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Koçluk Yazılımı
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Koçluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Koçluk yazılımı, koçluk işletmelerini ve dahili ekipleri kolaylaştırılmış operasyonlar için gerekli araçlarla donatır. Bu ürünler planlamayı, faturalamayı, ödemeleri ve müşteri yönetimini basitleştirir ve genellikle e-posta, takvim ve video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu, hem koçların hem de müşterilerin idari iş yükünü azaltır ve koçların asıl işlerine konsantre olmalarına olanak tanır. Koçlar ve müşteriler ödeme geçmişlerine kolayca erişebilir, kalan oturumları takip edebilir, hedef ilerlemesini izleyebilir ve iletişimleri görüntüleyebilir. Bazı platformlar, belgelerin ve medyanın ileride başvurmak üzere arşivlenmesine bile olanak tanır. Ayrıca koçluk yazılımı, işletmelerin hizmetlerini pazarlamasına yardımcı olur ve yeni potansiyel müşterileri çekmek için promosyon paketlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Öte yandan mesleki gelişime odaklanan şirketler, koçluk araçlarının ödeme ve iletişim özelliklerinden yoksun mentorluk yazılımlarını tercih edebiliyor. Mentorluk yazılımı özellikle iş mentorluğu için özel olarak tasarlanmışken, koçluk yazılımı çeşitli uzmanlık alanlarını destekleyecek kadar çok yönlüdür.

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Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting uygulaması, CV ve ağ kurma desteği ile yapay zeka tarafından desteklenen iş arama araçları sunar.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell, koçların ödemeler, sözleşmeler, zamanlama ve müşteri yönetimi gibi işlemlerini tek bir yerden yönetmesine imkan tanıyan bir yazılımdır.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.

Poised

Poised

poised.com

Poised, çevrimiçi toplantılarda etkili iletişim için kişiselleştirilmiş geri bildirim veren ücretsiz bir yapay zeka destekli iletişim koçudur.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly, insan uzmanlığı ile AI'yi birleştirerek bireylere sürdürülebilir kişisel gelişim ve iyilik hali sağlar; koçlar için eğitim yönetim platformu ve pazar yeri sunar.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress, kullanıcıların WordPress üzerinde üyelik siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir eklentidir. İçerik kısıtlaması ve online kurs yönetimi sunar.

Practice

Practice

practice.do

Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach, sağlık profesyonellerine yönelik, müşteri katılımı ve program yönetimi sağlayan bir dijital sağlık platformudur.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.

Profi

Profi

profi.io

Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.

Torch

Torch

torch.io

Torch, bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların potansiyelini açan, kapsayıcı koçluk ve mentorluk programları sunan bir geliştirme platformudur.

CoachAccountable

CoachAccountable

coachaccountable.com

CoachAccountable, antrenörlere yönetim, izleme ve müşteri katılımı araçları sunarak koçluk süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Coach Logic

Coach Logic

coach-logic.com

Coach Logic, antrenör ve oyuncuların performansı ortak bir bakış açısıyla analiz etmelerini sağlayan bir video analiz platformudur.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.

Connect4

Connect4

connect4.app

Connect4, müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik toplantı hazırlığı ve yönetimi sağlayan bir platformdur. Müşteri odaklı firmalar için kullanılabilir.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar ve terapistler için çevrimiçi bir koçluk platformudur. Müşteri yönetimi, planlama ve faturalama gibi araçlar sunar.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Koçluğu, çalışanlara bireysel koçluk deneyimleri sunan dijital bir platformdur; performans değerlendirmeleri ve kullanıcı geri bildirimi ile desteklenir.

Coaching Quest

Coaching Quest

coachingquest.eu

Coaching Quest, bireyler ve işletmeleri Avrupa'daki deneyimli koçlarla buluşturan bir pazaryeridir. Kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunar.

Delenta

Delenta

delenta.com

Delenta, mentörler ile mentee'ler arasında köprü kuran, koçluk oturumlarını yönetmeyi, ödemeleri işlemeyi ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran bir online platformdur.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace, bireyler ve ekipler için kişiselleştirilmiş beceri geliştirme programları sunan bir yetenek geliştirme platformudur.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee, birey ve ekiplerin en iyi performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir yapay zeka koçluk uygulamasıdır. Hedef belirleme ve başarıyı destekler.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo, çevrimiçi randevu ve müşteri yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların rezervasyon sayfası oluşturmasına, ödemeleri almasına ve süreçleri kolayca yönetmesine olanak tanır.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman, bireysel ve profesyonel gelişimi desteklemek için koçlarla bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş koçluk hizmeti sunar.

Cloverleaf

Cloverleaf

cloverleaf.me

Cloverleaf, ekiplerin işine enerji katacak bireysel koçluk sunarak, öğrenim ve gelişimi destekleyen bir platformdur. Günlük anlık öneriler sunar.

Flowlance

Flowlance

flowlance.com

Flowlance, serbest çalışanların takvimlerinden tüm müşterilere aynı anda fatura kesip ödeme almasını sağlayan bir uygulamadır.

Elatra

Elatra

elatra.io

Elatra, teknoloji işletmeleri için dijital koçluk hizmetleri sunan bir platformdur. Çalışanların gelişimini destekler ve koçluk süreçlerini yönetir.

Coaching.com

Coaching.com

coaching.com

Coaching.com, koçlar ve müşterileri için koçluk ilişkilerini yönetmek için videokonferans, sohbet ve fatura paylaşımı gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.

CoachVantage

CoachVantage

coachvantage.com

CoachVantage, koçların program satışı, oturum planlaması, fatura kesimi gibi işlevleri tek platformda yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir koçluk yazılımıdır.

Coaching Loft

Coaching Loft

coachingloft.com

Koçluk Loft, koçların oturum yönetimi, hedef takibi ve müşteri etkileşimlerini düzenlemelerine yardımcı olan kapsamlı bir koçluk yazılımı platformudur.

Hoolr

Hoolr

hoolrcoaching.com

Hoolr, koçluk yönetimini kolaylaştıran yazılım sunar. Koçluk şirketleri ve işletmeler, rutin görevleri otomatikleştirir ve verileri bir araya getirir.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach, müzik okulları, dans stüdyoları gibi eğitim sağlayıcıları için ders yönetimi yazılımıdır. Sınıf programı, devam takibi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

Exec

Exec

exec.com

Exec, şirketlerin koçluk ve eğitim programlarını tasarlayıp yönetmelerine yardımcı olan esnek bir yetenek geliştirme platformudur.

Insala

Insala

insala.com

Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.

Satori

Satori

satoriapp.com

Satori, koçluk işletmelerini yönetmek için randevu, ödeme ve hizmet paketlerini otomatikleştiren profesyonel bir platformdur.

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