ekibin düşünceleri hızlı bir şekilde fikirlere dönüştürmesini, paylaşmasını ve iyileştirmesini kolaylaştıran bir yazılımdır.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard, ►kurumsal eğitim platformları ►çevrimiçi eğitim veren işletmeler ►okullar ►beyaz tahta kullanan eğitim kurumları için en iyi İnteraktif Beyaz Tahtadır. Çözüm sunduğumuz kullanım örnekleri: ►beyaz Etiketleme /özel alan adı veya alt alan adı, marka logosu ve renk şeması, tamamen özelleştiri...

DigStack

DigStack

digstack.com

Size en ilgi çekici ve etkili dijital işbirliği çözümlerini sunmaya kararlıyız. Güçlü, kullanımı kolay, gerçek zamanlı dijital beyaz tahtamızdan hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerekmeden yararlanın. Kuruluşunuzun içinden veya dışından herhangi biriyle işbirliği yapmanız yeterlidir. Panolarınızı ...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...

Draft.io

Draft.io

draft.io

Draft.io'nun esnek ve işbirliğine dayalı çalışma alanıyla görsel olarak çalışmanın gücünden yararlanın.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

En gelişmiş web semineri yazılımı. Tamamen özelleştirilebilir ve piyasada benzersiz. İşletmenize tamamen uyarlanmış web seminerleri için gelişmiş bir platform deneyin.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase, tasarım düşüncesi ve inovasyon sürecini kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için inovasyon danışmanlığı Treehouse Innovation tarafından oluşturulan çevrimiçi bir işbirliği platformudur. Ekiplerin ve kuruluşların karmaşık sorunları çözmek, yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi çözümler yara...

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana, uyumu hızlandırmak ve karar almayı geliştirmek amacıyla toplantılar ve çalıştaylar oluşturmak ve kolaylaştırmak için kolayca özelleştirilebilen 30'dan fazla etkinlik türüne sahip görsel bir işbirliği aracıdır.

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop (Prodeasy'nin yeni adı), dünya çapında her büyüklükteki vizyoner ürün ekipleri ve işletme sahipleri için hepsi bir arada yapay zeka destekli SaaS müşteri odaklı ürün yönetimi ve keşif platformudur. Müşteriler, sorunlar, stratejiler ve lansman başarısı hakkında bilgi edinin. https://app....

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Beyin Fırtınası - Karmaşık fikirler üzerinde çalışın ve nerede olursa olsun herkesin tam katılımını sağlayın. Organize edin - Tüm uygulamalarınızı, dosyalarınızı, fikirlerinizi ve toplantı notlarınızı yaşayan ve nefes alan tek bir çalışma alanına getirin İşbirliği yapın - Çevik, Yalın, Çekme Planlam...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası