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Bulut Web Barındırma Sağlayıcısı
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Bulut Web Barındırma Sağlayıcısı - En Popüler Uygulamalar

Bulut web barındırma sağlayıcıları, web sitelerini bulutta dağıtmak için gereken kaynakları ve altyapıyı sağlar. İşletmeler, web sitelerini barındırma sağlayıcısı tarafından yönetilen sanal altyapıda barındırmak için bulut barındırma hizmetlerinden yararlanır. Bu yönetim, kaynakları dinamik olarak tahsis ederek ve özelleştirilebilir planlar sunarak esneklik ve ölçeklenebilirliği garanti eder ve işletmelerin kaynakları gerektiği gibi ayarlamasına olanak tanır. Bulut barındırma sağlayıcıları, yedekli sistemler aracılığıyla güvenilir ve güvenli barındırma hizmetleri sunarak yüksek çalışma süresi, gelişmiş güvenlik protokolleri ve endüstri standartlarıyla uyumluluk sağlar.

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Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.

Gandi

Gandi

gandi.net

Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.

Name.com

Name.com

name.com

Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

Gatsby Cloud

Gatsby Cloud

gatsbyjs.com

Gatsby Cloud, geliştiricilerin hızlı ve ölçeklenebilir web siteleri oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayan, Gatsby ile entegre bir platformdur.

20i

20i

20i.com

20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

xCloud

xCloud

xcloud.host

xCloud, farklı bulut/VPS sunucularında WordPress web sitelerinin kurulumu, barındırılması ve yönetimini kolaylaştıran bir kontrol panelidir.

Greens247

Greens247

greens247.com

Greens247, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış hızlı bir web barındırma çözümüdür. Xeon teknolojisiyle desteklenen düşük gecikmeli sunucular ve NVMe depolama sunar.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.

LogicWeb

LogicWeb

logicweb.com

LogicWeb, LiteSpeed, NVMe ve otomatik günlük yedeklemeler ile web barındırma sunar. WordPress tek tıkla kurulum ve ücretsiz alan adı seçenekleri mevcuttur.

CloudyHost

CloudyHost

cloudyhost.com

CloudyHost, güvenilir bulut çözümleri sunan bir platformdur. Web barındırma, alan adı kaydı ve işletme işbirliği hizmetleri sağlar.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark, web geliştiricileri için basit ve kullanıcı dostu paylaşımlı hosting hizmetleri sunmayı amaçlayan bir uygulamadır.

CheapoHosting

CheapoHosting

cheapohosting.com

Cheapohosting, kullanıcıların web barındırma hizmetlerini karşılaştırıp yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Hosting123, kullanıcıların web barındırma görevlerini izleyip kontrol etmelerini sağlayan basit bir araçtır.

ChemiCloud

ChemiCloud

chemicloud.com

Chemicloud, web geliştiricileri ve küçük işletmeler için bulut barındırma çözümleri sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex, web hosting, reseller hosting ve özel sunucular gibi çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmet sağlayıcısıdır.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UmbHost, kullanıcıların web sitelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan, güvenilir ve kullanıcı dostu barındırma çözümleri sunan bir platformdur.

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb, web barındırma, etki alanı kaydı ve çevrimiçi varlık yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb, işletmelere güvenilir barındırma ve BT çözümleri sunan bir web barındırma platformudur.

ClubHosty

ClubHosty

clubhosty.com

ClubHosty, Hindistan merkezli bir web barındırma şirketidir. Paylaşımlı barındırma, WordPress barındırma, VPS barındırma ve alan adı kaydı hizmetleri sunar.

bodHOST

bodHOST

bodhost.com

BodHOST, işletmelere dijital altyapı yönetimi için bulut ve yönetilen barındırma hizmetleri sunan bir BT platformudur.

Hostingli

Hostingli

hostingli.com

Hostingli, kullanıcıların web sitelerini güvenli ve hızlı bir şekilde barındırmasını sağlayan bir bulut tabanlı web barındırma çözümüdür.

cPanel

cPanel

cpanel.net

cPanel, web siteleri ve sunucuları yönetmek için grafik arayüz ve otomasyon araçları sunan bir kontrol panelidir. Kullanıcıların alan yönetimi, dosya yönetimi gibi görevleri kolayca yapmasını sağlar.

LogicBoxes

LogicBoxes

logicboxes.com

LogicBoxes, küçük geliştirme projelerinden karmaşık veri odaklı web sitelerine kadar web barındırma çözümleri sunar.

HostZop

HostZop

hostzop.com

HostZop, Chennai'de barındırma hizmetleri sunan bir web çözüm platformudur. Paylaşılan ve özel sunucularla güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.

Hostomy

Hostomy

hostomy.com

Hostomy, hızlı yüklenen web siteleri sunarak kullanıcı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen bir barındırma hizmeti uygulamasıdır.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet, hızlı, güvenli web barındırma çözümleri sunarak kullanıcıların web sitelerini kolayca yönetmelerini sağlar. Sınırsız kaynak ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

UKHost4U uygulaması, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar. Güvenli veri depolama ve sunucu yönetimi gibi işlevler içerir.

Softxaa

Softxaa

softxaa.com

Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda yönetmelerini sağlayan, 7/24 teknik destek sunan bir bulut platformudur.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve esnek barındırma çözümleri ile 7/24 destek sağlar.

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