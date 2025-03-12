Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Bulut Güvenliği İzleme ve Analitik Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Bulut Güvenliği İzleme ve Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut güvenliği izleme ve analiz çözümleri, ağlar ve bulut tabanlı uygulamalar genelinde görünürlüğü ve güvenliği artırmak için tasarlanmış temel araçlardır. Bu araçlar bulut tabanlı uygulamaların, sanallaştırılmış ortamların ve diğer bulut altyapılarının izlenmesine olanak sağlar. Potansiyel risklerin belirlenmesinde, kuruluşların bu riskleri proaktif bir şekilde ele almasında, böylece iş açısından kritik operasyonların korunmasında ve cezalardan kaçınmak için düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında etkilidirler. Genellikle BT ve güvenlik ekipleri bulut izleme ve analitiğini sürekli olarak gerçekleştirir. İzleme özellikleri, kuruluşların bulut varlıklarını kataloglamalarına ve yenilerini oluşturuldukça veya entegre edildikçe tespit etmelerine yardımcı olur. Analitik özellikleri, bulut ortamlarındaki risklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak şirketlerin sorunları potansiyel etkilerine göre önceliklendirmesine olanak tanır. Ek ortak özellikler arasında kullanıcı izleme, hassas veri keşfi ve güvenlik politikalarının uygulanması yer alır.

Yeni Uygulama Gönder


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

BMC

BMC

bmc.com

BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Adaptive Shield

Adaptive Shield

adaptive-shield.com

Uyarlanabilir Kalkan, SaaS uygulamalarının güvenliğini yönetmek, tehditleri tespit etmek ve yanıt vermek için tasarlanmış bir güvenlik çözümüdür.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira, KOBİ'lere yönelik bulut tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri otomatik olarak algılar ve yanıt verir, BT ekiplerinin yükünü hafifletir.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.