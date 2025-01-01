Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut İş Yükü Koruma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Nauru
Bulut iş yükü koruma platformları, sunucuların, bulut altyapısının ve sanal makinelerin (VM'ler) web tabanlı tehditlerden korunmasına yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirm...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ort...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak...
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, bulut altyapısı için kurumsal korkuluklar sağlar. Turbot, çok hesaplı bir AWS modeli genelinde merkezi olarak tanımlanmış politikalara sürekli bağlılık yoluyla kuruluşların çeviklik elde etmesine, kontrol sağlamasına ve en iyi uygulamaları hızlandırmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış...
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güve...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmaların...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, CMDB, Değişiklik Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Uyumluluk Motoru, Güvenlik Açığı Taraması, İzinsiz Giriş Tespiti, Yamalama, Log Yönetimi, İzleme, BI Analytics ve Yedekleme gibi modüllere sahip bir bulut yönetim platformudur. Cloudaware, iş yüklerini birden fazla bulut sağlayıcısında ve şirk...
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Sa...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuş...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı ...
Tufin
tufin.com
Çevik Kuruluş için Güvenlik Politikası Otomasyonu. Ağınızı ve bulut ortamlarınızı güvence altına alın ve sektörün en güçlü güvenlik politikası otomasyon teknolojisiyle Sıfır Güven Mimarisini devreye alın. Hem ağ hem de bulut güvenlik ekipleri için tasarlanan tek bir çözümle desteklenen, hibrit kur...
Stream Security
stream.security
Aracısız, Gerçek zamanlı algılama, anında temel neden ve hızlı yanıt için ihtiyacınız olan tüm bağlam.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucul...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının ...
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri öncel...