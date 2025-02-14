Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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Bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), özellikle modern, karmaşık hibrit bilgi işlem ortamlarını korumak için tasarlanmış, güvenlik açığı yönetimi ve güvenlik uyumluluğu alanında hızla büyüyen bir segmenttir. CSPM araçları, bulut uygulamalarını, hizmetleri, kapsayıcıları ve altyapıyı sürekli olarak izleyerek yanlış yapılandırmaları veya uygunsuz şekilde uygulanan politikaları belirleyip düzeltir. Bu çözümler genellikle yönetici tarafından belirlenen kurallara göre anormallikler veya yanlış yapılandırmalar tespit edildiğinde etkinleşen otomatik düzeltme özelliklerini içerir. Kuruluşlar bu araçlara güveniyor çünkü karmaşık bir bulut ortamındaki tüm öğeleri haritalamak ve tutarlı bir şekilde görselleştirmek son derece zorlu. Kimliklerin, ağların ve altyapının yönetimini otomatikleştirmek için yeni yapay zeka tabanlı araçlar geliştirilirken CSPM yazılımı, bir şirketin güvenlik duruşuna ilişkin sürekli izleme ve görünürlük sunmanın yanı sıra, çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunların otomatik olarak algılanması ve iyileştirilmesiyle öne çıkıyor. bilgi işlem ortamları.
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CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, endüstrinin en kapsamlı ve kullanıcı dostu İhlal ve Saldırı Simülasyon teknolojisini temel alan lider bir Güvenlik Doğrulama Platformudur. Güvenlik ekiplerine, saldırganın görüşünü alarak dinamik bir tehdit ortamında savunmaları sürekli olarak test etme ve güçlendirme yetkisi veriyoruz. Cymulate, şirket içi, Bulut ve Kubernetes ortamlarında EDR'den e-posta ağ geçitlerine, web ağ geçitlerine, SIEM, WAF ve daha fazlasına kadar güvenlik kontrollerinden oluşan geniş bir teknoloji ittifakıyla entegre olarak bir saat içinde dağıtılır. Müşteriler, MITRE ATT&CK® çerçevesinde mevcut savunma yatırımlarını uçtan uca optimize ederek genel güvenlik duruşunda daha fazla önleme, tespit ve iyileştirme elde edildiğini görüyor. Platform, tüm olgunluk seviyeleri için dağıtımı ve kullanımı basit olan ve sürekli güncellenen, kullanıma hazır, uzman ve tehdit istihbaratı odaklı risk değerlendirmeleri sağlar. Ayrıca, benzersiz ortamlara ve güvenlik politikalarına göre uyarlanmış sızma senaryoları ve gelişmiş saldırı kampanyaları oluşturarak kırmızı ve mor ekip oluşturmayı oluşturmak ve otomatikleştirmek için açık bir çerçeve sağlar.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery, geliştiriciler için oluşturulmuş yüksek performanslı bir veri entegrasyonu çerçevesidir. CloudQuery, daha fazla analiz için API'lerden yapılandırmayı veritabanları, veri gölleri veya akış platformları gibi çeşitli desteklenen hedeflere çıkarır, dönüştürür ve yükler. CloudQuery, mühendislik, güvenlik, bulut güvenliği, pazarlama, satış, bulut altyapısı ve FinOps dahil olmak üzere birçok kullanım senaryosunu destekler.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, CMDB, Değişiklik Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Uyumluluk Motoru, Güvenlik Açığı Taraması, İzinsiz Giriş Tespiti, Yamalama, Log Yönetimi, İzleme, BI Analytics ve Yedekleme gibi modüllere sahip bir bulut yönetim platformudur. Cloudaware, iş yüklerini birden fazla bulut sağlayıcısında ve şirket içinde dağıtan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Platform, ServiceNow, New Relic, JIRA, Chef, Puppet, Ansible ve 50'den fazla diğer ürünle entegre olur. Müşteriler, buluttan bağımsız BT yönetimi süreçlerini, harcamalarını, uyumluluğunu ve güvenliğini kolaylaştırmak için Cloudaware'i kullanır.
Torq
torq.io
Torq, yapay zeka birinci sınıf kurumsal düzeyde hiperotomasyon platformuyla siber güvenliği dönüştürüyor. Torq, tüm güvenlik altyapısı yığınını birbirine bağlayarak kuruluşlara güvenlik olaylarını anında ve kesin bir şekilde düzeltme ve karmaşık güvenlik süreçlerini uygun ölçekte yönetme olanağı sağlar. Dünyanın en büyük finans, teknoloji, ambalajlı tüketim malları, moda, konaklama ve spor giyim şirketlerinin de aralarında bulunduğu Fortune 500 işletmeleri Torq ile olağanüstü sonuçlar elde ediyor.
Stream Security
stream.security
Aracısız, Gerçek zamanlı algılama, anında temel neden ve hızlı yanıt için ihtiyacınız olan tüm bağlam.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Saldırı Yolu Analizi - Bulut Varlık Envanteri - Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) - Yazılım Malzeme Listesi (SBOM) - Sola Kaydırma Güvenliği - Plerion'un risk odaklı, tehdit odaklı kapsamlı ve sürekli uyumluluk raporlaması ve bağlama duyarlı yaklaşım, kuruluşların siloları ortadan kaldırmasına, uyarı yorgunluğunu azaltmasına ve en önemli bulut güvenliği risklerini ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için https://plerion.com/ adresini ziyaret edin.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuştur.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngüsüne ve ardından en az ayrıcalıklı politika optimizasyonu, doğrulama ve izlemeye dayanır. Ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Solvo'yu 14 gün boyunca ücretsiz deneyin: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes için bir bulut güvenlik tarayıcısıdır. Bulut hesaplarınızı, sunucularınızı, kümelerinizi 300'den fazla güvenlik sorununa karşı dakikalar içinde tarar. Geliştiriciler ve küçük ekipler için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getiriyoruz. Açık kaynaklı tarayıcılarla karşılaştırıldığında Kloudle taramaları 30 Dakikadan kısa sürede tamamlanır. Yüklenecek veya yapılandırılacak hiçbir şey yok. Sorunlar ve bunların ciddiyeti hesaplanarak Kloudle, neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamayı kolaylaştırır. Size yalnızca güvenlik sorunlarının listesini vermenin ötesine geçen Kloudle, tespit ettiği tüm güvenlik sorunlarını düzeltmek için basit adımlar sunar. Ayrıca bazı düzeltmeler için potansiyel tehlikeler de sağlar. Neyi düzeltip neyi düzeltmemeniz gerektiği konusunda doğru seçimi yapmanızı sağlar. Sorunları yanlış pozitif olarak işaretlemeye yönelik güçlü özellikler, raporları excel destekli csv formatında almak için rapor oluşturucu veya paylaşılması kolay PDF özellikleriyle Kloudle, kullanıcıları için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getirmeye odaklanmıştır. Krediye dayalı kullandıkça öde modeliyle satın alma ve harcanan paranın karşılığını alma işlemi son derece sorunsuz ve endişesizdir. Kullanım vb. konularda asla endişelenmenize gerek yok. Taramaların fiyatları 30 dolardan başlıyor.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale getirir. Aikido ile ürününüzün güvenliğini sağlamak basitleştirilmiştir ve en iyi yaptığınız işe, yani kod yazmaya odaklanmanıza olanak tanır.
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnovasyon geçmişimiz, sektör lideri otomasyon, operasyonlar ve hizmet yönetimi çözümlerimiz ile benzersiz esnekliği bir araya getirerek, kuruluşların önlerindeki fırsatları yakalayan Otonom Dijital Kuruluşlar haline gelmeleri için zaman ve alan yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, sorunsuz güvenlik incelemeleri için tasarlanmış lider Güven Merkezi Platformudur. Kurumsal düzeyde bir Güven Merkezi ile SafeBase, güvenlik inceleme sürecini otomatikleştirir ve şirketlerin güvenlik ve güven duruşlarını iletme biçimini dönüştürür. LinkedIn, Asana ve Jamf gibi hızlı büyüyen şirketlerin, ekiplerinin güvenlik anketlerine harcadığı zamanı nasıl geri aldığını, daha iyi satın alma deneyimleri yarattığını ve güvenliği gelir artırıcı olarak nasıl konumlandırdığını görmek istiyorsanız, Safebase'de bir demo planlayın. io.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, bulut altyapısı için kurumsal korkuluklar sağlar. Turbot, çok hesaplı bir AWS modeli genelinde merkezi olarak tanımlanmış politikalara sürekli bağlılık yoluyla kuruluşların çeviklik elde etmesine, kontrol sağlamasına ve en iyi uygulamaları hızlandırmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
nOps
nops.io
nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatlandırmayı elde edersiniz. nOps, kuruluşunuzun Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Tasarruf Planları ve Spot'tan oluşan doğru karışıma sahip olmasını sağlamak için 1 milyar dolardan fazla AWS harcamasını temel alan özel makine öğrenimi modellemesinden yararlanır. Üstelik ekibinizin geliştirme ve yenilik yapmaya odaklanabilmesi için kaynakları manuel olarak tedarik etmenize gerek yok. İş Bağlamları nOps Bulut Yönetimi, bulut maliyetlerinizin ve kullanımınızın tam görünürlüğünü elde etmenizi kolaylaştırır, böylece faturalarınız hiçbir zaman sürpriz veya gizemli kalmaz. Ayrıca maliyetleri işletmeniz genelinde dağıtmayı da kolaylaştırır. Taahhüt Yönetimi nOps Taahhüt Yönetimi, devam eden tüm AWS taahhütlerinizi yönetmenizi ve tam olarak kullanmanızı kolaylaştırır. Taahhütlerinizin %100 kullanılmasını garanti ediyoruz veya bunları size geri vereceğiz. Compute Copilot Compute Copilot, tüm bulut uygulamalarınız için akıllı bir iş yükü sağlayıcısıdır. Yapay zekayla desteklenen bu sistem, herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden bilgi işlem kaynaklarını mümkün olan en iyi fiyatlandırmayla sağlar. İsteğe bağlı güvenilirliği Spot fiyatına elde edebileceğiniz bir dünya hayal edin. Bulut Optimizasyonunun Esasları AWS altyapısıyla ilgili sıkıcı ve devam eden iyileştirmelerle hızlı bir şekilde başa çıkmak için otomasyon ve önceden oluşturulmuş noOps araçlarından oluşan bir koleksiyon
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmalarına yardımcı oluyor. Aqua Platform, koddan buluta ve geriye doğru uygulama yaşam döngüsünü koruyan, sektörün en entegre Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu'dur (CNAPP). 2015 yılında kurulan Aqua'nın genel merkezi Boston, MA ve Ramat Gan, IL'de olup 40'tan fazla ülkede Fortune 1000 müşterisi bulunmaktadır.
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayabilir. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) görünürlüğü, risk önceliklendirmesini ve iş çevikliğini artırır ve müşteri incelemelerine göre 1 numaradır. Wiz'in CNAPP'si, CSPM, KSPM, CWPP, güvenlik açığı yönetimi, IaC tarama, CIEM, DSPM, Konteyner güvenliği, AI SPM, Kod güvenliği ve CDR dahil olmak üzere gerçek anlamda entegre bir platformda birden fazla bulut güvenlik çözümündeki riskleri tek bir platformda birleştirir ve ilişkilendirir. Yüzde 40'ı Fortune 100'de yer alan dünya çapındaki yüzlerce kuruluş, bulut ortamlarındaki kritik riskleri hızla tespit edip ortadan kaldırıyor. Müşterileri arasında Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid ve agoda yer alıyor. Wiz, Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed ve Aglaé tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.wiz.io adresini ziyaret edin.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
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