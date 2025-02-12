Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

GitHub

github.com

GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wiki'ler gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, 2018 yılından bu yana Microsoft'un bir yan kuruluşudur. GitHub, temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticaridir. Ücretsiz GitHub hesapları genellikle açık kaynaklı projeleri barındırmak için kullanılır. Ocak 2019 itibarıyla GitHub, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlar için sınırsız özel depo sunuyor ancak ücretsiz olarak depo başına yalnızca üç ortak çalışana izin veriyor. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan, sınırsız ortak çalışmaya izin veriyor ancak özel depoları ayda 2.000 işlem dakikasıyla sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibarıyla GitHub, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla veri havuzuna (en az 28 milyon halka açık veri havuzu dahil) sahip olduğunu ve bu durumun onu dünyadaki en büyük kaynak kodu barındırıcısı haline getirdiğini bildirmektedir.