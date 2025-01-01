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Kod Barındırma Hizmetleri
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Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket, kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Git tabanlı bir versiyon kontrol hizmetidir. Projeleri yönetmek ve işbirliği yapmak için çeşitli araçlar sunar.

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo, kullanıcıların gelişmiş kodlama bilgisi olmadan web siteleri oluşturmasını sağlayan bir web sitesi oluşturucu ve barındırma çözümüdür.

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea, Go ile yazılmış, hafif ve açık kaynaklı bir kod barındırma platformudur. Proje yönetimi, kod incelemesi ve işbirliği için araçlar sunar.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud, uygulamaları etkili bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için yüksek performanslı, güvenli bulut altyapısı sağlayan bir platformdur.

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

Gcore, medya ve eğlence sektörü için içerik teslimi, barındırma ve güvenlik çözümleri sunan uluslararası bir bulut ve kenar lideridir.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo, Java, PHP, Python ve diğer dilleri destekleyen, web uygulamalarını hızlıca dağıtmayı kolaylaştıran bir bulut platformudur.

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