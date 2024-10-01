Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Moritanya En Popüler Son Eklenenler

Bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), özellikle modern, karmaşık hibrit bilgi işlem ortamlarını korumak için tasarlanmış, güvenlik açığı yönetimi ve güvenlik uyumluluğu alanında hızla büyüyen bir segmenttir. CSPM araçları, bulut uygulamalarını, hizmetleri, kapsayıcıları ve altyapıyı sürekli olarak izleyerek yanlış yapılandırmaları veya uygunsuz şekilde uygulanan politikaları belirleyip düzeltir. Bu çözümler genellikle yönetici tarafından belirlenen kurallara göre anormallikler veya yanlış yapılandırmalar tespit edildiğinde etkinleşen otomatik düzeltme özelliklerini içerir. Kuruluşlar bu araçlara güveniyor çünkü karmaşık bir bulut ortamındaki tüm öğeleri haritalamak ve tutarlı bir şekilde görselleştirmek son derece zorlu. Kimliklerin, ağların ve altyapının yönetimini otomatikleştirmek için yeni yapay zeka tabanlı araçlar geliştirilirken CSPM yazılımı, bir şirketin güvenlik duruşuna ilişkin sürekli izleme ve görünürlük sunmanın yanı sıra, çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunların otomatik olarak algılanması ve iyileştirilmesiyle öne çıkıyor. bilgi işlem ortamları.