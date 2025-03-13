Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), özellikle modern, karmaşık hibrit bilgi işlem ortamlarını korumak için tasarlanmış, güvenlik açığı yönetimi ve güvenlik uyumluluğu alanında hızla büyüyen bir segmenttir. CSPM araçları, bulut uygulamalarını, hizmetleri, kapsayıcıları ve altyapıyı sürekli olarak izleyerek yanlış yapılandırmaları veya uygunsuz şekilde uygulanan politikaları belirleyip düzeltir. Bu çözümler genellikle yönetici tarafından belirlenen kurallara göre anormallikler veya yanlış yapılandırmalar tespit edildiğinde etkinleşen otomatik düzeltme özelliklerini içerir. Kuruluşlar bu araçlara güveniyor çünkü karmaşık bir bulut ortamındaki tüm öğeleri haritalamak ve tutarlı bir şekilde görselleştirmek son derece zorlu. Kimliklerin, ağların ve altyapının yönetimini otomatikleştirmek için yeni yapay zeka tabanlı araçlar geliştirilirken CSPM yazılımı, bir şirketin güvenlik duruşuna ilişkin sürekli izleme ve görünürlük sunmanın yanı sıra, çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunların otomatik olarak algılanması ve iyileştirilmesiyle öne çıkıyor. bilgi işlem ortamları.
Yeni Uygulama Gönder
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, çok hesaptan oluşan AWS ortamında merkezi politikaların sürekli uygulanmasını sağlayarak bulut altyapısında kontrol ve çeviklik sunar.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery, çeşitli bulut kaynaklarından veri çıkaran, dönüştüren ve yükleyen bir veri entegrasyon çerçevesidir.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, kuruluşların çoklu bulut sağlayıcılar arasında kaynakları yönetmelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
Torq
torq.io
Torq, siber güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren ve AI araçlarını entegre eden bir platformdur. Güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yönetir.
Stream Security
stream.security
Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP ve Kubernetes gibi bulut platformlarında 300'den fazla güvenlik sorununu tarayan bir bulut güvenlik tarayıcısıdır.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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