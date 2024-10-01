Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut Web Barındırma Sağlayıcısı - En Popüler Uygulamalar - Namibya
Bulut web barındırma sağlayıcıları, web sitelerini bulutta dağıtmak için gereken kaynakları ve altyapıyı sağlar. İşletmeler, web sitelerini barındırma sağlayıcısı tarafından yönetilen sanal altyapıda barındırmak için bulut barındırma hizmetlerinden yararlanır. Bu yönetim, kaynakları dinamik olarak tahsis ederek ve özelleştirilebilir planlar sunarak esneklik ve ölçeklenebilirliği garanti eder ve işletmelerin kaynakları gerektiği gibi ayarlamasına olanak tanır. Bulut barındırma sağlayıcıları, yedekli sistemler aracılığıyla güvenilir ve güvenli barındırma hizmetleri sunarak yüksek çalışma süresi, gelişmiş güvenlik protokolleri ve endüstri standartlarıyla uyumluluk sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Gandi
gandi.net
➤ E-posta, web hosting, SSL sertifikası ✅ Her şey bir alan adıyla başlar ✅ 750 uzantımız arasından mükemmel alan adını satın alın!
WP Engine
wpengine.com
WP Engine olarak, her büyüklükteki 1,5 milyondan fazla işletmenin, markanın ve ajansın WordPress'te desteklenmesine yardımcı oluyoruz. WordPress kullanarak müşterilerimizin çevrimiçi pazarlamasını, medyasını veya ticari varlığını büyütmek için birinci sınıf çözümler, hizmetler, destek ve araçlar sa...
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
Gatsby, geliştirme ekiplerine zengin, optimize edilmiş web siteleri oluşturmak için açık kaynaklı bir ön uç çerçevesi ve bunları son derece hızlı bir ağ üzerinde sunmak için bir bulut platformu sağlar.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak o...
xCloud
xcloud.host
xCloud, WordPress web sitelerinin farklı bulut/VPS sunucularında kurulumunu, barındırılmasını ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir bulut kontrol panelidir. Kullanıcı dostu platformumuz, WordPress barındırmanın her yönünü basitleştirerek vizyonunuzu gerçekten yansıtan bir site oluş...
NameHero
namehero.com
NameHero, 7/24/365 destek ve %99,9 çalışma süresiyle sınıfının en iyisi web barındırma, VPS barındırma, WordPress barındırma, bayi barındırma ve kurumsal barındırma sunan bir web barındırma ve alan adı yönetimi şirketidir.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatla...
Greens247
greens247.com
Benzersiz ihtiyaçlarınız için oluşturulmuş son derece hızlı web barındırma çözümü. Xeon teknolojisiyle desteklenen düşük gecikmeli sunucular ve normal SSD'den 6 kat daha hızlı NVMe depolama hızı.
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, 2008'den bu yana kurumsal müşterilere ve özel müşterilere modern Avrupa veri merkezlerini kullanarak güvenilir bulut çözümlerinin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ek yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Grubun Tallinn, Estonya ve Tiran, Arnavutluk'ta yerel ayak izleri bulunmaktadır. Bu s...
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting En İyi Web Hosting, Ucuz Linux Paylaşımlı Hosting, En Ucuz Linux Bayi Hosting, Sınırsız VPS Hosting, Bulut Hosting ve Güçlü Özel Sunucular Sağlar.
Hosting123
hosting123.net
Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.
GetLark
getlark.com
GetLark'ı yarattık çünkü hepimiz barındırma hizmetlerinin daha basit ve kullanıcı dostu olabileceğini fark ettik. Web barındırmanın geleceğinin basitlik olduğuna inanıyoruz. DigitalOcean'ın birkaç yıl önce bulut bilişim pazarında başlattığı bir devrimdir. Misyonumuz web geliştiricileri için en iyi p...
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek ...
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizme...
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden fark...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost Linux, Windows, e-posta ve yönetilen web barındırma hizmetlerinin yanı sıra alan adı kaydı da sunmaktadır.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty, Hindistan merkezli özel bir web barındırma şirketidir. Paylaşımlı barındırma, WordPress barındırma, VPS barındırma ve etki alanı kaydı dahil olmak üzere çeşitli web barındırma hizmetleri sunarlar. Uygun fiyatları ve Hintli müşterilere odaklanmalarıyla tanınıyorlar.
bodHOST
bodhost.com
bodHOST fark yaratan bir bulut ve özel barındırma şirketidir. Standart hedefi büyüme olan, müşteri odaklı, çalışan odaklı bir Teknoloji Şirketi olan bodHOST, fırsat arar, hayallerin peşinden gider ve küresel genişlemeyi hedefler. ABD, İngiltere ve Güney Doğu Asya'daki yan kuruluşları ve ittifak orta...
UmbHost
umbhost.net
Mutlu barındırma şirketi Çevre Dostu Hosting ve Web Geliştirme UmbHost, Sertifikalı Umbraco Masters tarafından sağlanan bir altyapıya sahiptir. Gümüş Umbraco Ortağı
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, müşterilerinin başarısına odaklanan eksiksiz bir İnternet hizmetleri portföyü sunmaktadır.
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud, web geliştiricileri ve küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektördeki en iyi müşteri deneyimini sunmak misyonundadır; bu bizim sözümüzdür. Başka hiçbir şeyle yetinmiyoruz ve burada kalacağız. Biz, sağlam bir geçmişe ve yalnızca barındırma sektöründe on yıldan fazla deneyime sah...
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 2001'den beri faaliyet gösteriyor. O zamanlar RoseHosting, dünyada ticari Linux VPS sunan ilk ve tek şirketti. Artık RoseHosting, kurumsal düzeyde donanım ve üstün performansla kaliteli, tam olarak yönetilen Linux VPS barındırma hizmetleri sunuyor.
LogicBoxes
logicboxes.com
LogicBoxes, küçük geliştirme projelerinden karmaşık veri odaklı web sitelerine kadar web barındırma çözümleri sunar.
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağl...
Hostomy
hostomy.com
Hostomy, hızlı yüklenen web sitelerinden başka bir şey almamanızı ve mükemmel kalitede hizmet almanın memnuniyetinden memnun olmanızı sağlamak amacıyla tek bir amaç doğrultusunda Ekim 2016'da kuruldu. Mutluluğunuzu elde etmek ve hedeflediğimiz kaliteye sahip olmanızı sağlamak için varız. 10.000'den ...
FastComet
fastcomet.com
FastComet, yüksek kaliteli bir web barındırma deneyimi sağlamanın en önemli üç özelliğinde (hız, güvenlik ve müşteri hizmetleri) mükemmelliğe ulaşır. Beklentilerinizi aşan hizmet ve aşık olacağınız özellikler!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan ...
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, Inc, maksimum hız ve güvenilirliğe sahip lider (Bulut Destekli, Yüksek Hızlı) Web barındırma sağlayıcısıdır. Tüm Hosting çözümlerimiz özel bulut ortamımızdadır ve ölçeklenmeye hazırdır.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda 7/24/365 teknik destekle kolayca yönetmelerine olanak tanıyan yeni nesil yönetilen bulut platformudur.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, sunuculardan buluta, alan adlarından web sitelerine kadar her şeyi kapsar. Gerçek kişilerden 7/24 destek alarak hızlı, güvenilir ve esnek hosting elde edin.