Bulut İş Yükü Koruma Platformları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut iş yükü koruma platformları, sunucuların, bulut altyapısının ve sanal makinelerin (VM'ler) web tabanlı tehditlerden korunmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, çok hesaptan oluşan AWS ortamında merkezi politikaların sürekli uygulanmasını sağlayarak bulut altyapısında kontrol ve çeviklik sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, kuruluşların çoklu bulut sağlayıcılar arasında kaynakları yönetmelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Tufin
tufin.com
Çevik Kuruluş için Güvenlik Politikası Otomasyonu. Ağınızı ve bulut ortamlarınızı güvence altına alın ve sektörün en güçlü güvenlik politikası otomasyon teknolojisiyle Sıfır Güven Mimarisini devreye alın. Hem ağ hem de bulut güvenlik ekipleri için tasarlanan tek bir çözümle desteklenen, hibrit kurumsal altyapınızda uçtan uca ağ güvenliği elde edin.
Stream Security
stream.security
Aracısız, Gerçek zamanlı algılama, anında temel neden ve hızlı yanıt için ihtiyacınız olan tüm bağlam.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
© 2025 WebCatalog, Inc.