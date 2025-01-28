Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, endüstrinin en kapsamlı ve kullanıcı dostu İhlal ve Saldırı Simülasyon teknolojisini temel alan lider bir Güvenlik Doğrulama Platformudur. Güvenlik ekiplerine, saldırganın görüşünü alarak dinamik bir tehdit ortamında savunmaları sürekli olarak test etme ve güçlendirme yetkisi veriyoruz. Cymulate, şirket içi, Bulut ve Kubernetes ortamlarında EDR'den e-posta ağ geçitlerine, web ağ geçitlerine, SIEM, WAF ve daha fazlasına kadar güvenlik kontrollerinden oluşan geniş bir teknoloji ittifakıyla entegre olarak bir saat içinde dağıtılır. Müşteriler, MITRE ATT&CK® çerçevesinde mevcut savunma yatırımlarını uçtan uca optimize ederek genel güvenlik duruşunda daha fazla önleme, tespit ve iyileştirme elde edildiğini görüyor. Platform, tüm olgunluk seviyeleri için dağıtımı ve kullanımı basit olan ve sürekli güncellenen, kullanıma hazır, uzman ve tehdit istihbaratı odaklı risk değerlendirmeleri sağlar. Ayrıca, benzersiz ortamlara ve güvenlik politikalarına göre uyarlanmış sızma senaryoları ve gelişmiş saldırı kampanyaları oluşturarak kırmızı ve mor ekip oluşturmayı oluşturmak ve otomatikleştirmek için açık bir çerçeve sağlar.