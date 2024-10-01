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Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
Bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), özellikle modern, karmaşık hibrit bilgi işlem ortamlarını korumak için tasarlanmış, güvenlik açığı yönetimi ve güvenlik uyumluluğu alanında hızla büyüyen bir segmenttir. CSPM araçları, bulut uygulamalarını, hizmetleri, kapsayıcıları ve altyapıyı sürekli olarak izleyerek yanlış yapılandırmaları veya uygunsuz şekilde uygulanan politikaları belirleyip düzeltir. Bu çözümler genellikle yönetici tarafından belirlenen kurallara göre anormallikler veya yanlış yapılandırmalar tespit edildiğinde etkinleşen otomatik düzeltme özelliklerini içerir. Kuruluşlar bu araçlara güveniyor çünkü karmaşık bir bulut ortamındaki tüm öğeleri haritalamak ve tutarlı bir şekilde görselleştirmek son derece zorlu. Kimliklerin, ağların ve altyapının yönetimini otomatikleştirmek için yeni yapay zeka tabanlı araçlar geliştirilirken CSPM yazılımı, bir şirketin güvenlik duruşuna ilişkin sürekli izleme ve görünürlük sunmanın yanı sıra, çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunların otomatik olarak algılanması ve iyileştirilmesiyle öne çıkıyor. bilgi işlem ortamları.
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Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot, bulut altyapısı için kurumsal korkuluklar sağlar. Turbot, çok hesaplı bir AWS modeli genelinde merkezi olarak tanımlanmış politikalara sürekli bağlılık yoluyla kuruluşların çeviklik elde etmesine, kontrol sağlamasına ve en iyi uygulamaları hızlandırmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Solvo
solvo.cloud
Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngü...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmaların...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, sorunsuz güvenlik incelemeleri için tasarlanmış lider Güven Merkezi Platformudur. Kurumsal düzeyde bir Güven Merkezi ile SafeBase, güvenlik inceleme sürecini otomatikleştirir ve şirketlerin güvenlik ve güven duruşlarını iletme biçimini dönüştürür. LinkedIn, Asana ve Jamf gibi hızlı büyüyen...
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, CMDB, Değişiklik Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Uyumluluk Motoru, Güvenlik Açığı Taraması, İzinsiz Giriş Tespiti, Yamalama, Log Yönetimi, İzleme, BI Analytics ve Yedekleme gibi modüllere sahip bir bulut yönetim platformudur. Cloudaware, iş yüklerini birden fazla bulut sağlayıcısında ve şirk...
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Sa...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuş...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı ...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale ge...
nOps
nops.io
nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz, tüm bilişim işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiya...
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, endüstrinin en kapsamlı ve kullanıcı dostu İhlal ve Saldırı Simülasyon teknolojisini temel alan lider bir Güvenlik Doğrulama Platformudur. Saldırganın görüşünü alarak dinamik bir tehdit ortamında savunmaları sürekli olarak test etme ve güçlendirme konusunda güvenlik ekiplerine yetki veriyo...
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery, geliştiriciler için oluşturulmuş yüksek performanslı bir veri entegrasyonu çerçevesidir. CloudQuery, daha fazla analiz için API'lerden yapılandırmayı veritabanları, veri gölleri veya akış platformları gibi çeşitli desteklenen hedeflere çıkarır, dönüştürür ve yükler. CloudQuery, mühendisl...
Torq
torq.io
Torq, yapay zeka birinci sınıf kurumsal düzeyde hiperotomasyon platformuyla siber güvenliği dönüştürüyor. Torq, tüm güvenlik altyapısı yığınını birbirine bağlayarak kuruluşlara güvenlik olaylarını anında ve kesin bir şekilde düzeltme ve karmaşık güvenlik süreçlerini uygun ölçekte yönetme olanağı sağ...
Stream Security
stream.security
Aracısız, Gerçek zamanlı algılama, anında temel neden ve hızlı yanıt için ihtiyacınız olan tüm bağlam.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz, müşterilerin konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence ...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes için bir bulut güvenlik tarayıcısıdır. Bulut hesaplarınızı, sunucularınızı, kümelerinizi 300'den fazla güvenlik sorununa karşı dakikalar içinde tarar. Geliştiriciler ve küçük ekipler için bulut güvenliğini zahmetsiz hale getiriyoruz. Açık kaynaklı tarayıcı...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının ...
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri öncel...