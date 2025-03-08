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Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.
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GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Git tabanlı bir versiyon kontrol hizmetidir. Projeleri yönetmek ve işbirliği yapmak için çeşitli araçlar sunar.
Gcore
gcorelabs.com
Medya işi ve eğlence endüstrisi için güçlü kenar ve bulut çözümleri GCORE, küresel altyapısı Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilen Lüksemburg'da bulunan herhangi bir işletme için içerik dağıtım, barındırma ve güvenlik çözümlerinde uluslararası bir bulut ve kenar lideridir. GCORE, çevrimiçi işlerini geliştiren tüm sektörlerden müşteriler için çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirketin hizmetleri arasında yönetilen barındırma, içerik dağıtım ağı (CDN), profesyonel yayınlar için gelişmiş medya platformu ve herhangi bir karmaşıklığın akışı, herhangi bir seviyenin DDOS saldırılarına karşı koruma, bulut içeriği depolama vb. GCORE, Avrupa ve BD.
Gitea
gitea.io
Gitea, Go'da yazılmış, topluluk tarafından yönetilen hafif bir kod barındırma çözümüdür. MIT lisansı altında yayınlanmaktadır.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo, kullanıcıların herhangi bir web tasarımı deneyimi olmadan kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Alman web sitesi oluşturucu ve hepsi bir arada barındırma çözümüdür. Şirket özel bir şirkettir ve merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde olup Münih ve Tokyo'da ofisleri bulunmaktadır. Jimdo'nun iki ürünü var; Creator ve Dolphin, her ikisi de ücretsiz ve ücretli planlar sunuyor. Jimdo Dolphin, temel bilgisayar becerilerine sahip kullanıcılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir web sitesi oluşturucudur ve web sitesi oluşturma sürecinin çoğunu otomatikleştirir. Kullanıcıyı, işini ve hedeflerini tanımak için yapay zekayı kullanır, ardından onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturur. Jimdo Creator, bazı kodlama becerilerine sahip kullanıcılar için uygun, sürükle ve bırak tarzı bir web sitesi oluşturucu ve barındırma hizmetidir.
UpCloud
upcloud.com
Zahmetsiz küresel altyapı. Dünya çapında binlerce işletme UpCloud tarafından desteklenmektedir. Müşterilerimiz, iş açısından kritik uygulamaları kurumsal düzeydeki bulut platformumuzda çalıştırır. Yüksek performansımıza, güvenilir hizmetimize ve kişisel yaklaşımımıza değer veriyorlar.
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