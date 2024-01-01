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Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sun...
Jimdo
jimdo.com
Jimdo, kullanıcıların herhangi bir web tasarımı deneyimi olmadan kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Alman web sitesi oluşturucu ve hepsi bir arada barındırma çözümüdür. Şirket özel bir şirkettir ve merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde olup Münih ve Tokyo'da ofisleri b...
Gitea
gitea.io
Gitea, Go'da yazılmış, topluluk tarafından yönetilen hafif bir kod barındırma çözümüdür. MIT lisansı altında yayınlanmaktadır.
G-Core Labs
gcorelabs.com
Küresel Barındırma, CDN, Edge ve Bulut Hizmetleri.
UpCloud
upcloud.com
Zahmetsiz küresel altyapı. Dünya çapında binlerce işletme UpCloud tarafından desteklenmektedir. Müşterilerimiz, iş açısından kritik uygulamaları kurumsal düzeydeki bulut platformumuzda çalıştırır. Yüksek performansımıza, güvenilir hizmetimize ve kişisel yaklaşımımıza değer veriyorlar.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.