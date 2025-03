Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Trinidad ve Tobago

GitLab

GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir lisans kullanarak Wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım boru hattı özellikleri sağlayan bir Git-Repository yöneticisi sağlayan bir web tabanlı DevOps LifeCcle aracıdır. Yazılım geliştirme konusunda bir ekip içinde işbirliği yapmak için kod yönetimi çözümü. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme ve daha sonra tüm DevOps yaşam döngüsüne dönüştü. Mevcut teknoloji yığını GO, Ruby on Rails ve Vue.JS'yi içerir. Temel işlevselliğin açık kaynaklı (MIT) lisans altında yayınlandığı açık çekirdekli bir geliştirme modelini takip eder, ek işlevsel lisans altındadır.