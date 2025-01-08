Bulut İş Yükü Koruma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu anında görünürlüğü ve benzersiz şifre çözme yeteneklerini benzersiz bir şekilde sunar. Kuruluşlar ExtraHop ile tam ağ şeffaflığına sahip olduklarında, daha akıllıca araştırma yapabilir, tehditleri daha hızlı durdurabilir ve operasyonları çalışır durumda tutabilirler. RevealX şirket içinde veya bulutta dağıtılır. Aşağıdaki kullanım örneklerini ele alır: - Fidye yazılımı - Sıfır güven - Yazılım tedarik zinciri saldırıları - Yanal hareket ve C2 iletişimi - Güvenlik hijyeni - Ağ ve Uygulama Performans Yönetimi - IDS - Adli tıp ve daha fazlası Farklılıklarımızdan birkaçı: Sürekli ve isteğe bağlı PCAP : Tam paket işleme, NetFlow'dan üstündür ve daha yüksek kalitede algılamalar sağlar. SSL/TLS, MS-RPC, WinRM ve SMBv3 dahil olmak üzere çeşitli protokoller genelinde stratejik şifre çözme, ağınızda yanal olarak hareket etmeye çalışırken şifrelenmiş trafikte saklanan erken aşama tehditlere karşı daha iyi görünürlük sağlar. Protokol kapsamı: RevealX 70'ten fazla ağ protokolünün kodunu çözer. Bulut ölçeğinde makine öğrenimi: Sınırlı kaynaklara güvenmek yerine