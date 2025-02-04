Bulut Web Barındırma Sağlayıcısı - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

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Bulut web barındırma sağlayıcıları, web sitelerini bulutta dağıtmak için gereken kaynakları ve altyapıyı sağlar. İşletmeler, web sitelerini barındırma sağlayıcısı tarafından yönetilen sanal altyapıda barındırmak için bulut barındırma hizmetlerinden yararlanır. Bu yönetim, kaynakları dinamik olarak tahsis ederek ve özelleştirilebilir planlar sunarak esneklik ve ölçeklenebilirliği garanti eder ve işletmelerin kaynakları gerektiği gibi ayarlamasına olanak tanır. Bulut barındırma sağlayıcıları, yedekli sistemler aracılığıyla güvenilir ve güvenli barındırma hizmetleri sunarak yüksek çalışma süresi, gelişmiş güvenlik protokolleri ve endüstri standartlarıyla uyumluluk sağlar.
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Hostomy
hostomy.com
Hostomy, hızlı yüklenen web sitelerinden başka bir şey almamanızı ve mükemmel kalitede hizmet almanın memnuniyetinden memnun olmanızı sağlamak amacıyla tek bir amaç doğrultusunda Ekim 2016'da kuruldu. Mutluluğunuzu elde etmek ve hedeflediğimiz kaliteye sahip olmanızı sağlamak için varız. 10.000'den fazla alan adına gururla ev sahipliği yapıyoruz ve bu sayı her geçen gün artıyor.
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, müşterilerinin başarısına odaklanan eksiksiz bir İnternet hizmetleri portföyü sunmaktadır.
UmbHost
umbhost.net
Mutlu barındırma şirketi Çevre Dostu Hosting ve Web Geliştirme UmbHost, Sertifikalı Umbraco Masters tarafından sağlanan bir altyapıya sahiptir. Gümüş Umbraco Ortağı
bodHOST
bodhost.com
bodHOST fark yaratan bir bulut ve özel barındırma şirketidir. Standart hedefi büyüme olan, müşteri odaklı, çalışan odaklı bir Teknoloji Şirketi olan bodHOST, fırsat arar, hayallerin peşinden gider ve küresel genişlemeyi hedefler. ABD, İngiltere ve Güney Doğu Asya'daki yan kuruluşları ve ittifak ortaklarıyla bodHOST, sağlam bir teknoloji temeline dayanarak küresel pazara hitap ediyor.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, 2008'den bu yana kurumsal müşterilere ve özel müşterilere modern Avrupa veri merkezlerini kullanarak güvenilir bulut çözümlerinin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ek yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Grubun Tallinn, Estonya ve Tiran, Arnavutluk'ta yerel ayak izleri bulunmaktadır. Bu sayede her iki lokasyonda da hizmetlerimizi en verimli şekilde gerçekleştiriyor ve en kısa sürede çözüm sunuyoruz. CloudyHost çalışanlarının deneyimi ve profesyonelliği, Alan Adı Kaydı ve Web Barındırma'dan müşterinin Ticari İşbirliğine kadar talep edilen hizmetlerin yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlar.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty, Hindistan merkezli özel bir web barındırma şirketidir. Paylaşımlı barındırma, WordPress barındırma, VPS barındırma ve etki alanı kaydı dahil olmak üzere çeşitli web barındırma hizmetleri sunarlar. Uygun fiyatları ve Hintli müşterilere odaklanmalarıyla tanınıyorlar.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek performanslı bir bulut altyapısında barındırılmasını sağlar. Sunucu kurulumu, bakımı, güvenlik güncellemeleri ve yedeklemeler de dahil olmak üzere tüm teknik konularla biz ilgileniyoruz ve temel iş faaliyetlerinize odaklanmanıza olanak sağlıyoruz. Yönetilen Bulut Barındırma ihtiyaçlarınız için ElySpace'i seçerek, artan iş taleplerinizi sorunsuz bir şekilde karşılayabilecek ölçeklenebilir ve esnek bir barındırma ortamına erişim kazanırsınız. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz web sitenizi 7/24 izleyerek optimum performans, çalışma süresi ve hızlı yükleme hızları sağlar. ElySpace ile sunucuların yönetimi ve bakımıyla ilgili karmaşıklıklar olmadan bulut teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Özel destek ekibimiz, barındırma ile ilgili her türlü soru veya sorunda size yardımcı olmak için her zaman hazırdır ve işletmenizin sorunsuz ve kesintisiz bir çevrimiçi varlığını garanti eder. Yönetilen Bulut Barındırma gücünü ElySpace ile deneyimleyin ve web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Siz işinizi ileriye taşımaya odaklanırken, teknik karmaşıklıkların üstesinden gelmemiz konusunda bize güvenin.
GetLark
getlark.com
GetLark'ı yarattık çünkü hepimiz barındırma hizmetlerinin daha basit ve kullanıcı dostu olabileceğini fark ettik. Web barındırmanın geleceğinin basitlik olduğuna inanıyoruz. DigitalOcean'ın birkaç yıl önce bulut bilişim pazarında başlattığı bir devrimdir. Misyonumuz web geliştiricileri için en iyi paylaşımlı hostingi sağlamaktır. Mevcut ürünlerimizin geliştirilmesine odaklanarak dünyadaki en iyi paylaşımlı barındırma çözümü olmayı hedefliyoruz. Deneyimli ürün uzmanları ve teknik meraklılardan oluşan bir grup olarak pazar ortamının mevcut durumunu değiştirmek istiyoruz (ve yapabiliriz). Umarım bu konuda bize yardımcı olabilirsiniz!
Greens247
greens247.com
Benzersiz ihtiyaçlarınız için oluşturulmuş son derece hızlı web barındırma çözümü. Xeon teknolojisiyle desteklenen düşük gecikmeli sunucular ve normal SSD'den 6 kat daha hızlı NVMe depolama hızı.
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting En İyi Web Hosting, Ucuz Linux Paylaşımlı Hosting, En Ucuz Linux Bayi Hosting, Sınırsız VPS Hosting, Bulut Hosting ve Güçlü Özel Sunucular Sağlar.
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağlıyoruz; uygun alan adlarını önermekten sitenizi çevrimiçi barındırmaya kadar. Hostzop aracılığıyla uygun fiyatlı web barındırma planlarıyla çevrimiçi işinizi büyütün. Piyasa web tasarım ajanslarıyla dolup taştığında en iyi barındırma sağlayıcısını bulmak oldukça zor olabilir. Hindistan'ın Chennai şehrinde lider bir hosting şirketiyiz. Bayi hosting paketimiz ile işinizi büyütebilirsiniz. Özel sunucularımız birden fazla web sitesini tek bir sunucuda barındırmak için mükemmeldir.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatlandırma planlarıyla hızlı ve güvenli sunucular sağlıyor
LogicBoxes
logicboxes.com
LogicBoxes, küçük geliştirme projelerinden karmaşık veri odaklı web sitelerine kadar web barındırma çözümleri sunar.
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden farklı olduğu kadar özel de kılmıştır. İhtiyaçlarınıza ve güvenilirliğinize uygun bir hizmetle sizi memnun etmeye kararlıyız. Güvenilirliğinizi akıllı teknolojilerle sağlıyoruz ve kaliteye inanıyoruz.
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunar. Bu çeşitlilik ihtiyaçlarınıza en uygun hizmeti seçmenizi sağlar. Uygun Fiyatlandırma: Verpex, hizmetleri için rekabetçi fiyatlandırma sağlar. Örneğin, web barındırma hizmetimiz aylık 0,50 dolardan başlıyor. Ücretsiz Özellikler: Verpex, alan adı kaydı/aktarımı, günlük yedeklemeler ve SSL sertifikaları gibi çeşitli ücretsiz özellikler sunar. 7/24 Teknik Destek: Verpex 24 saat teknik destek sağlar. Bu, ihtiyacınız olduğunda yardım alabileceğiniz anlamına gelir; web sitenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bu çok önemli olabilir. 45 Günlük Para İade Garantisi: 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. Bu, hizmetlerimizi risksiz denemenize olanak tanır. Küresel Ağ: Verpex, beş kıtada 12 sunucu konumuyla desteklenen küresel bir ağa sahiptir. Bu, hedef kitlenizin konumundan bağımsız olarak web sitenizin hızlı yüklenmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Olumlu Müşteri İncelemeleri: Verpex, 204 kullanıcı incelemesine dayalı olarak 5 üzerinden 4,7 TrustScore ile olumlu kullanıcı yorumları aldı. Bu da birçok müşterinin hizmetlerinden memnun olduğunu gösteriyor. Ücretsiz Geçişler: Başka bir sağlayıcıdan geçiş yapıyorsanız Verpex ücretsiz geçişler sunar. Bu, geçiş sürecini daha sorunsuz ve daha uygun maliyetli hale getirebilir.
xCloud
xcloud.host
xCloud, WordPress web sitelerinin farklı bulut/VPS sunucularında kurulumunu, barındırılmasını ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir bulut kontrol panelidir. Kullanıcı dostu platformumuz, WordPress barındırmanın her yönünü basitleştirerek vizyonunuzu gerçekten yansıtan bir site oluşturmanız için size kontrol ve esneklik sağlar. xCloud, web sitelerini yönetme ve barındırma yolculuğunuzun kolay ve uygun fiyatlı olmasını sağlamaya kararlıdır. Bu inanılmaz platform, sunucu yapılandırması, WordPress kurulumu, SSL sertifika kurulumu, sunucu izleme, yeniden boyutlandırma ve eklenti güncellemeleri gibi görevleri otomatikleştirir ve web sitesi yönetimini kolaylaştırır.
Hosting123
hosting123.net
Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.
Gandi
gandi.net
➤ E-posta, web hosting, SSL sertifikası ✅ Her şey bir alan adıyla başlar ✅ 750 uzantımız arasından mükemmel alan adını satın alın!
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
Gatsby, geliştirme ekiplerine zengin, optimize edilmiş web siteleri oluşturmak için açık kaynaklı bir ön uç çerçevesi ve bunları son derece hızlı bir ağ üzerinde sunmak için bir bulut platformu sağlar.
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yönetim araçlarını ve benzersiz şirket içi çözümleri içerir. Sektör lideri müşteri hizmetleriyle birleştiğinde bu, SiteGround'u hem serbest çalışanlar, küçük işletmeler hem de web yöneticileri için tercih edilen web sitesi barındırma sağlayıcısı haline getirir. SiteGround'daki WordPress kullanıcıları, üstün web sitesi performansı ve kolay yönetim için özel araçlarla yönetilen hizmetin keyfini çıkarır.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine olarak, her büyüklükteki 1,5 milyondan fazla işletmenin, markanın ve ajansın WordPress'te desteklenmesine yardımcı oluyoruz. WordPress kullanarak müşterilerimizin çevrimiçi pazarlamasını, medyasını veya ticari varlığını büyütmek için birinci sınıf çözümler, hizmetler, destek ve araçlar sağlayarak yaratma özgürlüğünü güçlendirme misyonundayız. Çözümlerimiz, markaların ve ajansların, Yerel WP, Gelişmiş Özel Alanlar, WP Geçişi ve daha fazlası gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan araçlarla geleneksel WordPress®, WooCommerce® ve Headless sitelerini oluşturmasına, güçlendirmesine ve yönetmesine olanak tanır.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak oluşturulmuş ve sezgisel kontrol panelimiz My20i'den hızlı ve kolay bir şekilde yönetin. WordPress uzmanı mı? Siz ve müşterilerinizin siteleri için WordPress hazırlama, klonlama, yedekleme, önbellek, tam özellikli WordPress Yöneticisi ve daha fazlasını yerleşik olarak edinin (şişkin eklentilere gerek yoktur). 20i'ye geçiş kolaydır ve diğer ana bilgisayarlardan sınırsız sayıda siteyi yalnızca bir tıklamayla, ücretsiz olarak, istediğiniz zaman aktarabilirsiniz. Uzman Destek Ekibimiz, övgü dolu değerlendirmelere sahip web barındırma meraklılarından oluşmaktadır. Hazır yanıtlardan değil, yaptıklarını seven gerçek insanlardan yardım alın. Web siteleriniz önemliyse barındırma hizmetiniz de önemlidir; 20i'de itibarınızı artırabileceğiniz birinci sınıf barındırma deneyimleri sunuyoruz. Tüm hostinglerimiz %100 yenilenebilir enerjiyle çalışmaktadır.
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonellerin fikirlerinizi ekstra çalışma gerektirmeden gerçeğe dönüştürmeleri için gelişmiş seçenekler de içerir. DreamHost WP Website Builder'ın özellikleri şunları içerir: - Hızlı Başlangıç Sihirbazı - Aralarından Seçim Yapabileceğiniz 200'den Fazla Başlangıç Sitesi - Sürükle ve Bırak Web Sitesi Oluşturucu - Gerçek Zamanlı SEO Önerileri
NameHero
namehero.com
NameHero, 7/24/365 destek ve %99,9 çalışma süresiyle sınıfının en iyisi web barındırma, VPS barındırma, WordPress barındırma, bayi barındırma ve kurumsal barındırma sunan bir web barındırma ve alan adı yönetimi şirketidir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü barındırma hizmetleri sunmaya kendini adamış tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Odak noktamız, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunmaktır. HostArmada olarak her işletmenin farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yelpazede barındırma çözümleri sunuyoruz. Barındırma hizmetlerimiz arasında, tümü web siteniz için yüksek performans ve çalışma süresi sağlayan sağlam bulut altyapısı ile desteklenen paylaşımlı barındırma, bayi barındırma, VPS barındırma ve özel CPU VPS yer alır. HostArmada ile ihtiyaçlarınıza en uygun barındırma planını seçebilir ve işletmeniz büyüdükçe bu planın ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kontrol panelimiz, teknik uzmanlığınız olmasa bile barındırma hesabınızı ve web sitenizi yönetmenizi kolaylaştırır. Web sitesi dosyalarınızı, veritabanlarınızı, alan adlarınızı ve e-posta hesaplarınızı yalnızca birkaç tıklamayla kolayca yönetebilirsiniz. HostArmada olarak müşteri desteğinin barındırma hizmetlerimizin kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, barındırmayla ilgili sorularınız veya karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda size yardımcı olmak için 7/24 hazır bulunan özel bir müşteri destek ekibimiz var. Ekibimiz son derece eğitimli ve bilgilidir; canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenilir yardım sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir web barındırma sağlayıcısı seçerken fiyatlandırmanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uygun fiyatlandırma ve şeffaf faturalandırma sunuyoruz. Hosting faturanız söz konusu olduğunda hiçbir gizli ücret veya sürpriz olmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı gösteren, sorunsuz 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. HostArmada, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere birinci sınıf web barındırma hizmetleri sunan güvenilir ve müşteri odaklı bir web barındırma şirketidir. Geniş barındırma çözümlerimiz, kullanıcı dostu kontrol panelimiz ve olağanüstü müşteri desteğimizle web sitenizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Sizi memnun müşterilerimizden oluşan topluluğumuza katılmaya ve farkı kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda 7/24/365 teknik destekle kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yeni nesil yönetilen bulut platformudur.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb Hosting 101.025'ten fazla memnun müşteriye hizmet veriyor ve bu sayı artıyor. AccuWeb Hosting'in çevrimiçi destek personeli haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Size kolaylık sağlamak için bir destek bildirimi oluşturabilir veya canlı bir çevrimiçi sohbete katılabilirsiniz. Tüm biletler ve sohbet istekleri, son derece yetenekli Seviye-3 barındırma teknisyenleri tarafından tatmin edici bir şekilde yanıtlanır. Destek biletlerinin çoğu 30 dakikadan kısa sürede yanıtlanır. AccuWebHosting'in sunucuları ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Hindistan'da bulunan son teknolojiye sahip veri merkezlerinde bulunmaktadır. Bu ultra modern veri merkezi, 7x24 saha personeli, çoklu internet bağlantısı, 7x24 tesis izleme, yangın söndürme sistemi, yedek güç jeneratörü, sürekli video gözetimi ve şifre kartı korumalı girişlerle donatılmıştır. Sunucuların çoğu, 64 ila 512 GB RAM'e sahip Dual Xeon E5 serisi işlemciler ve RAID10 kurulumuna sahip yüksek hızlı kurumsal sınıf sürücüler tarafından desteklenmektedir. Ek olarak, tüm web barındırma paketleri Para İade Garantisi, olağanüstü %99,99 kesintisiz çalışma standardı ve 7x24 tabanlı destek ile birlikte gelir.
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud, web geliştiricileri ve küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektördeki en iyi müşteri deneyimini sunmak misyonundadır; bu bizim sözümüzdür. Başka hiçbir şeyle yetinmiyoruz ve burada kalacağız. Biz, sağlam bir geçmişe ve yalnızca barındırma sektöründe on yıldan fazla deneyime sahip, güvenilir ve tutkulu uzmanlardan oluşan bir ekibiz. Sektördeki birkaç özel sektöre ait, bağımsız küresel web barındırma şirketinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, işimizin %100'üne sahip olduğumuz anlamına gelir; bu da müşteri odaklı bir şirket olmamızı ve bulut barındırma platformumuzu sürekli olarak yenilememizi sağlar.
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, Inc, maksimum hız ve güvenilirliğe sahip lider (Bulut Destekli, Yüksek Hızlı) Web barındırma sağlayıcısıdır. Tüm Hosting çözümlerimiz özel bulut ortamımızdadır ve ölçeklenmeye hazırdır.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan bir ağ taşıyıcısı olarak UKHost4u, küçük bir startup'tan büyük kurumsal müşterilere kadar herkese uygun çözümlerle birlikte düşük maliyetli, yüksek güvenilirliğe sahip web barındırma planları sunar. UKHost4u'nun sunduğu hizmetlerden bazıları özel sunucular, bulut çözümleri, VOIP paketleri, alan adları, SSL sertifikaları ve çok daha fazlasını içerir. Yakın zamanda piyasaya sürülen UKhost4u Bulut Çözümleri, yüksek ölçeklenebilirlik sunar ve kendi bulut ortamınızı özgürce yapılandırır, kendi sınırlarınızı belirler, böylece yoğun saatlerde yük artışları veya diğer tüketim değişiklikleri durumunda web uygulamalarınız ve siteleriniz kullanılabilir durumda kalır. 14 Günlük ÜCRETSİZ Denememize başlayın ve kendiniz görün...
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