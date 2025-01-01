Bulut İş Yükü Koruma Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Bulut iş yükü koruma platformları, sunucuların, bulut altyapısının ve sanal makinelerin (VM'ler) web tabanlı tehditlerden korunmasına yardımcı olur.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, çok hesaptan oluşan AWS ortamında merkezi politikaların sürekli uygulanmasını sağlayarak bulut altyapısında kontrol ve çeviklik sunar.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Tufin
tufin.com
Tufin, ağ güvenlik politikalarını merkezi olarak yöneterek güvenlik otomasyonu sağlar ve çoklu bulut ve ağ ortamlarında uyumluluğu artırır.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, kuruluşların çoklu bulut sağlayıcılar arasında kaynakları yönetmelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Stream Security
stream.security
Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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