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Bulut güvenliği izleme ve analiz çözümleri, ağlar ve bulut tabanlı uygulamalar genelinde görünürlüğü ve güvenliği artırmak için tasarlanmış temel araçlardır. Bu araçlar bulut tabanlı uygulamaların, sanallaştırılmış ortamların ve diğer bulut altyapılarının izlenmesine olanak sağlar. Potansiyel risklerin belirlenmesinde, kuruluşların bu riskleri proaktif bir şekilde ele almasında, böylece iş açısından kritik operasyonların korunmasında ve cezalardan kaçınmak için düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında etkilidirler. Genellikle BT ve güvenlik ekipleri bulut izleme ve analitiğini sürekli olarak gerçekleştirir. İzleme özellikleri, kuruluşların bulut varlıklarını kataloglamalarına ve yenilerini oluşturuldukça veya entegre edildikçe tespit etmelerine yardımcı olur. Analitik özellikleri, bulut ortamlarındaki risklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak şirketlerin sorunları potansiyel etkilerine göre önceliklendirmesine olanak tanır. Ek ortak özellikler arasında kullanıcı izleme, hassas veri keşfi ve güvenlik politikalarının uygulanması yer alır.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Uyarlanabilir Kalkan, SaaS uygulamalarının güvenliğini yönetmek, tehditleri tespit etmek ve yanıt vermek için tasarlanmış bir güvenlik çözümüdür.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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