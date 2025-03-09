Gcore

gcorelabs.com

Medya işi ve eğlence endüstrisi için güçlü kenar ve bulut çözümleri GCORE, küresel altyapısı Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilen Lüksemburg'da bulunan herhangi bir işletme için içerik dağıtım, barındırma ve güvenlik çözümlerinde uluslararası bir bulut ve kenar lideridir. GCORE, çevrimiçi işlerini geliştiren tüm sektörlerden müşteriler için çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirketin hizmetleri arasında yönetilen barındırma, içerik dağıtım ağı (CDN), profesyonel yayınlar için gelişmiş medya platformu ve herhangi bir karmaşıklığın akışı, herhangi bir seviyenin DDOS saldırılarına karşı koruma, bulut içeriği depolama vb. GCORE, Avrupa ve BD.