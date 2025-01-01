Koçluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Koçluk yazılımı, koçluk işletmelerini ve dahili ekipleri kolaylaştırılmış operasyonlar için gerekli araçlarla donatır. Bu ürünler planlamayı, faturalamayı, ödemeleri ve müşteri yönetimini basitleştirir ve genellikle e-posta, takvim ve video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, hem koçların hem de müşterilerin idari iş yükünü azaltır ve koçların asıl işlerine konsantre olmalarına olanak tanır. Koçlar ve müşteriler ödeme geçmişlerine kolayca erişebilir, kalan oturumları takip edebilir, hedef ilerlemesini izleyebilir ve iletişimleri görüntüleyebilir. Bazı platformlar, belgelerin ve medyanın ileride başvurmak üzere arşivlenmesine bile olanak tanır. Ayrıca koçluk yazılımı, işletmelerin hizmetlerini pazarlamasına yardımcı olur ve yeni potansiyel müşterileri çekmek için promosyon paketlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Öte yandan mesleki gelişime odaklanan şirketler, koçluk araçlarının ödeme ve iletişim özelliklerinden yoksun mentorluk yazılımlarını tercih edebiliyor. Mentorluk yazılımı özellikle iş mentorluğu için özel olarak tasarlanmışken, koçluk yazılımı çeşitli uzmanlık alanlarını destekleyecek kadar çok yönlüdür.
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Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
Simplero
simplero.com
Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting uygulaması, CV ve ağ kurma desteği ile yapay zeka tarafından desteklenen iş arama araçları sunar.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell, koçların ödemeler, sözleşmeler, zamanlama ve müşteri yönetimi gibi işlemlerini tek bir yerden yönetmesine imkan tanıyan bir yazılımdır.
Speexx
speexx.com
Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress, kullanıcıların WordPress üzerinde üyelik siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir eklentidir. İçerik kısıtlaması ve online kurs yönetimi sunar.
Vibly
vibly.io
Vibly, insan uzmanlığı ile AI'yi birleştirerek bireylere sürdürülebilir kişisel gelişim ve iyilik hali sağlar; koçlar için eğitim yönetim platformu ve pazar yeri sunar.
Poised
poised.com
Poised, çevrimiçi toplantılarda etkili iletişim için kişiselleştirilmiş geri bildirim veren ücretsiz bir yapay zeka destekli iletişim koçudur.
Practice
practice.do
Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach, sağlık profesyonellerine yönelik, müşteri katılımı ve program yönetimi sağlayan bir dijital sağlık platformudur.
RYPT
rypt.app
RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
Torch
torch.io
Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.
CoachAccountable
coachaccountable.com
CoachAccountable, antrenörlere yönetim, izleme ve müşteri katılımı araçları sunarak koçluk süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Coach Logic
coach-logic.com
Coach Logic, antrenör ve oyuncuların performansı ortak bir bakış açısıyla analiz etmelerini sağlayan bir video analiz platformudur.
Bravely
workbravely.com
Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.
Omnify
getomnify.com
Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.
Connect4
connect4.app
Connect4, müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik toplantı hazırlığı ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Müşteri odaklı firmalar için kullanılabilir.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar ve terapistler için çevrimiçi bir koçluk platformudur. Müşteri yönetimi, planlama ve faturalama gibi araçlar sunar.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.
Coaching Quest
coachingquest.eu
Coaching Quest, bireyler ve işletmeleri Avrupa'daki deneyimli koçlarla buluşturan bir pazaryeridir. Kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunar.
Delenta
delenta.com
Delenta, mentörler ile mentee'ler arasında köprü kuran, koçluk oturumlarını yönetmeyi, ödemeleri işlemeyi ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir online platformdur.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.
Marlee
getmarlee.com
Marlee, birey ve ekiplerin en iyi performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yapay zeka koçluk uygulamasıdır. Hedef belirleme ve başarıyı destekler.
Planubo
planubo.com
Planubo, çevrimiçi randevu ve müşteri yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların rezervasyon sayfası oluşturmasına, ödemeleri almasına ve süreçleri kolayca yönetmesine olanak tanır.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.
Cloverleaf
cloverleaf.me
Cloverleaf, ekiplerin işine enerji katacak bireysel koçluk sunarak, öğrenim ve gelişimi destekleyen bir platformdur. Günlük anlık öneriler sunar.
Flowlance
flowlance.com
Flowlance, serbest çalışanların takvimlerinden tüm müşterilere aynı anda fatura kesip ödeme almasını sağlayan bir uygulamadır.
Elatra
elatra.io
Elatra, teknoloji işletmeleri için dijital koçluk hizmetleri sunan bir platformdur. Çalışanların gelişimini destekler ve koçluk süreçlerini yönetir.
Coaching.com
coaching.com
Coaching.com, koçlar ve müşterileri için koçluk ilişkilerini yönetmek için videokonferans, sohbet ve fatura paylaşımı gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.
CoachVantage
coachvantage.com
CoachVantage, koçların program satışı, oturum planlaması, fatura kesimi gibi işlevleri tek platformda yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir koçluk yazılımıdır.
Coaching Loft
coachingloft.com
Koçluk Loft, koçların oturum yönetimi, hedef takibi ve müşteri etkileşimlerini düzenlemelerine yardımcı olan kapsamlı bir koçluk yazılımı platformudur.
Hoolr
hoolrcoaching.com
Hoolr, koçluk yönetimini kolaylaştıran yazılım sunar. Koçluk şirketleri ve işletmeler, rutin görevleri otomatikleştirir ve verileri bir araya getirir.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
Exec
exec.com
Exec, şirketlerin koçluk ve eğitim programlarını tasarlayıp yönetmelerine yardımcı olan esnek bir yetenek geliştirme platformudur.
Insala
insala.com
Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.
Satori
satoriapp.com
Satori, koçluk işletmelerini yönetmek için randevu, ödeme ve hizmet paketlerini otomatikleştiren profesyonel bir platformdur.