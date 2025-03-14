Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.
Yeni Uygulama Gönder
GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Git tabanlı bir versiyon kontrol hizmetidir. Projeleri yönetmek ve işbirliği yapmak için çeşitli araçlar sunar.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo, kullanıcıların gelişmiş kodlama bilgisi olmadan web siteleri oluşturmasını sağlayan bir web sitesi oluşturucu ve barındırma çözümüdür.
Gitea
gitea.io
Gitea, Go ile yazılmış, hafif ve açık kaynaklı bir kod barındırma platformudur. Proje yönetimi, kod incelemesi ve işbirliği için araçlar sunar.
UpCloud
upcloud.com
UpCloud, uygulamaları etkili bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için yüksek performanslı, güvenli bulut altyapısı sağlayan bir platformdur.
Gcore
gcorelabs.com
Gcore, medya ve eğlence sektörü için içerik teslimi, barındırma ve güvenlik çözümleri sunan uluslararası bir bulut ve kenar lideridir.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo, Java, PHP, Python ve diğer dilleri destekleyen, web uygulamalarını hızlıca dağıtmayı kolaylaştıran bir bulut platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.