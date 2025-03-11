cPanel

cpanel.net

CPanel, CPanel, L.L.C. tarafından geliştirilen bir web barındırma kontrol paneli yazılımıdır. Sahipler veya "son kullanıcılar" için web sitesi barındırma sürecini basitleştirmek için bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve otomasyon araçları sunar. Yönetim, üç katmanlı bir yapı kullanılarak standart bir web tarayıcısı aracılığıyla kolaylaştırılır. CPanel tek bir barındırma hesabını yönetme ile sınırlı olsa da, CPanel & WHM bir sunucunun yönetimini sağlar. GUI'ye ek olarak CPanel, üçüncü taraf yazılım satıcılarının, web barındırma kuruluşlarının ve geliştiricilerin standart sistem yönetim görevlerini otomatikleştirmelerine izin veren komut satırı ve API tabanlı erişim sağlar. CPanel & WHM, özel sunucularda veya sanal özel sunucularda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. CPanel & WHM'nin en son sürümü Almalinux, Rocky Linux, Cloudlinux OS ve Ubuntu'daki kurulumu destekliyor.